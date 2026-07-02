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Ковры
Ковры
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Ксения Орлова Опубликована сегодня в 17:11

Прощайте, пыльные ворсистые ковры: древнее искусство ковроткачества, которое идеально вписалось в современный дизайн

Килим легко узнать даже в тесной прихожей, где утром уже тесно от обуви, сумок и спешки. Он тонкий, без ворса, но держит форму и не выглядит тяжёлым пятном на полу. Такой ковёр часто выбирают не только из-за узора, похожего на восточную сказку, но и потому, что за ним проще ухаживать, чем за ворсовым. Если в квартире мало места или нужен ковёр для кухни, спальни или проходной зоны, килим быстро выходит в лидеры.

"Килим ценят за простую конструкцию и аккуратную тканую поверхность. Он не собирает столько пыли, как ворсовый ковёр, и хорошо работает там, где нужна плотная, но лёгкая основа. Для квартиры это удобный вариант, если нужен ковёр без лишнего объёма и сложного ухода. Важно смотреть на плотность плетения и состояние краёв, чтобы вещь не потеряла вид слишком быстро".

строитель Михаил Волков

Как устроен килим

Килим, или келим, — это гладкий безворсовый ковёр с рисунком, который читается с обеих сторон. Название пришло из турецкого языка, где слово kilim буквально значит "грубо сделанное одеяло". У такого полотна плотная структура и небольшой вес, поэтому его легко перестелить, перевернуть или убрать на хранение.

Внешне килим похож на обычный ковёр только отчасти. У него нет мягкого верхнего слоя из петелек, зато есть чёткий тканый рельеф и ровная поверхность. Основу обычно делают из шерсти, хлопка или льна, а иногда используют натуральный шёлк.

Традиция уходит в Древнюю Персию, а дальше уже разошлась по Ирану, Турции, Индии, Афганистану, Кавказу и Средней Азии. За тысячу с лишним лет сама идея почти не изменилась. Мастера по-прежнему переплетают нити так, чтобы цветной уток закрывал основу и создавал плотное полотно.

Если сравнивать килим с ворсовым ковром, разница видна сразу. Первый даёт графику, второй — мягкость и объём. Поэтому килим чаще ставят туда, где нужен рисунок, а не пушистая фактура.

Как его ткут

Настоящий килим делают вручную на вертикальном или горизонтальном станке. Сначала шерсть очищают, прядут и красят, после чего натягивают нити основы. Уже на них мастер вручную вводит цветные нити и собирает орнамент по ряду за рядом.

На один ковёр среднего размера уходит от двух до четырёх недель. Это не быстрая работа, и здесь каждый пропуск нити виден сразу. Для традиционных килимов характерно щелевое плетение, когда на границах цветов остаются небольшие вертикальные прорези.

После завершения полотно снимают со станка, закрепляют края и выравнивают поверхность. Так получается прочный двусторонний ковёр с чётким рисунком. Сегодня в продаже есть и фабричные варианты, сделанные на механизированных станках, но ручная работа всё ещё ценится выше.

Она даёт более точное плетение и делает каждое изделие непохожим на другое. Тут уже видно руку мастера, а не просто серийный выпуск. Для покупателя это часто и есть главный аргумент, когда речь идёт о дорогом ковре.

Килим в интерьере

В квартире килим работает иначе, чем ворсовый ковёр. Он не столько смягчает пространство, сколько собирает его в цельную композицию. Поэтому его берут и в минимализм, и в скандинавский интерьер, и в бохо, и в эклектику.

В гостиной килим кладут перед диваном, у журнального столика или в центр комнаты. Иногда его вешают и на стену, если нужен заметный акцент. Для таких зон подходят варианты с контрастным рисунком и геометрией, которая держит взгляд.

В спальне чаще используют небольшой коврик у кровати. Утром ступать на тёплую поверхность приятнее, чем на голый пол, особенно если в комнате прохладно. Для этого обычно выбирают бежевые, песочные или серо-коричневые оттенки.

На кухне и в столовой удобны компактные модели с плотным плетением и пёстрым узором. На них меньше заметны следы ежедневного использования, а гладкая поверхность облегчает уход. В прихожей и коридоре чаще стелют узкие дорожки немарких оттенков, чтобы защитить пол и не перегрузить проход.

Уход и выбор

Килим легче большинства традиционных ковров, поэтому его проще двигать и чистить. Пыль не задерживается в ворсе, как у мягких моделей, и это заметно в небольших квартирах. Особенно это удобно там, где ковёр часто оказывается в проходе.

Для тонких моделей лучше сразу взять противоскользящую подложку. Ковёр полезно время от времени переворачивать, чтобы износ шёл равномерно. Для чистки обычно хватает пылесоса и влажной обработки, но в помещение с высокой влажностью такой ковёр лучше не класть.

Цвет тоже выбирают по задаче. Если нужен спокойный фон, берут бежевые, песочные или серо-коричневые оттенки. Если нужен акцент, смотрят на красные, синие, терракотовые и тёмно-зелёные орнаменты.

Шерстяные килимы плотнее и теплее, хлопковые — легче и гибче. Шёлковые варианты встречаются реже и стоят заметно дороже. Поэтому перед покупкой стоит смотреть не только на рисунок, но и на материал, размер комнаты и место, где ковёр будет лежать каждый день.

"Если килим лежит в кухне или прихожей, его лучше брать с плотным плетением и устойчивым рисунком. Светлые и слишком тонкие модели быстрее показывают следы использования. А вот для спальни и гостиной можно спокойно смотреть на более мягкие оттенки и спокойный орнамент, чтобы ковёр не спорил с мебелью. При покупке стоит оценить и изнанку: у двустороннего изделия она должна быть такой же аккуратной, как лицевая сторона".

дизайнер интерьеров Елена Маркова

Ответы на популярные вопросы

Килим и обычный ковёр — это одно и то же?
Нет. У килима нет ворса, а рисунок проходит через всё полотно и виден с обеих сторон.

Где килим смотрится лучше всего?
Он хорошо подходит для гостиной, спальни, кухни и прихожей. Всё зависит от цвета, размера и плотности плетения.

Можно ли класть килим в ванную?
Лучше не стоит. Для такого ковра предпочтительнее помещение с умеренной влажностью.

Что практичнее: ручной или фабричный килим?
Фабричный обычно дешевле. Ручной ценят выше за плетение, рисунок и то, что каждый экземпляр получается своим.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

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Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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