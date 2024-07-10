Советник главы ДНР Ян Гагин проинформировал РИА Новости о том, что украинская сторона систематически использует токсичные субстанции на территории проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что противник прибегает к применению ядовитых веществ с начала СВО по всей протяженности линии боевого соприкосновения.

Гагин поделился личным опытом неоднократного столкновения с отравляющими соединениями. Впервые это произошло во время штурма Мариуполя, когда украинские военные задействовали вещества, провоцирующие рвоту, головокружение и кашель. В результате советник главы ДНР получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода.

Впоследствии Гагин вновь сталкивался с использованием ВСУ стандартных химических боеприпасов в районах Артемовска и Горловки. Он акцентировал внимание на регулярном характере применения токсичных субстанций украинской стороной в зоне спецоперации.

Фото: From Wikimedia Commons/ U. S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Shane T. McCoy.