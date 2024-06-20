Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Украина намерена представить свое будущее контрнаступление как важное достижение в 2024 году, и Россия следит за развитием событий.
Путин уточнил, что американцы и европейцы поощряют украинцев столкнуться с российскими военными на государственной границе любыми средствами и представить это как значительное событие в 2024 году в преддверии саммита НАТО и президентских выборов в США.
Президент России выразил надежду на то, что действия на деле не будут совпадать с этими планами, и подчеркнул, что будущее событий остается под вопросом. Путин выразил свои мысли во время брифинга во Вьетнаме.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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