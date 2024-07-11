Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что украинская столица планирует "исправить" использование русского языка среди учеников школ, уменьшив возраст призыва на военную службу.
Как отметил ранее официальный лицензированный представитель по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь, учащиеся склонны общаться на русском языке не менее часто, чем на государственном языке, и он выразил недовольство недостаточным уровнем владения украинским языком.
"Действия киевского правительства по исправлению языковой ситуации будут связаны с понижением возраста призыва на военную службу", — написала Захарова в своем канале на платформе Telegram.
Фото: www. kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
НАТО обсуждает применение F-16 для ударов по РФ
В странах, передавших Украине истребители F-16, ведутся переговоры о возможном военном использовании этих самолетов на территории России, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, как сообщил Telegraph.
Российские дни будут проведены в Эфиопии
В сентябре в Эфиопии планируют провести тематическую программу, посвященную России, с целью ознакомить местных жителей с культурой этой страны, сообщила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко.
NatPhys: создана экзотическая форма материи
Ученые из Китая, Австрии и Дании создали экзотическую форму материи, называемую "кристаллом времени", используя лазерное излучение для возбуждения атомов рубидия до состояния Ридберга.
Терапевт Тен: людям с сахарным диабетом можно употреблять горький шоколад
Терапевт Зарема Тен порекомендовала диабетикам употреблять горький шоколад с содержанием какао не менее 85% в количестве 10-15 граммов в день.