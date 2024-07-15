Томас Мэтью Крукс, человек, который попытался убить бывшего президента США Дональда Трампа, участвовал в рекламном ролике одной из крупнейших мировых инвестиционных компаний BlackRock Inc., сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.

Крукс был одним из студентов, которые появились на заднем плане в рекламе 2022 года. Съемки проходили в средней школе Бетел-Парк, которую Крукс закончил в том же году. Компания не раскрыла содержание рекламы, но заявила, что предоставит запись американским властям и удалит ее из общего доступа.

BlackRock Inc. осудила действия Крукса, выразив соболезнования жертвам стрельбы и заявив, что покушение на Трампа вызывает у компании отвращение.

Покушение на бывшего президента произошло 13 июля, когда Трамп выступал на митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши соседнего здания. Его ликвидировали, а рядом с телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Крукс был зарегистрирован как республиканец в избирательных документах, но в январе 2021 года, после того как Джо Байден стал президентом, он пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, которая поддерживала демократов.

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