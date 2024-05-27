Греция и Кипр активно поддерживают идею ограничения приобретения вооружений за границей для Украины за счет средств Европейского фонда мира, как сообщает информационное агентство Блумберг.



В марте постоянные представители стран Евросоюза принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для предоставления военной поддержки Украине в 2024 году.



По информации агентства, ссылающегося на дипломатов, Греция и Кипр настаивают на необходимости ограничения закупок за рубежом, несмотря на ранее достигнутое соглашение в марте. Оно предусматривало возможность приобретения оружия из стран, не входящих в состав ЕС, через данный фонд. Однако по данным Блумберг, только Венгрия препятствует выделению дополнительных средств для военной помощи Киеву.



Ранее глава Министерства Иностранных Дел Бельгии Аджа Лябиб отметила, что Венгрия продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине на встрече глав МИД стран Евросоюза, что создало напряженную обстановку.



В рамках многолетнего бюджета Европейского фонда мира, созданного ЕС в марте 2021 года с целью укрепления международной безопасности и предотвращения конфликтов, было выделено примерно 5,7 миллиарда евро на период с 2021 по 2027 годы. Большая доля этих средств уже была направлена на частичную компенсацию странам ЕС расходов на военную поддержку Украины. На сегодняшний день выделение восьмого транша также блокируется Венгрией.

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