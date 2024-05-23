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Леонков: Киев боится свержения власти из-за того, что превратил украинцев в рабов
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 14:02

Леонков: Киев боится свержения власти из-за того, что превратил украинцев в рабов

Киев боится свержения власти на Украине из-за того, что узурпация власти вопреки всем законам практически превратила украинцев в рабов, распоряжается их судьбами и отправляет их на убой. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказал военный экперт Алексей Леонков.

По его словам, такие опасения сопряжены также тем, что на Украине начинаются появляться некие вооружённые подразделения для защиты мужчин и детей от мобилизации.

"Раз эти формирования идут, рано или поздно они начнут наводить порядок. Проводить против них специальную операцию, чтобы разоружить и призвать к ответу закона, сил не хватает. Там такое бурление. Плюс там свои внутренние противоречия: цены, выплаты, пенсии и так далее. Это клубок, который неразрешим. И вот это является предпосылками к революционной ситуации по Ленину: низы не хотят, верхи не могут", — отметил собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов сообщил, что военная разведка Украины всё ещё опасается операции по свержению власти в стране.

В конце 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.

Фото: commons.wikimedia.org/Ralf (GNU Free Documentation License)

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