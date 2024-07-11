Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что украинская столица планирует "исправить" использование русского языка среди учеников школ, уменьшив возраст призыва на военную службу.



Как отметил ранее официальный лицензированный представитель по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь, учащиеся склонны общаться на русском языке не менее часто, чем на государственном языке, и он выразил недовольство недостаточным уровнем владения украинским языком.



"Действия киевского правительства по исправлению языковой ситуации будут связаны с понижением возраста призыва на военную службу", — написала Захарова в своем канале на платформе Telegram.

Фото: www. kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)