Владимир Киреев, политолог и эксперт Института нового общества, дал Newsinfo.Ru комментарий по поводу визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.

Киреев отметил, что возможными темами для обсуждения между лидерами РФ и Узбекистана может стать миграционный вопрос. Кроме него, как считает эксперт, Путин и Шавкат Мирзиёев могут обсудить сотрдуничество в экономическом, политическом и военно-промышленном спектре.

"Потому что на Узбекистаноказывается большое давление, чтобы он вышел из всех партнерских отношений с Россией, изторговли с Россией", — подчеркивает Киреев.

Так же эксперт считает, что Узбекистан является динамично развивающейся страной Центральной Азии, по новой терминологии, важным партнером для России. Узбекистан не просто производитсельскохозяйственную продукцию или, например, газ, у него нет особых газонефтяныхместорождений, и хлопок является и овощи, фрукты являются не единственными его строкамиэкспорта. По его словам, речь идет и о продукции машинного производства, и продукции высокой степени обработки.

Рассуждая о вопросах экономики и политического взаимодействия, Киреев подчеркнул, что Узбекистан является важным логистическим партнером РФ в регионе.

"В том числе через Узбекистан будут строитьсятранспортно-логистические системы, именно газовые или транспортные потоки, нефтегазовыетранспортные потоки в Иран, Пакистан, Индию, что является очень важным для России, с точкизрения переориентации российской экономики в целом на юг", — продолжил свою мысль Киреев.

Развивая мысль сотрудничества между РФ и Узбекистаном эксперт напомнил, что Россия расширяет свое партнерство с другими странами данного региона, Евразии. Среди них Киреев отметил Иран, Индию, Пакистан и Китай, по его мнению это верный выбор и он гарантирует России определенные вещи, такие как ненападение, что является ключевым моментом на фоне возможных угроз со стороны НАТО.

"И где-то третьим моментом будет вопросмиграционной политики. Потому что, собственно, в Узбекистане очень высокая рождаемость, онзаинтересован в том, чтобы граждане находили работу", — отвечает эксперт, говоря про возможное обсуждение миграционного вопроса между президентами.

По мнению Киреева, Россия готова вкладывать ресурсы для того, чтобы граждане Узбекистана могли найти работу на территории своей страны. Он так же отдельно подчеркнул, что этот вопрос явно не последний, но и не ключевой.

"Я думаю, что могут быть подписаны новые миграционные соглашения, но прям каких-то ключевыхмоментов, я думаю, сейчас достигнуто не будет, потому что будет обсуждение, как бы сделатьмиграцию, трудовую миграцию более прозрачной, более контролируемой со стороны Москвы, состороны обоих партнеров. В Узбекистане существует определенное напряжение по поводусегодняшних происходящих процессов в России, что в обществе существует большой напряжение, раздражение по поводу ситуации с миграционной политикой", — считает Киреев.

Он так же отметил, что узбекское общество и руководство видит себя узявимым в ситуации, когда миграционная политика меняется под воздействием рынка труда и криминогенной обстановки, которая формируется самими мигрантами. Поэтому, по моению Киреева, это будет вызывать напряжение, и из-за этого предсказать, какие договоренности могут быть достигнуты на встрече — предсказать невозможно.

"Это зависит отпереговорщиков и их концепций, моделей, как они себе представляют или у французов, или у какой-нибудь Демпартии, какое решение примет Китай", — подчеркивает Киреев в вопросе переговоров по новым миграционным соглашениям.

Киреев считает, что в данный момент не понятно, какое решение примет наше руководство.

Фото: en. kremlin.ru/The Russian Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)