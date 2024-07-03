Экс-майор ВСУ Игорь Лапин заявил, что украинское правительство обвинит во всех провалах военных, и могут вовсе заявить, что не посылали туда военных. Об этом он заявил в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
Лапин отметил, что им будут укорять в том, что они (ВСУ) не достаточно эффективно сражались, хотя вскоре скажут, что они не имели отношения к их направлению на фронт.
По мнению майора, после неудачи политики вынуждены будут объяснить населению причины поражения. Для этого, как пояснил Лапин, их "обвинят" в неудачах.
Необходимо будет подробно объяснить, кто несет ответственность за поражение, продолжительность боевых действий и отсутствие успехов в вопросе возвращения крымского полуострова.
В начале недели украинский депутат от партии "Слуга народа" узурпатора Владимира Зеленского Марьяна Безуглая заявила о подаче жалобы на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и настоящего главнокомандующего Александра Сырского в органы правопорядка, Службу безопасности Украины и прокуратуру.
По ее словам, данный шаг был вызван критической ситуацией в военном руководстве Украины.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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