В столице Украины произошли два сильных взрыва, о чем сообщили местные жители. Согласно их свидетельствам, одна из детонаций была зафиксирована в окрестностях аэропорта Жуляны.

"Взрывы в Киеве! Детали позже. Не покидайте укрытий!" — Сообщает мэр Киева в своем телеграм-канале.

Примерно в это же время Кличко написал о работе систем ПВО и вызовах бригад скорой помощи на места происшествий.

В связи с текущей ситуацией на всей территории Украины введен режим воздушной тревоги. Это означает, что жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям местных властей.

Ситуация остается напряженной, и власти призывают граждан сохранять бдительность и оставаться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Фото: From Wikimedia Commons/ kyivcity.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)