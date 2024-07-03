Недавний удар Вооруженных Сил Украины по населенному пункту Энергодар показал, что Киев не собирается соблюдать никакие стандарты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации Объединенных Наций в области ядерной безопасности, поделился генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев с журналистом Павлом Зарубиным.



Лихачев отметил, что такие действия представляют собой серьезный вызов, демонстрирующий несоблюдение украинскими военными установленных принципов безопасности.



По информации от "Росатома", три атаки квадрокоптерами-камикадзе произошли в среду в определенные часы.



Результатом нападения стали пострадавшие восемь сотрудников, работавших на Запорожской атомной станции. Пострадавшие немедленно были госпитализированы в медицинское учреждение в Энергодаре и находятся под медицинским наблюдением.



Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные семеро — обследуются в амбулаторном порядке.



По информации от "Росатома", в пределах подстанции получили повреждения оба трансформатора, причина повреждений находится в процессе дальнейшего выяснения.



Нанесенные атакой повреждения привели к нарушениям в выдаче электроэнергии в городе, а также сбоям в работе различных объектов станции, включая цех транспорта, управление производственно-технологическим комплексом АЭС и другие объекты, лишенные электроснабжения.



При этом корпорация "Росатом" подчеркнула, что все необходимые меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают приниматься в полном объеме.

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