РИА Новости: Виталий Ганчев заявил, что Киев пытается забрать как можно больше людей их Харькова и прилегающей области.

По словам Ганчева, мобилизация в украинскую армию нацелена на Харьков. Киевский режим пытается забрать как можно большее количество людей из Харьковской области.

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