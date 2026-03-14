Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кириши
© commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков is licensed under Creative Commons 3.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:27

Химия против здоровья: судебная экспертиза ищет след опасных выбросов в небе над Ленинградской областью

Жители города Кириши на личном приеме у руководителя Следственного управления СК по Ленинградской области Сергея Сазина выразили обеспокоенность состоянием атмосферного воздуха. Горожане неоднократно фиксировали резкий химический запах, который, по их мнению, представляет угрозу здоровью. Встреча с представителями регионального ведомства прошла при участии сотрудников профильных надзорных органов и муниципальной администрации. На данный момент правоохранительные органы уже ведут расследование уголовного дела по факту нарушения правил охраны окружающей среды в промышленной зоне.

Жалобы горожан и ход расследования

На встречу к главе регионального следкома пришли восемнадцать местных жителей, обеспокоенных экологической обстановкой. Люди рассказали о регулярном появлении специфического запаха, который мешает нормальной жизни в населенном пункте. В ответ на это следователи проинформировали, что уже работают с делом о нарушении экологических норм, которые были зафиксированы на одном из предприятий района.

Следственные действия включают допрос ключевых фигур, ответственных за производственные процессы. В частности, обвинение предъявлено заместителю руководителя компании, к которой у надзорных структур возникли серьезные вопросы. Данная мера стала первым шагом в рамках уголовного разбирательства, направленного на поиск виновных в загрязнении воздуха.

Управление ситуацией требует системного подхода, затрагивающего баланс интересов промышленного сектора и комфорта граждан. Муниципальные власти призваны играть здесь роль медиатора, обеспечивая диалог между бизнесом и обществом.

"Проблемы качества воздуха в промышленных центрах всегда требуют пристального внимания со стороны региональных властей. Каждый подобный случай должен сопровождаться объективным расследованием, чтобы исключить риски для здоровья населения. Важно наладить прозрачный мониторинг выбросов, который позволит жителям видеть реальную картину состояния городской среды. Только через конструктивное взаимодействие следственных органов и муниципальных структур можно добиться долгосрочного решения таких сложных экологических задач".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Экспертиза и меры контроля

Для установления истины в рамках возбужденного уголовного дела назначена экологическая судебная экспертиза. Специалисты планируют дать оценку степени вреда, причиненного окружающей среде деятельностью предприятия. Результаты анализа станут основой для принятия дальнейших процессуальных решений.

Власти сообщили о намерении организовать в Киришах систему постоянного мониторинга чистоты атмосферного воздуха. Это позволит в оперативном режиме выявлять любые отклонения от установленных законом нормативов. Контрольные мероприятия станут регулярными, а не эпизодическими.

Региональное руководство Следственного комитета взяло ход расследования под особый контроль. В ведомстве подчеркивают, что работа по выявлению нарушителей будет продолжена до полного устранения рисков для жителей региона.

Осмотр промышленных площадок

После официальной части приема представители следствия, экологического надзора и администрации Киришского района провели выездную инспекцию. Комиссия посетила участки города, на которые ссылались местные жители при описании интенсивности запахов. Реальное положение дел на местах фиксировалось для включения в материалы дела.

Также был произведен осмотр территории самого предприятия, деятельность которого подозревается в негативном воздействии на экологию. Следователи изучили условия производства на месте, чтобы сопоставить полученные данные с жалобами граждан и выводами экспертизы. Это необходимо для формирования полной доказательной базы.

Расследование продолжается в штатном режиме, при этом сотрудники ведомства продолжают проводить необходимые проверки. Взаимодействие с представителями инициативной группы граждан помогает следствию более точно локализовать источники загрязнения. Все этапы работы остаются доступными для контроля со стороны руководства следственного управления.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet