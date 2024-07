Украинская сторона планирует использовать доходы от заблокированных российских активов для обеспечения потребностей своих вооруженных сил. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в ходе переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Об этом сообщает издательство "Страна.ua".

По словам Умерова, прибыль украденных активов будет направлена на закупку боеприпасов, систем противовоздушной обороны, а также на поддержку украинских предприятий оборонного комплекса. Издание отмечает, что ежегодная сумма, которую Киев рассчитывает получать, составит около трех миллиардов евро. Ожидается, что первый транш в размере полутора миллиардов евро поступит уже в начале августа.

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" приняли решение о заморозке почти половины валютных резервов России, что составляет порядка 300 миллиардов евро. Значительная часть этой суммы, свыше 200 миллиардов евро, находится в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, являющейся одной из ведущих мировых расчетно-клиринговых систем.

Российский МИД квалифицирует заморозку российских активов в Европе как воровство, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия предпримет ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он также отметил, что у Москвы есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.

