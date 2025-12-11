Я повторила утреннюю тренировку Ким Кардашьян — и тело изменилось за неделю

Идеальная фигура Ким Кардашьян - не просто результат удачной генетики. За ней стоят упорные тренировки, которые звезда выполняет под руководством личного тренера Гуннара Петерсона. Он разработал для неё простые, но эффективные упражнения, направленные на укрепление всего тела и поддержание формы. Об этом сообщает издание Shape.

Упражнения для подтянутого тела

Знаменитый тренер Гуннар Петерсон уверен: результат достигается не количеством повторений, а качеством выполнения и систематичностью. Для Ким он подобрал три упражнения, которые прорабатывают основные группы мышц и помогают поддерживать рельеф без перегрузки организма.

Первое упражнение, известное как Butt booster, воздействует на ягодицы, бёдра, пресс и руки. Нужно встать на нестабильную поверхность — например, на BOSU или CorDisc — держа гантели у плеч. Слегка согнув колени и удерживая равновесие за счёт пресса, следует присесть, а затем вернуться в исходное положение. Оптимально выполнять два подхода по 16 повторений. Подобный подход помогает проработать мышцы так же эффективно, как и упражнения для упругих ягодиц из профессиональных программ.

"Секрет в том, чтобы сохранять стабильность корпуса и не терять баланс", — отмечается в программе тренировок Петерсона.

Это упражнение развивает координацию и силу одновременно, а за счёт нестабильной опоры включаются глубокие мышцы, отвечающие за правильную осанку и устойчивость.

Тонкая талия и сильные плечи

Второе упражнение — Waist cincher - направлено на мышцы живота, косые мышцы и плечи. Начать нужно с боковой планки, опираясь на левое предплечье, ноги расположены одна на другой, а в правой руке удерживается гантель под углом 90 градусов. Не теряя равновесия, следует повернуть корпус вперёд, направив руку с весом к подмышке. Затем вернуть тело в исходное положение. Повторить восемь раз, после чего сменить сторону.

Подобные движения активируют не только внешние, но и внутренние мышцы пресса, способствуя формированию более узкой талии и устойчивости корпуса. Благодаря статическому положению планки тренировка задействует также стабилизаторы плеч и спины.

"Главное — не спешить и чувствовать каждое движение", — советует Гуннар Петерсон в интервью фитнес-изданию.

Регулярное выполнение этого упражнения помогает избавиться от боковых складок, укрепить пресс и улучшить осанку.

Энергичный финиш — Power punch

Третье упражнение, Power punch, сочетает элементы кардио и силовой нагрузки. Оно развивает мышцы рук, плеч и пресса, а также тренирует реакцию и скорость. Для выполнения нужно встать, ноги на ширине бёдер, колени слегка согнуты, кулаки у подбородка. Сильным движением корпуса и живота нужно повернуться в сторону, нанося удар правой рукой. Затем — левой.

Упражнение выполняется в трёх подходах: сначала 30 повторений, затем 50 и, наконец, 76 — именно это количество предпочитает сам Петерсон, считая чётные числа "гармоничными" для тела и ритма дыхания.

"Я люблю чётные числа — они помогают держать ритм и дисциплину", — поясняет тренер.

Эта часть тренировки не только укрепляет мышцы верхней части тела, но и повышает общую выносливость. При правильной технике Power punch способствует ускорению метаболизма и формирует спортивную осанку.

Как тренируется Ким Кардашьян

Сама Ким не скрывает, что регулярные занятия с тренером стали частью её повседневной жизни.

"Я поднимаю тяжести с Гуннаром трижды в неделю по утрам. После таких тренировок вижу, как меняются бёдра и ягодицы, а одежда сидит иначе. Особенно горжусь тем, как подтянулись руки", — говорит Ким Кардашьян.

Такой подход демонстрирует, что даже при плотном графике можно поддерживать идеальную форму. Три утренние тренировки в неделю — не экстремальный режим, а устойчивый образ жизни, который приносит реальные результаты.

Ключевой принцип Петерсона — систематичность. Он советует не перегружать себя ежедневными занятиями, а выбрать оптимальный баланс между нагрузкой и отдыхом. По его словам, организм нуждается в восстановлении, чтобы мышцы укреплялись, а не уставали.

Почему этот метод работает

Методика Гуннара Петерсона сочетает функциональные упражнения и динамическую стабилизацию. Каждое движение направлено не только на развитие силы, но и на улучшение координации, что делает тело не просто красивым, а функционально выносливым.

Такие тренировки особенно полезны для тех, кто хочет сохранить стройность, не прибегая к изнурительным кардионагрузкам, и напоминают формат BOSU Boot Camp, где сочетаются кардио и силовые элементы.

Фитнес-эксперты отмечают, что подобные схемы тренинга — хороший вариант для людей, ведущих активный образ жизни, но не готовых проводить часы в спортзале. С помощью гантелей и простого инвентаря можно достичь заметных результатов уже через несколько недель регулярных занятий.

Популярные вопросы о тренировках Ким Кардашьян

Как часто Ким Кардашьян занимается спортом?

Она тренируется три раза в неделю утром, под руководством персонального тренера Гуннара Петерсона. Такой график позволяет поддерживать форму без переутомления.

Какие мышцы прорабатываются в её программе?

Комплекс включает упражнения для ягодиц, бёдер, рук, пресса и плеч. Каждое движение направлено на формирование симметричного и подтянутого тела.

Можно ли выполнять эти упражнения дома?

Да, большинство элементов программы выполняются с минимальным оборудованием — гантелями, BOSU или CorDisc. Это делает их подходящими даже для домашних условий.

Сколько времени занимает тренировка?

Полный комплекс длится около 30-40 минут, включая разминку и заминку. При этом он обеспечивает сбалансированную нагрузку на всё тело.

Какие результаты можно ожидать?

Регулярные занятия укрепляют мышцы, делают осанку ровнее, повышают тонус и улучшают метаболизм. Изменения заметны уже через месяц при соблюдении режима.

Программа тренировок Ким Кардашьян под руководством Гуннара Петерсона доказывает: стабильность, правильная техника и умеренные нагрузки дают ощутимый эффект. При минимуме времени и доступном инвентаре можно добиться подтянутого, гармоничного тела и почувствовать уверенность в себе.