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Путин подчеркнул верность пути, по которому идет лидер КНДР Ким Чен Ын
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 0:58

Путин подчеркнул верность пути, по которому идет лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин следует верному курсу, начатому его предшественниками, что подтвердилось во время его визита в Россию, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на официальном сайте Кремля.

"Нынешний лидер КНДР товарищ Ким Чен Эн с уверенностью следует путем, заданным его предшественниками — выдающимися политическими фигурами и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. Вновь убедился в этом во время нашего встречи, которая прошла в сентябре прошлого года в России на космодроме "Восточный", — подчеркнул Путин.

Фото: www.flickr.com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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