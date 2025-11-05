Секретное соглашение с женой: как шутка на "Оскаре" привела к важному событию в семье Кирана Калкина

Актер Киран Калкин, известный по сериалу "Наследники" и фильму "Один дома", снова стал отцом. Его жена, модель и актриса Джаз Чарльтон, родила третьего ребенка. Иронично, что это произошло вскоре после шуточного "пакта", заключенного супругами прямо на церемонии "Оскар-2025".

Обещание, ставшее пророчеством

Во время церемонии вручения премии Киран Калкин в шутку рассказал, что у них с женой есть соглашение: если он получит "Оскар", в семье появится еще один малыш. Тогда публика рассмеялась, но спустя несколько месяцев обещание превратилось в реальность.

"Они такие милые. Они очень счастливы", — сказала актриса Сара Снук, коллега Кирана по сериалу "Наследники".

Новостью о рождении ребенка именно она поделилась первой, рассказав об этом во время интервью на премьере фильма "Во всем виновата она". Сара призналась, что уже навещала Кирана и Джаз с новорожденным.

Семья, где всегда звучит смех

Киран Калкин и Джаз Чарльтон вместе уже более десяти лет. Они познакомились в начале 2010-х, и с тех пор актер не раз говорил, что именно семья стала для него главным смыслом жизни. У пары уже подрастают двое детей: дочь Кинси, которой шесть лет, и сын Уайлдер, которому четыре.

Объявление о третьей беременности прозвучало в сентябре 2024 года — на премьере спектакля "В ожидании Годо". Тогда Джаз появилась на красной дорожке в облегающем бежевом платье, и поклонники сразу заметили, что семья ждёт пополнения.

Имя и пол новорожденного пока держатся в секрете, но близкие пары утверждают, что родители наслаждаются первыми неделями новой жизни.

"Наследники" и наследие

Успех Кирана Калкина во многом связан с его ролью Романа Роя в сериале "Наследники", который стал одним из самых громких хитов HBO. За четыре сезона шоу получило десятки наград, включая "Золотой глобус" и "Эмми".

Для самого Калкина участие в проекте стало прорывом: он доказал, что способен выйти из тени своего брата — актера Маколея Калкина, и создать собственную карьеру, не опираясь на громкую фамилию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: постоянная занятость актера на съемках без времени для семьи.

Последствие: эмоциональное выгорание и разобщенность в отношениях.

Альтернатива: создание четких границ между работой и домом, как это сделал Калкин, отказавшись от нескольких крупных проектов ради детей.

А что если…

Что если бы Киран не пошутил тогда на "Оскаре"? Возможно, рождение ребенка не стало бы таким символичным моментом. Но судьба любит совпадения — особенно когда они соединяют работу, юмор и личное счастье.

Три интересных факта

Киран Калкин и его жена предпочитают не пользоваться соцсетями, чтобы сохранить личное пространство. Джаз Чарльтон родом из Лондона, но после свадьбы переехала в Нью-Йорк, где пара живет и сейчас. Киран признался, что вдохновляется своим отцом, хотя в детстве отношения в семье Калкинов были непростыми.

Исторический контекст

Род Калкинов — один из самых известных в Голливуде. Маколей Калкин прославился в детстве после фильма "Один дома", а Киран впервые появился на экране в той же ленте, играя кузена Кевина.

Позже он снимался в "Скотт Пилигрим против всех", "Маргарет", "Айви" и многих других проектах, но настоящая известность пришла только после "Наследников".

FAQ

— Кто сообщил новость первым?

Актриса Сара Снук рассказала о рождении малыша журналистам Access Hollywood.

— Как семья отреагировала на пополнение?

По словам друзей пары, они счастливы и стараются насладиться временем вдали от камер.

— Планирует ли Калкин возвращение на экран?

Актер не исключает новых ролей, но пока сосредоточен на семье.

— Сколько у пары теперь детей?

Трое: дочь Кинси, сын Уайлдер и новорожденный, чье имя пока не разглашается.