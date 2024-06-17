Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин следует верному курсу, начатому его предшественниками, что подтвердилось во время его визита в Россию, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на официальном сайте Кремля.



"Нынешний лидер КНДР товарищ Ким Чен Эн с уверенностью следует путем, заданным его предшественниками — выдающимися политическими фигурами и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. Вновь убедился в этом во время нашего встречи, которая прошла в сентябре прошлого года в России на космодроме "Восточный", — подчеркнул Путин.

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