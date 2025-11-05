Секретное соглашение с женой: как шутка на "Оскаре" привела к важному событию в семье Кирана Калкина
Актер Киран Калкин, известный по сериалу "Наследники" и фильму "Один дома", снова стал отцом. Его жена, модель и актриса Джаз Чарльтон, родила третьего ребенка. Иронично, что это произошло вскоре после шуточного "пакта", заключенного супругами прямо на церемонии "Оскар-2025".
Обещание, ставшее пророчеством
Во время церемонии вручения премии Киран Калкин в шутку рассказал, что у них с женой есть соглашение: если он получит "Оскар", в семье появится еще один малыш. Тогда публика рассмеялась, но спустя несколько месяцев обещание превратилось в реальность.
"Они такие милые. Они очень счастливы", — сказала актриса Сара Снук, коллега Кирана по сериалу "Наследники".
Новостью о рождении ребенка именно она поделилась первой, рассказав об этом во время интервью на премьере фильма "Во всем виновата она". Сара призналась, что уже навещала Кирана и Джаз с новорожденным.
Семья, где всегда звучит смех
Киран Калкин и Джаз Чарльтон вместе уже более десяти лет. Они познакомились в начале 2010-х, и с тех пор актер не раз говорил, что именно семья стала для него главным смыслом жизни. У пары уже подрастают двое детей: дочь Кинси, которой шесть лет, и сын Уайлдер, которому четыре.
Объявление о третьей беременности прозвучало в сентябре 2024 года — на премьере спектакля "В ожидании Годо". Тогда Джаз появилась на красной дорожке в облегающем бежевом платье, и поклонники сразу заметили, что семья ждёт пополнения.
Имя и пол новорожденного пока держатся в секрете, но близкие пары утверждают, что родители наслаждаются первыми неделями новой жизни.
"Наследники" и наследие
Успех Кирана Калкина во многом связан с его ролью Романа Роя в сериале "Наследники", который стал одним из самых громких хитов HBO. За четыре сезона шоу получило десятки наград, включая "Золотой глобус" и "Эмми".
Для самого Калкина участие в проекте стало прорывом: он доказал, что способен выйти из тени своего брата — актера Маколея Калкина, и создать собственную карьеру, не опираясь на громкую фамилию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: постоянная занятость актера на съемках без времени для семьи.
-
Последствие: эмоциональное выгорание и разобщенность в отношениях.
-
Альтернатива: создание четких границ между работой и домом, как это сделал Калкин, отказавшись от нескольких крупных проектов ради детей.
А что если…
Что если бы Киран не пошутил тогда на "Оскаре"? Возможно, рождение ребенка не стало бы таким символичным моментом. Но судьба любит совпадения — особенно когда они соединяют работу, юмор и личное счастье.
Три интересных факта
-
Киран Калкин и его жена предпочитают не пользоваться соцсетями, чтобы сохранить личное пространство.
-
Джаз Чарльтон родом из Лондона, но после свадьбы переехала в Нью-Йорк, где пара живет и сейчас.
-
Киран признался, что вдохновляется своим отцом, хотя в детстве отношения в семье Калкинов были непростыми.
Исторический контекст
Род Калкинов — один из самых известных в Голливуде. Маколей Калкин прославился в детстве после фильма "Один дома", а Киран впервые появился на экране в той же ленте, играя кузена Кевина.
Позже он снимался в "Скотт Пилигрим против всех", "Маргарет", "Айви" и многих других проектах, но настоящая известность пришла только после "Наследников".
FAQ
— Кто сообщил новость первым?
Актриса Сара Снук рассказала о рождении малыша журналистам Access Hollywood.
— Как семья отреагировала на пополнение?
По словам друзей пары, они счастливы и стараются насладиться временем вдали от камер.
— Планирует ли Калкин возвращение на экран?
Актер не исключает новых ролей, но пока сосредоточен на семье.
— Сколько у пары теперь детей?
Трое: дочь Кинси, сын Уайлдер и новорожденный, чье имя пока не разглашается.
