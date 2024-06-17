Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин следует верному курсу, начатому его предшественниками, что подтвердилось во время его визита в Россию, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на официальном сайте Кремля.
"Нынешний лидер КНДР товарищ Ким Чен Эн с уверенностью следует путем, заданным его предшественниками — выдающимися политическими фигурами и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. Вновь убедился в этом во время нашего встречи, которая прошла в сентябре прошлого года в России на космодроме "Восточный", — подчеркнул Путин.
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Путин: Россия открыта для равноправного диалога
Президент России Владимир Путин отметил в статье для журнала "Нодон синмун" под заголовком "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на официальном сайте Кремля, что Россия открыта для равноправного обсуждения всех наиболее сложных вопросов.
Путин: Расчеты между РФ и КНДР станут неподконтрольны Западу
В статье, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин отметил, что Россия и КНДР намерены развивать альтернативные, независимые от Запада системы расчетов и сотрудничать в противодействии неправомерным ограничениям.
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