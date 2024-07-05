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Сеть кинотеатров
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Сеть кинотеатров "Киномакс" отменила все показы нового шоу "Подземелья Чикен Карри"

Накануне стало известно, что сеть кинотеатров "Киномакс" отменила все запланированные показы нового эпизода комедийного шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри". Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале компании. Причиной такого решения стали обращения региональных властей и патриотических организаций.

Представители "Киномакса" подчеркнули, что у них не было достоверных сведений о каких-либо противозаконных действиях создателей фильма. Они отметили, что авторы проекта не числятся в списках иноагентов или экстремистов и не находятся под следствием. Компания заверила, что все средства за приобретенные билеты будут возвращены зрителям.

Тем временем, создатели проекта сообщили в своем телеграм-канале, что уже подготовили разъяснения по поводу отмены кинопоказов. Они планируют пересмотреть записанный материал и, если все будет в порядке, опубликовать его.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что обратился в Министерство культуры с требованием аннулировать прокатное удостоверение на шоу Гудкова. Он обвинил комика в финансовой поддержке ВСУ. Однако, по информации некоторых СМИ, видео с концерта в Латвии, на которое ссылался депутат, содержит высказывания в поддержку Украины, произнесенные другим человеком, а не Гудковым.

Позднее в Министерстве культуры сообщили, что не получали заявления на выдачу прокатного удостоверения для проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров". Кроме того, 3 июля создатели шоу объявили об отмене показов в нескольких городах, включая Тольятти, Череповец и Мытищи.

"Подземелье Чикен Карри" представляет собой юмористическое шоу на YouTube, где ведущие вместе с известными гостями играют в настольную игру, основанную на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons. Кинопоказы планировалось провести 7 июля.

Фото: From Wikimedia Commons/ Михаил Дьченко (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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