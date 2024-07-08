В столице Украины произошли два сильных взрыва, о чем сообщили местные жители. Согласно их свидетельствам, одна из детонаций была зафиксирована в окрестностях аэропорта Жуляны.
"Взрывы в Киеве! Детали позже. Не покидайте укрытий!" — Сообщает мэр Киева в своем телеграм-канале.
Примерно в это же время Кличко написал о работе систем ПВО и вызовах бригад скорой помощи на места происшествий.
В связи с текущей ситуацией на всей территории Украины введен режим воздушной тревоги. Это означает, что жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям местных властей.
Ситуация остается напряженной, и власти призывают граждан сохранять бдительность и оставаться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги. Экстренные службы работают в усиленном режиме.
Фото: From Wikimedia Commons/ kyivcity.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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