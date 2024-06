В Пхеньяне завершились переговоры, в которых приняли участие президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в расширенном составе. Встреча длилась более полутора часов.

Владимир Путин отметил, что в ходе переговоров был подготовлен новый документ, который станет основой для долгосрочного сотрудничества между двумя странами.

По словам российского президента, отношения России и КНДР строятся на основе достижений предшественников, упомянув о советских солдатах, сражавшихся бок о бок с корейцами за освобождение от японского господства в 1945 году.

Ким Чен Ын выразил поддержку России в ее военной операции на Украине, а также подчеркнул роль Москвы в поддержании стратегической стабильности и равновесия в мире.

Путин прибыл в КНДР с визитом в ночь на 18 июня. Это его первый визит в страну с 2000 года. Тогда ее возглавлял отец нынешнего лидера, Ким Чен Ир. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол РФ в КНДР Александр Мацегора, а также ряд министров.

Со стороны КНДР, помимо лидера страны, в переговорах участвовали премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.

После завершения переговоров в расширенном составе, Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу в узком кругу. Помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что такой формат встречи позволяет лидерам двух стран обсудить наиболее важные и деликатных вопросы.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office