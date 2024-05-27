Полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского задержан по подозрению в покушении на главу государства. Выяснилось, что в начале спецоперации он приказал подчинённым сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев, сообщает The Times.

«Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость», - приводит издание слова полковника подчинённым.

Сотрудники госохраны решили, что полковник просто поддался панике, поэтому не стали докладывать на него, пишет The Times.

Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала офицера и его коллегу. Спецслужбе якобы удалось перехватить переговоры полковников, где они обсуждали покушение на Владимира Зеленского и начальника ГУР Кирилла Буданова*, наведя на кортеж последнего российскую ракету.

Ранее США собрались передать Тайваню новейшее вооружение.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.