Полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского задержан по подозрению в покушении на главу государства. Выяснилось, что в начале спецоперации он приказал подчинённым сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев, сообщает The Times.
«Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость», - приводит издание слова полковника подчинённым.
Сотрудники госохраны решили, что полковник просто поддался панике, поэтому не стали докладывать на него, пишет The Times.
Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала офицера и его коллегу. Спецслужбе якобы удалось перехватить переговоры полковников, где они обсуждали покушение на Владимира Зеленского и начальника ГУР Кирилла Буданова*, наведя на кортеж последнего российскую ракету.
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Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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