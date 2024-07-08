Знаменитый американский писатель Стивен Кинг выступил с призывом к действующему президенту США Джо Байдену отказаться от участия в предстоящих выборах.

Это заявление прозвучало на фоне широкой общественной дискуссии о возможном выходе Байдена из президентской гонки, которая разгорелась после его неудачного выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом 28 июня в Атланте.

Кинг, известный как "Король ужасов", высоко оценил деятельность Байдена на посту президента, однако выразил мнение, что в интересах Америки ему следует отказаться от борьбы за второй срок.

Это заявление привлекло внимание владельца соцсети Илона Маска, который ошибочно интерпретировал слова писателя как поддержку Трампа.

Несмотря на растущую критику и спекуляции о возможном выходе из гонки, Байден заявил о своем намерении продолжить участие в президентских выборах. Он уже проинформировал об этом решении демократов в конгрессе.

В политических и журналистских кругах обсуждается возможность замены Байдена другим кандидатом от Демократической партии.

Теоретически такое решение может быть принято на партийном съезде в августе, однако на практике это представляется маловероятным, учитывая победу Байдена на предварительных выборах.

По некоторым данным, его кандидатура может быть официально выдвинута уже 21 июля, не дожидаясь августовского съезда партии.

Эта ситуация отражает сложную политическую обстановку в США в преддверии предстоящих выборов и растущие сомнения в способности Байдена эффективно конкурировать с оппонентами.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)