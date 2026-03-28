Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вулканические скалы
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 5:11

Дыхание бездны: в недрах затопленного вулкана обнаружен свежий очаг опасной активности

Представьте: под толщей Тихого океана, где давление давит на плечи, как в старом гараже после дождя, затаился гигант. Семь с половиной тысяч лет назад он проснулся, выплюнул магму, способную засыпать мегаполис километровым слоем, и утих. Теперь сейсмографы ловят шепот — свежая магма капает в пустую камеру, словно бензин в бак после долгой стоянки. Ученые из Университета Кобе, рискуя оборудованием на глубине, подтвердили: кальдера Кикаи оживает. Это не фантазия — данные свежие, от 27 марта 2026 года, и меняют взгляд на спящих исполинов вроде Йеллоустоуна.

"Кальдера Кикаи показывает, как природа перезагружает свои механизмы после катастрофы. Магма не просто копится — она впрыскивается свежей порцией, меняя химию камеры. Это объясняет циклы супервулканов: пустая оболочка ждет нового импульса из мантии. Такие открытия помогают связать геофизику с долгосрочными рисками для планеты."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Сила супервулканов

Супервулканы бьют так, что магма покрывает континенты слоем в десятки метров. После такого удара остается огромная впадина — кальдера, неглубокая и широкая, как след от топора на стволе. Примеры на виду: Йеллоустоун в США, Тоба в Индонезии, Кикаи у Японии, почти утонувшая в океане.

Эти исполины опустошают резервуары, оставляя пустоту под корой. Процессы восстановления — загадка, потому что данные редки. Геофизики подчеркивают: без понимания накопления магмы прогнозы слепы.

Кикаи затоплен, но это плюс для изучения — вода передает волны чище. Команда из Университета Кобе применила пневматические пушки и донные приборы.

Извержение Кикаи 7300 лет назад

Семь тысяч триста лет назад Кикаи рванул мощнее всех в голоцене — эпоху после ледников. Объем магмы огромен, сравним с двенадцатью километрами над парком. Земля тряслась, климат менялся на годы.

"Мы должны понять накопление такой массы, чтобы разобраться в гигантских извержениях", — отметил геофизик Нобукадзу Сеама из Университета Кобе.

Кальдера осталась пустой, но природа не спит. Подводное положение помогло: волны проходят свободно.

Сотрудничество с Японским агентством морских наук и технологий дало точные снимки недр. Сейсмометры поймали эхо от камеры. Это первый взгляд на повторный цикл.

Как нашли скрытую магму

Пушки генерировали волны, приборы фиксировали путь через кору. Под кальдерой — зона магмы, размер и форма совпадают с древним очагом. Сеама подтверждает: тот же резервуар, но свежий.

За 3900 лет вырос лавовый купол в центре. Химия породы иная — не остатки старого. Магма пришла недавно из глубин.

Такие находки эхом отзываются в геологии океана, где подводные гиганты вроде массива Таму хранят секреты.

Новый магматический очаг

Очаг неглубокий, крупный, под куполом. Это впрыск новой порции, а не эхо прошлого. Модель вписывается в циклы кальдер.

Сеама подчеркивает: расположение идеально для повторного удара. Анализ волн дал объем и контуры. Риски растут тихо, без дыма.

Сравните с солнечными штормами — скрытые механизмы управляют хаосом.

Модель пополнения резервуаров

Модель повторного впрыска объясняет, как пустеют и заново заполняются камеры. Подходит для Йеллоустоуна и Тобы. Сеама: "Хотим доработать методы для слежки за сигналами".

Циклы длятся тысячелетиями, но данные дают зацепки. Неглубокие системы — норма для гигантов. Это шаг к прогнозам.

Параллели с древними знаниями, как у неандертальцев с их смолами против бед.

"Исследование Кикаи раскрывает физику мантии: магма мигрирует снизу, заполняя пустоты. Это меняет подход к мониторингу — фокус на свежих впрысках. Для Йеллоустоуна данные станут ключом к циклам. Наука выходит на новый уровень предвидения."

Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Когда может проснуться Кикаи?
Процессы тянутся тысячелетиями, точных сроков нет. Мониторинг волн даст сигналы заранее.

Угрожает ли это Японии?
Кальдера подводная, но извержение изменит климат глобально. Риски как у Тобы.

Как следить за Йеллоустоуном?
Та же модель: сейсмика и химия. Данные из Кикаи ускорят работу.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet