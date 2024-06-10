Некоторые украинские служащие, занятые в структурах власти, выразили своё недовольство технологиями искусственного интеллекта, привезёнными из стран Запада. Многие из них назвали это "хайпом", считая, что инструменты не продуктивны в использовании, сообщает американское информационное агентство Bloomberg.
В американском агентстве уточняется, что на данный момент на Украине усиленно распространяются инструменты искусственного интеллекта. Одна из самых востребованных организаций, поставляющая необходимые технологии, — это американская компания Palantir Technologies, являющаяся создателем программного обеспечения анализа сведений для организаций. Главными покупателями такой продукции становятся военные структуры, секретные правительственные службы, инвестиционные банки и фонды. Украина так же применяет цифровые технологии на фронте.
Государства, чьи технологии не вызвали бурных оваций, не были названы. Однако сообщается, что перед продажей цифровых инструментов их описывали как научно-исследовательские новшества. Как позже выразились о приобретённых инструментах украинцы, это был исключительно "хайп", а не успешные технологии.
Украинцы, которые пытаются развить собственную компанию, отмечают большие проблемы со связью, невозможность в некоторых местах на фронте выйти в открытый доступ в сети Интернет и много другое. По причине неработающих приложений использование искусственного интеллекта становится всё более сложной задачей. Помимо этого, многие начинающие организации не подпускают близко к сведениям, которые могли бы способствовать успешной разработке, потому что эти данные являются засекреченными.
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