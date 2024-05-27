Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 89,7026
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 97,0954
  1. Главная
  2. Мир
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 12:31

The Times: охрана Зеленского готовилась сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев

Полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского задержан по подозрению в покушении на главу государства. Выяснилось, что в начале спецоперации он приказал подчинённым сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев, сообщает The Times.

«Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость», - приводит издание слова полковника подчинённым.

Сотрудники госохраны решили, что полковник просто поддался панике, поэтому не стали докладывать на него, пишет The Times.

Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала офицера и его коллегу. Спецслужбе якобы удалось перехватить переговоры полковников, где они обсуждали покушение на Владимира Зеленского и начальника ГУР Кирилла Буданова*, наведя на кортеж последнего российскую ракету.

Ранее США собрались передать Тайваню новейшее вооружение.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Мир

Конференция по Украине должна была признана обеими сторонами конфликта, считают в Китае

Конференция по Украине должна была признана обеими сторонами конфликта, считают в Китае

Кроме т﻿ого, МИД Китая призвал США ﻿задуматься о своей роли и ответственности в этом затянувшемся конфликте.

Читать полностью
США вооружит Тайвань новейшим оружием

США вооружит Тайвань новейшим оружием

Напомним, что на прошлой неделе Китай провёл массированные учения вблизи Тайваня, продемонстрировав свою военную мощь.

Читать полностью

Общество

Доктор Волкова рассказала, что в день можно пить не более двух чашек чая

Доктор Волкова рассказала, что в день можно пить не более двух чашек чая

Диетолог Галина Волкова рассказала, что в день можно пить не более двух чашек чая.

Читать полностью
Ягоды, шоколад и морепродукты помогут успешно сдать ЕГЭ

Ягоды, шоколад и морепродукты помогут успешно сдать ЕГЭ

Фруктоза - из натуральных ягод и фруктов, таких как голубика, зеленые яблоки, бананы, папайя, киви, апельсины, самая полезная, уверена специалист.

Читать полностью

Новости