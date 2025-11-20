Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 0:26

Дефицит мест в детсадах Екатеринбурга: кто останется без места в садике

В Екатеринбурге не хватает мест в детсадах в двух районах — администрация

В Екатеринбурге сложилась сложная ситуация с нехваткой мест в детских садах, особенно в таких районах, как Старая Сортировка, Солнечный и Академический. Об этом рассказала глава департамента образования Инна Гумбатова на коллегии городской администрации.

Дефицит мест в детсадах на Старой Сортировке и в других районах

"Не хватает мест в детсадах Академического — 1,2 тысячи, затем Солнечный и Светлый — 350, а также Старая Сортировка — 150", — сообщила Инна Гумбатова.

На фоне этого, в других районах города ситуация выглядит более благоприятно. Так, наибольшее количество свободных мест наблюдается в детских садах Орджоникидзевского (950), Верх-Исетского (629), Ленинского (612) и Кировского районов (325).

Общие тенденции и прогнозы

Инна Гумбатова также отметила, что в целом по Екатеринбургу наблюдается тенденция к снижению числа детей, посещающих детсады. Это может привести к появлению садов с незаполненными группами и даже с свободными местами. Однако в районах с активной застройкой, таких как Академический и Солнечный, проблема дефицита мест в детских садах остается актуальной и требует решения.

