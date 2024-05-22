Военные администраторы в столице Украины рекомендуют жителям страны подготовиться к потере территорий в ближайшие месяцы, информирует издание Foreign Affairs.

Издание отмечает, что ведущие военные чиновники и представители спецслужб в Киеве призывают украинцев готовиться к потере территорий в ближайшем будущем.

По мнению бывшего сотрудника национального совета по разведке США Эрика Чиарамеллы, дополнительная военная поддержка со стороны Соединенных Штатов и мобилизация лишь смягчат ситуацию, так как основной проблемой является отсутствие четкой стратегии по противодействию "долгосрочной угрозе, исходящей от России для Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая отметил чрезвычайно сложное положение Вооруженных Сил Украины в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал сложность оперативной обстановки на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских вооруженных сил.

Министерство обороны Российской Федерации ранее информировало, что военнослужащие российских вооруженных сил группировки "Север" за сутки продвинулись вглубь позиций противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Раннее в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

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