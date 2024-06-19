Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
Ким Чен Ын: Путин — самый главный друг северокорейского народа
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:07

Ким Чен Ын: Путин — самый главный друг северокорейского народа

Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын назвал РФ "наиболее честным партнером и союзником", а главу Российской Федерации Владимира Путина — главным другом народа КНДР.

Путин и руководитель КНДР после заключения Соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР выступили с заявлениями для представителей СМИ.

"На данный момент, когда весь мир внимательно следит за событиями в Пхеньяне, куда прибыла делегация дружбы из России, я вместе с российскими товарищами — самыми верными друзьями и партнерами, нахожусь в этом торжественном зале", — прокомментировал Ким Чен Ын.

Он отметил, что заключение нового "наиболее мощного контракта" между Россией и КНДР было невозможно без "выдающейся перспективы" и решительности Путина — "главного друга корейского народа".

Фото: www. kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

В Польше обвиняют российских хакеров в срыве трансляции Евро-2024

В Польше обвиняют российских хакеров в срыве трансляции Евро-2024

Польские власти обвинили российских хакеров в кибератаке, целью которой было помешать болельщикам смотреть матч сборной Польши на Евро-2024.

Читать полностью
Между Россией и КНДР подписан договор о помощи в случае военной агрессии

Между Россией и КНДР подписан договор о помощи в случае военной агрессии

По словам президента России Владимира Путина, подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае агрессивных военных действий против одной из сторон.

Читать полностью

Общество

EUobserver: в 14-й пакет санкций ЕС собираются внести певицу Полину Гагарину

EUobserver: в 14-й пакет санкций ЕС собираются внести певицу Полину Гагарину

В 14-й пакет санкций ЕС не обойдёт даже российских певцов. В список собираются внести Полину Гагарину, информирует независимое интернет-издание EUobserver.

Читать полностью
Бутилированная вода: обман или польза

Бутилированная вода: обман или польза

Специалист рассказал, в чем разница между водопроводной и бутилированной водой.

Читать полностью

Новости