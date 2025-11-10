Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Киоск прессы в Екатеринбурге
Киоск прессы в Екатеринбурге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:44

Новые правила аренды для киосков: какие изменения ждут уральских предпринимателей

В Екатеринбурге обсудят поправки к аукционам на аренду земельных участков для киосков

11 ноября 2025 года на заседании Гордумы Екатеринбурга будут обсуждаться поправки, касающиеся участия предпринимателей в новых аукционах на аренду земельных участков под киоски. Ожидается, что изменения затронут пункт, который касается отказа в участии в торгах для предпринимателей, имеющих задолженности по другим нестационарным торговым объектам (НТО).

Причины изменений в аукционной документации

Как сообщил депутат Сергей Козлов, вопрос вынесен на внеочередное заседание после того, как прокуратура опротестовала несколько пунктов в аукционной документации. Оказалось, что они не соответствуют федеральному законодательству. "Не имеет права дума или кто-либо другой устанавливать дополнительные требования, которые выходят за пределы федеральных норм", — подчеркнул Козлов.

Снос киосков в Екатеринбурге

В 2025 году в Екатеринбурге начался массовый снос киосков. По состоянию на начало года в городе насчитывалось более 1700 НТО, срок аренды которых истек у 1422 объектов. Мэрия не стала продлевать договоры на аренду, так как многие киоски располагались на инженерных сетях или в зонах, закрытых для видимости ГИБДД. Это вызвало массовое демонтажирование объектов, включая киоски по продаже овощей, шаурмы и даже газетные киоски.

Меры по решению проблемы

Как отметил депутат, на заседании Гордумы также будет обсуждаться вопрос о прекращении массового сноса киосков. Это поручение дал губернатор Свердловской области Денис Паслер, который предложил решать проблему путем внесения изменений в региональные и муниципальные нормативные правовые акты. Для этого мэр Алексей Орлов должен создать межведомственную рабочую группу с участием представителей малого бизнеса и специалистов администрации.

Ситуация с правилами аренды

В сентябре 2025 года Седьмой кассационный суд отменил постановление правительства Свердловской области, которое устанавливало правила аренды земельных участков для НТО без торгов на срок не более двух лет (вместо семи). Однако в мэрии подчеркнули, что снесенные киоски на свои прежние места не вернутся.

