Советник главы ДНР Ян Гагин проинформировал РИА Новости о том, что украинская сторона систематически использует токсичные субстанции на территории проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что противник прибегает к применению ядовитых веществ с начала СВО по всей протяженности линии боевого соприкосновения.
Гагин поделился личным опытом неоднократного столкновения с отравляющими соединениями. Впервые это произошло во время штурма Мариуполя, когда украинские военные задействовали вещества, провоцирующие рвоту, головокружение и кашель. В результате советник главы ДНР получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода.
Впоследствии Гагин вновь сталкивался с использованием ВСУ стандартных химических боеприпасов в районах Артемовска и Горловки. Он акцентировал внимание на регулярном характере применения токсичных субстанций украинской стороной в зоне спецоперации.
Фото: From Wikimedia Commons/ U. S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Shane T. McCoy.
Захарова порекомендовала уехавшим из России переключиться на новые отечества
Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала людям, которые покинули Россию, не переживать и перебросить внимание на свои новые отечества. Об этом она информировала радиостанцию Sputnik.
Россиянина задержали в Японии за экспорт санкционные товаров
Гражданин России был взят под стражу в японской префектуре Осака по обвинению в экспорте санкционных товаров. Об этом сообщили японские информационные агентства NHK и Nikkei, ссылаясь на данные местной полиции.
Рассекречены данные США о переговорах Билла Клинтона и Бориса Ельцина
В 1999 году, после начала бомбардировок Югославии силами НАТО, в отношениях между Россией и США наметился серьезный разлад. Российский президент Борис Ельцин, в ходе телефонного разговора с американским коллегой Биллом Клинтоном, выразил глубокое беспокойство по поводу ситуации.
Врач Калошина: употребление картофеля фри значительно повышает риск появления рака
Картошка фри из различных кафе быстрого питания стала причиной появления онкологических заболеваний. Помимо этого, фастфуд начали приравнивать к такой вредной привычке, как курение сигарет. Об этом информирует РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.