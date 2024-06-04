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Ганчев: Мобилизация в ВСУ нацелена на Харьков
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:14

Ганчев: Мобилизация в ВСУ нацелена на Харьков

РИА Новости: Виталий Ганчев заявил, что Киев пытается забрать как можно больше людей их Харькова и прилегающей области.

По словам Ганчева, мобилизация в украинскую армию нацелена на Харьков. Киевский режим пытается забрать как можно большее количество людей из Харьковской области.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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