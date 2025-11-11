Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 18:55

Разочарование века: Ким Кардашьян обвинила экстрасенсов в самом болезненном провале жизни

Ким Кардашьян назвала экстрасенсов лжецами после провала на экзамене

Теледива Ким Кардашьян снова оказалась в центре обсуждений — на этот раз не из-за модных показов или громких проектов, а из-за личного разочарования. Звезда призналась, что потеряла веру в экстрасенсов, с которыми её семья сотрудничала в течение многих лет. После неудачной попытки сдать юридический экзамен Ким резко высказалась о людях, уверявших её в успехе.

"Все эти чёртовы экстрасенсы, с которыми мы встречались и которыми мы одержимы, — всё это чушь", — сказала Ким Кардашьян.

Когда вера в предсказания рушится

Поводом для эмоционального заявления стала очередная неудача Ким на экзамене по юриспруденции. Несмотря на долгие месяцы подготовки, ей вновь не удалось пройти испытание, необходимое для получения статуса адвоката в Калифорнии. По словам Кардашьян, экстрасенсы, с которыми она консультировалась, были уверены в обратном — и именно это вызвало у неё раздражение.

"Все они в один голос говорили мне, что я сдам экзамен, так что они все — патологические лжецы, не верьте ничему, что они говорят", — добавила она.

На фоне скандала Ким подчеркнула, что не намерена сдаваться и будет продолжать учёбу.

"Ну… я пока не юрист, я просто играю хорошо одетого адвоката на телевидении. Шесть лет в этой юридической карьере, и я всё еще готова бороться, пока не сдам экзамен. Никаких коротких путей — только больше учебы и еще больше решимости", — отметила Кардашьян.

Почему Ким решила стать юристом

Путь звезды реалити-шоу в мир права начался в 2019 году. Тогда Ким вступила в стажировку в одной из юридических фирм Сан-Франциско. В Калифорнии это вполне легальный способ подготовки к экзамену без необходимости посещать университет.

Инициатива Кардашьян вдохновлена деятельностью её покойного отца, адвоката Роберта Кардашьяна, известного участием в деле О. Дж. Симпсона. С тех пор Ким активно участвует в проектах по реформе уголовного правосудия, помогая добиваться пересмотра дел заключённых, осуждённых несправедливо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Доверять советам экстрасенсов при принятии ответственных решений.
Последствие: Потеря времени, эмоциональное истощение, неверные ожидания.
Альтернатива: Работа с профессиональными коучами, психологами, наставниками, которые помогают развить критическое мышление и уверенность в своих силах.

Многие знаменитости, включая Ким, ранее обращались к эзотерике в поисках поддержки. Однако сегодня всё больше звезд выбирают рациональные подходы: медитацию, психотерапию и образовательные программы.

А что если экстрасенсы всё же правы?

Психологи отмечают, что вера в предсказания может работать как эффект плацебо. Когда человек получает позитивный прогноз, он становится увереннее, а это, в свою очередь, повышает шансы на успех. В случае Кардашьян этот механизм не сработал, но в других ситуациях подобный подход помогает снизить тревожность перед важными событиями.

FAQ

1. Почему Ким Кардашьян решила изучать право?
Её вдохновил отец, адвокат Роберт Кардашьян. Кроме того, она хочет помочь несправедливо осуждённым людям.

2. Что представляет собой "экзамен на адвоката" в Калифорнии?
Это сложный тест, состоящий из письменных заданий и эссе. Его проходят даже опытные юристы, и процент неудач довольно высок.

3. Сколько раз Ким уже пыталась сдать экзамен?
По сообщениям СМИ, не менее четырёх. Несмотря на неудачи, она продолжает готовиться и открыто делится опытом с подписчиками.

4. Работает ли Ким сейчас в юридической сфере?
Да, она участвует в делах, связанных с реформой тюремной системы США, и сотрудничает с юристами-правозащитниками.

Мифы и правда

Миф: Звёзды обращаются к экстрасенсам — значит, это действительно работает.
Правда: Даже самые успешные знаменитости, включая Ким Кардашьян, нередко признают, что подобные советы не имеют реальной ценности.

Миф: Экзамен на адвоката можно сдать с первого раза, если усердно готовиться.
Правда: Статистика показывает, что менее 50% кандидатов успешно проходят его с первой попытки.

Миф: Ким бросила юриспруденцию.
Правда: Она продолжает обучение и заявляет, что не откажется от мечты стать юристом.

