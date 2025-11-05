Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Киран Калкин
Киран Калкин
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 0:05

Секретное соглашение с женой: как шутка на "Оскаре" привела к важному событию в семье Кирана Калкина

Киран Калкин и Джаз Чарльтон стали родителями в третий раз

Актер Киран Калкин, известный по сериалу "Наследники" и фильму "Один дома", снова стал отцом. Его жена, модель и актриса Джаз Чарльтон, родила третьего ребенка. Иронично, что это произошло вскоре после шуточного "пакта", заключенного супругами прямо на церемонии "Оскар-2025".

Обещание, ставшее пророчеством

Во время церемонии вручения премии Киран Калкин в шутку рассказал, что у них с женой есть соглашение: если он получит "Оскар", в семье появится еще один малыш. Тогда публика рассмеялась, но спустя несколько месяцев обещание превратилось в реальность.

"Они такие милые. Они очень счастливы", — сказала актриса Сара Снук, коллега Кирана по сериалу "Наследники".

Новостью о рождении ребенка именно она поделилась первой, рассказав об этом во время интервью на премьере фильма "Во всем виновата она". Сара призналась, что уже навещала Кирана и Джаз с новорожденным.

Семья, где всегда звучит смех

Киран Калкин и Джаз Чарльтон вместе уже более десяти лет. Они познакомились в начале 2010-х, и с тех пор актер не раз говорил, что именно семья стала для него главным смыслом жизни. У пары уже подрастают двое детей: дочь Кинси, которой шесть лет, и сын Уайлдер, которому четыре.

Объявление о третьей беременности прозвучало в сентябре 2024 года — на премьере спектакля "В ожидании Годо". Тогда Джаз появилась на красной дорожке в облегающем бежевом платье, и поклонники сразу заметили, что семья ждёт пополнения.

Имя и пол новорожденного пока держатся в секрете, но близкие пары утверждают, что родители наслаждаются первыми неделями новой жизни.

"Наследники" и наследие

Успех Кирана Калкина во многом связан с его ролью Романа Роя в сериале "Наследники", который стал одним из самых громких хитов HBO. За четыре сезона шоу получило десятки наград, включая "Золотой глобус" и "Эмми".

Для самого Калкина участие в проекте стало прорывом: он доказал, что способен выйти из тени своего брата — актера Маколея Калкина, и создать собственную карьеру, не опираясь на громкую фамилию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: постоянная занятость актера на съемках без времени для семьи.

  • Последствие: эмоциональное выгорание и разобщенность в отношениях.

  • Альтернатива: создание четких границ между работой и домом, как это сделал Калкин, отказавшись от нескольких крупных проектов ради детей.

А что если…

Что если бы Киран не пошутил тогда на "Оскаре"? Возможно, рождение ребенка не стало бы таким символичным моментом. Но судьба любит совпадения — особенно когда они соединяют работу, юмор и личное счастье.

Три интересных факта

  1. Киран Калкин и его жена предпочитают не пользоваться соцсетями, чтобы сохранить личное пространство.

  2. Джаз Чарльтон родом из Лондона, но после свадьбы переехала в Нью-Йорк, где пара живет и сейчас.

  3. Киран признался, что вдохновляется своим отцом, хотя в детстве отношения в семье Калкинов были непростыми.

Исторический контекст

Род Калкинов — один из самых известных в Голливуде. Маколей Калкин прославился в детстве после фильма "Один дома", а Киран впервые появился на экране в той же ленте, играя кузена Кевина.

Позже он снимался в "Скотт Пилигрим против всех", "Маргарет", "Айви" и многих других проектах, но настоящая известность пришла только после "Наследников".

FAQ

— Кто сообщил новость первым?
Актриса Сара Снук рассказала о рождении малыша журналистам Access Hollywood.

— Как семья отреагировала на пополнение?
По словам друзей пары, они счастливы и стараются насладиться временем вдали от камер.

— Планирует ли Калкин возвращение на экран?
Актер не исключает новых ролей, но пока сосредоточен на семье.

— Сколько у пары теперь детей?
Трое: дочь Кинси, сын Уайлдер и новорожденный, чье имя пока не разглашается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шер заявила, что возраст не влияет на её отношения с Александром Эдвардсом вчера в 16:48
Ей — 79, ему — 39: как Шер со своим избранником смеются над стереотипами

79-летняя Шер поделилась, как сохраняет любовь и лёгкость в отношениях с мужчиной, который младше её на четыре десятилетия.

Читать полностью » Энтони Хопкинс в мемуарах признал многолетние измены супруге Дженнифер Линтон вчера в 15:12
Цена гениальности оказалась выше, чем думали фанаты: мемуары Хопкинса раскрыли его самую тяжёлую ошибку

Автобиография Энтони Хопкинса раскрывает малоизвестные подробности о его браке с Дженнифер Линтон и показывает, какой ценой порой даётся попытка сохранить отношения.

Читать полностью » Variety: глава Marvel Studios Кевин Файги пожертвовал миллионы долларов на создание факультета кино в Университете Южной Калифорнии вчера в 14:59
Голливуд возвращает долги: зачем глава Marvel отдал миллионы долларов на будущее кино

Глава Marvel Studios Кевин Файги направил многомиллионное пожертвование своей альма-матер, чтобы открыть факультет, который будет готовить новое поколение режиссёров, продюсеров и сценаристов.

Читать полностью » Запуск движения на непрогретой АКПП вызывает износ фрикционов и планетарного ряда вчера в 14:54
Ледяной удар по кошельку: почему утренний запуск "автомата" на морозе приближает капитальный ремонт

Сильные морозы могут быть опасны для автоматической коробки передач. Узнайте, как правильно подготовить АКПП к зиме, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Читать полностью » Universal ведет переговоры с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс о возвращении в новую вчера в 13:09
Они обошли третью часть стороной: почему новая "Мумия" рискует стать самым честным продолжением в истории кино

Universal готовит продолжение легендарной "Мумии" и стремится вернуть актёров, сделавших серию культовой. Но новый фильм может удивить даже самых преданных поклонников.

Читать полностью » Песня виртуальной певицы Xania Monet впервые попала в радиочарты Billboard вчера в 11:15
TikTok сделал своё дело: как ИИ-музыкант пробился в чарты и вызвал шквал критики

Впервые ИИ-певица вошла в радиочарты Billboard, вызвав бурные обсуждения в соцсетях и среди музыкантов.

Читать полностью » Кира Найтли заявила, что не пересматривала фильм вчера в 10:06
Почему звезда "Пиратов Карибского моря" боится смотреть свои фильмы: честное признание Киры Найтли

Кира Найтли рассказала, какой фильм с её участием она не посмотрела, и поделилась, почему наблюдать себя на экране бывает непросто.

Читать полностью » Риз Уизерспун рассказала, что Дженнифер Энистон сохранила дружеские отношения с Брэдом Питтом — подкаст Armchair Expert вчера в 9:30
Тайна голливудского развода раскрыта: как Энистон сохранила контакт со всеми бывшими

Риз Уизерспун рассказала, как Дженнифер Энистон сумела сохранить дружбу с бывшим мужем Брэдом Питтом и устроить уникальный юбилей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
ACSM: для похудения нужно не менее 250 минут умеренных нагрузок в неделю
Питомцы
Ветеринары назвали основные причины апатии и скуки у домашних кошек
Садоводство
Эксперты по экологии: ошибки при компостировании приводят к появлению гнили и насекомых
СФО
ХМАО вошёл в топ-10 регионов России с самой доступной ипотекой
УрФО
Правительство профинансировало обеспечение жильём инвалидов — часть средств получит Свердловская область
Еда
Шеф-повар рассказала, как приготовить пасту с брокколи рабе и куриной колбасой
Авто и мото
Средняя цена подержанных автомобилей в России упала до 790 тысяч рублей — данные "Авито авто"
Культура и шоу-бизнес
Дуа Липа запустила линию косметики в партнерстве с Augustinus Bader
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet