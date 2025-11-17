Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 8:22

От развода к гармонии: почему Ким Кардашьян не торопится к новым отношениям

Ким Кардашьян не возвращается к отношениям после развода с Канье Уэстом — интервью с актрисой

Ким Кардашьян продолжает оставаться в центре внимания не только благодаря своим бизнес-проектам и карьере в шоу-бизнесе, но и из-за событий личной жизни. Практически пять лет спустя после громкого развода с Канье Уэстом звезда реалити-шоу признается, что не спешит возвращаться к отношениям. Она осознанно выбирает период одиночества, наслаждаясь привычкой к собственной независимости и комфорту.

Почему Ким выбирает одиночество

Ким открыто делится, что с течением времени мысль о том, что придется делить пространство и время с кем-то ещё, перестала быть привлекательной.

"Чем дольше ты одинок, тем комфортнее тебе становится. Мысль о том, что тебе придется делить постель или смотреть телевизор с кем-то еще, становится всё менее привлекательной, потому что ты привыкаешь к своему образу жизни", — пояснила звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Эта откровенность стала частью беседы с коллегой по фильму "Всё по-честному" Сарой Полсон. Актриса отметила, что хотела бы, чтобы Ким открылась новым чувствам, но звезда придерживается своей позиции.

"Сара считает, будто я возвела эту стену, чтобы оградить себя со всех сторон… но это нормально — немного закрыться и сосредоточиться на том, чего я действительно хочу от жизни", — добавила Ким Кардашьян.

Советы шаг за шагом: как научиться ценить одиночество

  1. Организуйте пространство — создайте уютную зону для отдыха дома.

  2. Развивайте привычки саморазвития — читайте, учитесь, занимайтесь спортом.

  3. Регулярно планируйте личное время — не бойтесь сказать "нет" внешним обязательствам.

  4. Поддерживайте социальные контакты — выбирайте общение, которое приносит радость.

  5. Наблюдайте за эмоциями — фиксируйте моменты счастья и внутреннего комфорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: постоянное стремление к отношениям ради общественного мнения.

  • Последствие: потеря личного комфорта, стресс и неудовлетворенность.

  • Альтернатива: сосредоточение на себе и своих целях, использование личного времени для саморазвития.

А что если…

Если человек решит, что одиночество — это не про него, а постоянная привязанность к другим — шанс упустить собственные достижения и свободу. Важно находить баланс между социальными связями и личной автономией.

Плюсы и минусы периода одиночества

Плюсы Минусы
Повышается самооценка Иногда возникает чувство изоляции
Свобода в планировании дня Не хватает эмоциональной поддержки
Возможность сосредоточиться на карьере и хобби Меньше возможностей для новых романтических связей

FAQ

Как выбрать подходящий момент для новых отношений?
Ориентируйтесь на эмоциональное состояние и личные приоритеты. Если комфорт с собой важнее — не торопитесь.

Сколько времени полезно проводить в одиночестве?
Оптимально — столько, сколько необходимо для восстановления внутреннего баланса.

Что лучше: одиночество или поверхностные связи?
Выбирайте качество жизни и эмоционального комфорта, а не давление окружающих.

Мифы и правда

  1. Миф: одиночество — это плохо.
    Правда: период одиночества помогает лучше понять себя и развиваться.

  2. Миф: одинокие люди несчастны.
    Правда: можно быть довольным жизнью, ценя собственную независимость.

  3. Миф: карьера страдает от одиночества.
    Правда: наоборот, фокус на себе улучшает продуктивность.

Сон и психология

Исследования показывают, что комфортное одиночество снижает стресс и улучшает качество сна. Когда человек свободен от лишних эмоциональных нагрузок, организм восстанавливается эффективнее.

3 интересных факта

  1. Ким активно развивает бизнес Skims, и период одиночества помогает сосредоточиться на стратегии бренда.

  2. Многие знаменитости после разводов выбирают паузу в личной жизни для самопознания.

  3. Одиночество позволяет лучше управлять временем и выбирать качественные социальные связи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джастин Бибер получил ушиб ребер и бедра при падении с электрического скейтборда — Twitch сегодня в 0:51
Coachella под угрозой? Бибер рассказал о боли, которая сводит его с ума

Джастин Бибер получил серьезную травму на электрическом скейтборде, но готовится к своему первому выступлению на Coachella.

Читать полностью » Sony Pictures анонсировала фильм о коллекционных фигурках Labubu — The Hollywood Reporter 14.11.2025 в 23:59
Labubu покоряет не только коллекционеров: как игрушка превращается в кинопроект

Sony Pictures анонсировала фильм о культовой игрушке Labubu, но пока держит в секрете детали проекта и формат ленты.

Читать полностью » Рубин на серьгах Кейт Миддлтон связали с рождением принца Джорджа — Page Six 14.11.2025 в 22:58
Серьги, которые говорят больше слов: скрытая символика Кейт Миддлтон

Тонкий жест Кейт Миддлтон на службе оказался спрятан в небольшом украшении. Журналисты выяснили, что серьги с рубином были выбраны не случайно и несут особый смысл.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала о двухлетней подготовке тура The Eras — данные из нового документального сериала 14.11.2025 в 21:52
Тейлор Свифт рассказала, как зародился тур, который переписал правила поп-сцены

Тейлор Свифт раскрыла, как родилась идея грандиозного тура "The Eras" и что сделало его особенным для тысяч поклонников.

Читать полностью » Кейт Миддлтон организует благотворительный концерт с участием Кейт Уинслет и Дэна Смита — Кенсингтонский дворец 14.11.2025 в 20:53
Кейт Миддлтон на одной сцене с будущими легендами: вечер, который нельзя пропустить

Кейт Миддлтон проведёт пятый благотворительный концерт, объединяющий звёзд и молодых исполнителей, чтобы подарить музыку и поддержку нуждающимся.

Читать полностью » Джастин Бальдони подал ходатайство об отклонении иска Блейк Лайвли по делу о враждебной рабочей среде — окружной суд США 14.11.2025 в 19:55
Голливуд на грани скандала: дело Лайвли и Бальдони может закрыться до суда

Джастин Бальдони подал ходатайство о закрытии дела Блейк Лайвли, пытаясь завершить годовую судебную тяжбу до полноценного разбирательства.

Читать полностью » Эмили Блант отметила, что работа с Джоном Красински требовала доверия и взаимного уважения — ELLE 14.11.2025 в 18:53
Эмили Блант раскрыла, как совместные фильмы с мужем спасают брак от рутины

Эмили Блант впервые подробно рассказала о работе с мужем Джоном Красински, делясь опытом совместных съемок и секретами крепких отношений.

Читать полностью » Леди Гага и Майкл Полански планируют камерную свадьбу до окончания турне — Rolling Stone 14.11.2025 в 17:57
Маленькая свадьба с большой интригой: что скрывает будущая свадьба Леди Гаги

Леди Гага и Майкл Полански готовятся к камерной и особенной свадьбе, обсуждая детали и находя баланс между личным комфортом и праздником.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сильная боль в животе или груди требует немедленной помощи
Еда
Медовое песочное печенье сохраняет мягкость благодаря мёду — повар
Спорт и фитнес
Выпады с гантелями укрепили осанку и мышцы спины — тренер Браганза
Наука
Кратер Цзиньлинь признан крупнейшим голоценовым объектом — геолог Алексей Дробыш
Красота и здоровье
Какао способствует укреплению иммунитета и улучшению обмена веществ — диетолог Наталья Румянцева
Авто и мото
Дополнительный минусовой кабель повышает стабильность запуска двигателя зимой — автоэлектрик
Садоводство
Слизни в погребе появляются из-за сырости и портят запасы очень быстро — Михаил Руденко
Красота и здоровье
Резкие погодные изменения вызывают слабость и головные боли — врач-кардиолог Мария Ковалёва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet