Недавний удар Вооруженных Сил Украины по населенному пункту Энергодар показал, что Киев не собирается соблюдать никакие стандарты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации Объединенных Наций в области ядерной безопасности, поделился генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев с журналистом Павлом Зарубиным.
Лихачев отметил, что такие действия представляют собой серьезный вызов, демонстрирующий несоблюдение украинскими военными установленных принципов безопасности.
По информации от "Росатома", три атаки квадрокоптерами-камикадзе произошли в среду в определенные часы.
Результатом нападения стали пострадавшие восемь сотрудников, работавших на Запорожской атомной станции. Пострадавшие немедленно были госпитализированы в медицинское учреждение в Энергодаре и находятся под медицинским наблюдением.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные семеро — обследуются в амбулаторном порядке.
По информации от "Росатома", в пределах подстанции получили повреждения оба трансформатора, причина повреждений находится в процессе дальнейшего выяснения.
Нанесенные атакой повреждения привели к нарушениям в выдаче электроэнергии в городе, а также сбоям в работе различных объектов станции, включая цех транспорта, управление производственно-технологическим комплексом АЭС и другие объекты, лишенные электроснабжения.
При этом корпорация "Росатом" подчеркнула, что все необходимые меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают приниматься в полном объеме.
Фото: www.flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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