РИА Новости: Виталий Ганчев заявил, что Киев пытается забрать как можно больше людей их Харькова и прилегающей области.
По словам Ганчева, мобилизация в украинскую армию нацелена на Харьков. Киевский режим пытается забрать как можно большее количество людей из Харьковской области.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Песков назвал США враждебной страной
Сегодня Россия рассматривается США как враждебная страна, так же как и Соединенные Штаты для России, утверждает официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
Кабулов: Афганистан может вступить в ШОС если нормализует экономику
Для успешного присоединения Афганистана к ШОС ему необходимо улучшить свою экономику, заявил Замир Кабулов, руководитель второго отдела по Азии Министерства иностранных дел РФ.
Россия будет развивать скоростные Ж/Д магистрали
Министерство транспорта Российской Федерации по указанию президента страны Владимира Путина изучает возможность строительства скоростных железнодорожных магистралей (СЖМ) до недоступных ранее регионов, как отметил глава ведомства, Роман Старовойт.
Мария Львова-Белова: необходимо ввести языковую подготовку для детей мигрантов в садах
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.