Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын назвал РФ "наиболее честным партнером и союзником", а главу Российской Федерации Владимира Путина — главным другом народа КНДР.
Путин и руководитель КНДР после заключения Соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР выступили с заявлениями для представителей СМИ.
"На данный момент, когда весь мир внимательно следит за событиями в Пхеньяне, куда прибыла делегация дружбы из России, я вместе с российскими товарищами — самыми верными друзьями и партнерами, нахожусь в этом торжественном зале", — прокомментировал Ким Чен Ын.
Он отметил, что заключение нового "наиболее мощного контракта" между Россией и КНДР было невозможно без "выдающейся перспективы" и решительности Путина — "главного друга корейского народа".
Фото: www. kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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