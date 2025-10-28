Подтягивания, которые взорвали фитнес-мир: почему вокруг киппинга не утихают споры

Киппинг подтягивания — один из самых противоречивых элементов кроссфита. Одни считают их отличным способом улучшить результаты в зале, другие — бесполезным и даже опасным упражнением. Попробуем разобраться, где истина: в технике, в физике движения или в самом подходе к тренировкам.

Что такое киппинг и чем он отличается от обычных подтягиваний

Киппинг — это подтягивание, при котором атлет использует не только силу рук и спины, но и инерцию тела. Суть техники в том, чтобы создать мах ногами и корпусом, благодаря которому тело поднимается вверх. Это уменьшает нагрузку на руки и позволяет сделать больше повторений за меньшее время.

В соревнованиях по кроссфиту киппинг стал привычной частью тренировок. Он не нарушает правил — ведь главное, чтобы подбородок оказался выше перекладины. Но для обычных спортсменов, которые не стремятся к рекордам, важно понимать: техника киппинга требует высокой координации и подготовленных плечевых суставов.

Есть и разновидность — баттерфляй подтягивания. Здесь движение выполняется непрерывно, без пауз между подъёмом и опусканием. Это позволяет делать больше повторов, но и повышает риск травм.

Почему киппинг вызывает споры

Главный аргумент противников прост: такое упражнение снижает нагрузку на мышцы, превращая подтягивания в имитацию. Сторонники же утверждают, что это просто другой тип движения, требующий силы и техники.

Киппинг можно сравнить с жимом стоя с использованием толчка ногами. В обоих случаях атлет помогает себе нижней частью тела, создавая импульс. И если для кого-то это "читинг", то для других — осознанный инструмент повышения производительности. Всё зависит от цели: улучшить координацию и взрывную силу или развить чистую мышечную силу.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: начинать делать киппинг, не освоив строгие подтягивания.

начинать делать киппинг, не освоив строгие подтягивания. Последствие: повышенная нагрузка на плечевой сустав, возможное растяжение и воспаление.

повышенная нагрузка на плечевой сустав, возможное растяжение и воспаление. Альтернатива: выполнять строгие подтягивания, использовать резиновые петли или гравитрон, постепенно укрепляя мышцы спины и стабилизаторы.

выполнять строгие подтягивания, использовать резиновые петли или гравитрон, постепенно укрепляя мышцы спины и стабилизаторы. Ошибка: выполнять движение с чрезмерной амплитудой маха.

выполнять движение с чрезмерной амплитудой маха. Последствие: потеря контроля над телом, риск столкновения с перекладиной.

потеря контроля над телом, риск столкновения с перекладиной. Альтернатива: тренировать фазу раскачки отдельно, контролируя движение корпуса.

тренировать фазу раскачки отдельно, контролируя движение корпуса. Ошибка: учиться киппингу без тренера.

учиться киппингу без тренера. Последствие: неверная техника и повышенный риск травмы.

неверная техника и повышенный риск травмы. Альтернатива: обратиться к сертифицированному кроссфит-тренеру, чтобы освоить механику движения шаг за шагом.

Советы шаг за шагом

Освойте строгие подтягивания — минимум 10 повторений в правильной технике. Научитесь раскачивать корпус в положении виса, используя пресс и бёдра, а не ноги. Добавьте лёгкий мах для создания инерции, но сохраняйте контроль над телом. Переходите к объединению движений, делая паузы между повторениями. Когда сможете выполнять 7-10 аккуратных киппингов, начните объединять их в серию. Не гонитесь за скоростью — приоритетом остаётся техника.

Если всё делать правильно, в работу включаются широчайшие мышцы спины, бицепсы и кора, а плечевой сустав остаётся в безопасном положении.

А что если заменить киппинг другими упражнениями

Тем, кто хочет развить силу без риска, можно заменить киппинг на строгие подтягивания с дополнительным весом, австралийские подтягивания или работу с эспандером. Альтернативой также может стать гребной тренажёр — он задействует те же мышечные группы, но без рывков.

Для любителей кроссфита допустимо использовать киппинг в ограниченных объёмах, как часть соревновательной подготовки. А вот новичкам лучше укрепить мышцы и связки, прежде чем переходить к сложной технике.

Мифы и правда

Миф: киппинг — это жульничество.

киппинг — это жульничество. Правда: техника требует силы и координации, а не заменяет их. Это не читинг, а особый навык, уместный в соревновательном кроссфите.

техника требует силы и координации, а не заменяет их. Это не читинг, а особый навык, уместный в соревновательном кроссфите. Миф: киппинг подтягивания всегда травмоопасны.

киппинг подтягивания всегда травмоопасны. Правда: риск появляется при неправильной технике и слабой подготовке плеч. При грамотной прогрессии упражнение безопасно.

риск появляется при неправильной технике и слабой подготовке плеч. При грамотной прогрессии упражнение безопасно. Миф: баттерфляй подтягивания быстрее, значит — лучше.

баттерфляй подтягивания быстрее, значит — лучше. Правда: эффективность не всегда равна пользе. Баттерфляй действительно ускоряет выполнение, но подходит только опытным спортсменам.

Исторический контекст

Киппинг появился задолго до кроссфита — ещё гимнасты использовали подобные маховые движения на турнике. В современном виде он стал популярным в начале 2000-х, когда кроссфит превратился в массовое движение. На соревнованиях атлетам нужно было выполнять как можно больше повторений, и использование инерции оказалось идеальным решением.

Первыми популяризаторами киппинга стали участники CrossFit Games. Их видеоролики быстро распространились по сети, и упражнение вошло во все официальные тренировки. Однако, когда кроссфит вышел за рамки профессионального спорта, появилось много самоучек, которые начали копировать технику, не имея физической базы — именно отсюда пошли травмы и споры.

Интересные факты

Рекорд по количеству киппинг подтягиваний за минуту превышает 60 повторений.

Некоторые тренеры используют киппинг как элемент разогрева перед гимнастическими упражнениями.

В армии США киппинг запрещён в официальных тестах физподготовки, так как не отражает силу верхней части тела.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что я готов к киппингу?

Если вы уверенно делаете 10-12 строгих подтягиваний и чувствуете контроль над телом на перекладине — можно переходить к изучению техники.

Что лучше: киппинг или строгие подтягивания?

Зависит от цели. Для наращивания силы подойдут строгие, для соревновательного темпа — киппинг. Идеально сочетать оба варианта.

Можно ли делать киппинг каждый день?

Нет. Суставам нужно время на восстановление. Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю, в связке с упражнениями на стабилизацию и растяжку плеч.

Сколько стоит курс обучения киппингу в кроссфит-зале?

В среднем персональное занятие у тренера обойдётся от 1500 до 3000 ₽ за час. Групповые тренировки дешевле — от 700 ₽.

Можно ли использовать перчатки или магнезию?

Да, особенно при интенсивных сериях. Магнезия уменьшает скольжение, а перчатки защищают ладони от мозолей.

Киппинг подтягивания — это не обман и не магия, а инструмент, который требует уважения и подготовки. Он развивает координацию, ритм и контроль над телом, но не заменяет силу. Если подойти к нему осознанно и постепенно, это упражнение может стать отличным дополнением к тренировочному арсеналу, но лишь при условии крепких мышц, выверенной техники и здравого смысла.