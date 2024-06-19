В ходе визита в КНДР президент России Владимир Путин и председатель Ким Чен Ын обменялись подарками. Российская сторона преподнесла корейскому лидеру роскошный автомобиль марки Aurus и изысканный сервиз.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Ким Чен Ыну была подарена вторая машина этой марки. Кроме того, среди презентованных подарков были кортик, напоминающий адмиральский, и прекрасный чайный сервиз.
В свою очередь, Ким Чен Ын преподнес Владимиру Путину несколько произведений искусства, на которых был изображен российский президент. Ушаков отметил, что это были "художественные работы" в различных стилях, включая бюсты.
Утром 19 июня состоялись переговоры делегаций России и КНДР. Перед переговорами Северная Корея подготовила торжественную церемонию на площади Ким Ир Сена. На здании Национальной библиотеки Северной Кореи были повешены портреты лидеров России и КНДР, а также прошел прошел военный парад.
Сначала прошли расширенные переговоры с участием делегаций. Они заняли порядка 1.5 часов. Затем главы государств переговорили тет-а-тет порядка двух часов.
Фото: From Wikimedia Commons/ Uwe Brodrecht (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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