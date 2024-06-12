Парламент Киргизии заявил о введении новых поправок, исключающие возможность рекламировать работниц, занимающихся предсказанием судьбы по картам, обладающих способностями к экстрасенсорному восприятию и т. д. О нововведении в закон информирует российское информационное агентство ТАСС.

Такие поправки были введены, как сообщается, из-за необходимости уберечь граждан государства на северо-востоке Средней Азии от мошенничества и незаконных манипуляций со стороны сотрудников, обладающих магической способностью предопределять будущее людей, разгадывать что-либо недоступное восприятию простых людей. Помимо этого, в документе, объясняющем введение изменений в закон, говорится о том, что в большинстве случаев граждан разводят на деньги люди, которые разбираются в аспектах психологии.

Ранее управляющий партнёр компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры" Илья Русяев сообщил "Аргументам и фактам" о том, что больше половины оккультных услуг, предоставляемых в России, — это предсказание будущих моментов или выявление характера с помощью способов, которые считаются нерациональными или мистическими. Около 70% рынка, по его мнению, захвачены различными предложениями о гадании на руке, определению событий будущего по звёздам и много другое. По данным Ильи Русяева, возраст тех, кто готов отдать за такое деньги, варьируется от 25 до 55 лет. Львиная доля всех потребителей — это женский пол. Мужчина отмечает, что в большинстве случаев люди идут к гадалкам в стрессовом состоянии и совершают на этой почве необдуманные переводы мошенникам.

Фото: Flickr / Psychic 2Tarot (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)