Накануне стало известно, что сеть кинотеатров "Киномакс" отменила все запланированные показы нового эпизода комедийного шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри". Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале компании. Причиной такого решения стали обращения региональных властей и патриотических организаций.

Представители "Киномакса" подчеркнули, что у них не было достоверных сведений о каких-либо противозаконных действиях создателей фильма. Они отметили, что авторы проекта не числятся в списках иноагентов или экстремистов и не находятся под следствием. Компания заверила, что все средства за приобретенные билеты будут возвращены зрителям.

Тем временем, создатели проекта сообщили в своем телеграм-канале, что уже подготовили разъяснения по поводу отмены кинопоказов. Они планируют пересмотреть записанный материал и, если все будет в порядке, опубликовать его.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что обратился в Министерство культуры с требованием аннулировать прокатное удостоверение на шоу Гудкова. Он обвинил комика в финансовой поддержке ВСУ. Однако, по информации некоторых СМИ, видео с концерта в Латвии, на которое ссылался депутат, содержит высказывания в поддержку Украины, произнесенные другим человеком, а не Гудковым.

Позднее в Министерстве культуры сообщили, что не получали заявления на выдачу прокатного удостоверения для проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров". Кроме того, 3 июля создатели шоу объявили об отмене показов в нескольких городах, включая Тольятти, Череповец и Мытищи.

"Подземелье Чикен Карри" представляет собой юмористическое шоу на YouTube, где ведущие вместе с известными гостями играют в настольную игру, основанную на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons. Кинопоказы планировалось провести 7 июля.

Фото: From Wikimedia Commons/ Михаил Дьченко (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)