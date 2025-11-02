Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошачья дружба
Кошачья дружба
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 22:03

Кошка или собака — первый учитель доброты: чему дети учатся у животных

Эксперт рассказала, как подготовить ребёнка к появлению питомца в семье

Появление питомца в семье — событие, способное изменить привычный ритм жизни и атмосферу дома. Чтобы знакомство ребёнка с новым другом прошло гармонично, важно подготовиться заранее, объяснить правила поведения и научить заботе. Об этом рассказала эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, подчеркнув, что домашний любимец способен не только подарить радость, но и стать важной частью воспитательного процесса.

"Домашний любимец может стать для ребёнка верным помощником во всестороннем развитии. Ежедневно общаясь с питомцем, дети учатся сочувствию, уважению и ответственности, а также укрепляют самооценку", — отметила Марианна Онуфриенко.

Готовимся заранее: разговор с ребёнком

Решение завести питомца должно быть осознанным. Ещё до появления животного в доме нужно провести спокойную и доверительную беседу с ребёнком, объяснив, что собака или кошка — это не игрушка, а живое существо со своими потребностями.

"Во время беседы доступно объясните ребёнку, как изменится жизнь семьи с появлением животного. Уточните, что все домочадцы разделят обязанности по уходу за ним. Предложите ребёнку взять на себя посильные задачи", — советует эксперт.

В разговоре стоит подчеркнуть не трудности, а радость заботы — кормление, прогулки, игры и ласку. Это помогает ребёнку почувствовать себя ответственным и важным участником семейной команды.

Правила безопасного общения с питомцем

Дети должны понимать, что у животного есть личные границы.

• нельзя тревожить питомца во время сна и еды;
• не стоит кричать рядом или тянуть за хвост и уши;
• животное должно подходить к ребёнку по собственной инициативе;
• общаться с кошкой или собакой нужно спокойным голосом - животные чувствуют интонацию.

"Для гармоничного сосуществования с питомцем детям необходимо уметь распознавать язык тела животных — ведь это их основной способ общения", — отмечает Онуфриенко.

Например, виляние хвостом говорит о радости, а прижатые уши — о страхе. Освоить такие сигналы можно с помощью специальных занятий по ответственному обращению с животными.

Важно также объяснить, что кормить питомца со стола нельзя: шоколад, сладости и жирная пища опасны для их здоровья.

День "X": первая встреча

Момент знакомства ребёнка с питомцем должен пройти в спокойной атмосфере под контролем взрослых.

• Ребёнок не должен бежать к животному или пытаться его схватить — пусть кошка или собака подойдут сами.
• Важно показать малышу, как правильно первый раз прикоснуться к питомцу:

  1. сказать спокойным голосом;

  2. протянуть открытую ладонь, позволив животному обнюхать её;

  3. погладить по спине или боку, избегая головы и живота.

Если ребёнок слишком взволнован, родителям стоит мягко направлять его действия, чтобы не напугать животное.

Как укрепить связь между ребёнком и питомцем

Настоящее доверие между ребёнком и животным формируется постепенно. Родители играют решающую роль, показывая личным примером, как проявлять заботу.

"Станьте примером для своего ребёнка. Покажите ему, как проявлять любовь и заботу к животному, не допуская грубости и раздражения. Дети копируют поведение взрослых", — напоминает эксперт.

Полезно поощрять общение ребёнка с питомцем — разговаривать, читать ему книги, рассказывать истории.
Такие моменты формируют эмоциональную связь и помогают детям развивать речь, воображение и уверенность.

Кроме того, специалисты Школы кинолога предлагают программы, где семьи учатся правильному уходу за собаками, изучают основы дрессировки и поведения животных в быту.

Как выбрать питомца для семьи

Подбор животного должен соответствовать ритму жизни и характеру семьи.

• Активные семьи оценят энергичных питомцев — лабрадора, шелти, гончих. Им нужен простор и прогулки.
• Домоседам подойдут спокойные кошки — британцы, персы.
• Семьям, проводящим много времени вне дома, лучше завести питомца, которому комфортно в одиночестве — например, взрослую кошку.

"Многие подопечные приютов для животных быстро привыкают к дому и становятся полноценными членами семьи. Питомец из приюта подарит вам своё сердце. Достаточно лишь немного любви и терпения", — подчеркнула Онуфриенко.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: выбирать питомца по внешнему виду.
Последствие: несоответствие темперамента и стиля жизни семьи.
Альтернатива: учитывать активность, размер и характер животного.

Ошибка: не обсуждать с ребёнком обязанности.
Последствие: быстрое угасание интереса.
Альтернатива: заранее распределить задачи и похвалить за участие.

Ошибка: позволять ребёнку самостоятельно знакомиться с животным.
Последствие: риск испуга или укуса.
Альтернатива: первое знакомство проводить вместе с родителями.

Таблица: обязанности по уходу

Возраст ребёнка Посильные задачи Цель обучения
3-5 лет Наполнять миску водой, гладить под присмотром Формирование эмпатии
6-8 лет Помогать кормить и вычёсывать Ответственность
9-12 лет Участвовать в прогулках, чистке лотка Самостоятельность
13+ лет Полностью ухаживать за питомцем Осознанность

FAQ

С какого возраста ребёнку можно доверить животное?
Лучше, когда ребёнку уже 6-7 лет — он способен осознанно ухаживать под контролем взрослых.

Как реагировать, если ребёнок грубо обращается с питомцем?
Спокойно объяснить, почему это недопустимо, и показать пример бережного отношения.

Можно ли брать животное из приюта, если в доме дети?
Да, но важно обсудить выбор с сотрудниками приюта — они помогут подобрать питомца с подходящим характером.

Мифы и правда

Миф: животные опасны для детей.
Правда: при правильном уходе питомцы укрепляют иммунитет и учат эмпатии.

Миф: кошка или собака мешают учёбе.
Правда: общение с животными снижает тревожность и помогает сосредоточиться.

Миф: питомцы из приюта агрессивны.
Правда: большинство из них быстро адаптируются и становятся ласковыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морковь, яблоки и йогурт названы лучшими натуральными лакомствами для собак сегодня в 20:11
Собаке тоже хочется вкусненького? Вот чем действительно можно побаловать друга без вреда

Пять простых и полезных перекусов, которые можно приготовить для собаки за пару минут — без вреда для здоровья и без лишних калорий.

Читать полностью » Попугаи способны осознанно использовать слова — исследование Айрин Пеппенберг сегодня в 19:19
Ум как у ребёнка и сердце как у друга: вот что скрывают попугаи за яркими перьями

Почему попугаи — не просто говорящие птицы: их интеллект, дружелюбие и удивительная способность общаться делают их по-настоящему особенными.

Читать полностью » Ветеринар Мария Ставриди: виноград опасен для собак сегодня в 18:58
Яблоко лечит, виноград калечит: вот как осенние фрукты влияют на собак

Какие осенние фрукты можно смело давать собаке, а какие представляют опасность — простое руководство для заботливых хозяев.

Читать полностью » Собака хватает вещи хозяина, чтобы пригласить его поиграть сегодня в 18:53
Собака украла носок — не спешите злиться: за этим стоит больше, чем шалость

Что делать, если собака снова утащила носок и убежала? Пять простых способов вернуть вещь без криков, погони и потери доверия.

Читать полностью » Регулярное жевание безопасных предметов помогает механически очищать зубы собаки от налёта сегодня в 16:52
Собака уничтожает дом: мифы о поведении, которые мешают воспитанию

Ваша собака уничтожает свои лежанки? Узнайте о причинах такого поведения и эффективных методах, которые помогут сохранить ваши вещи и нервы.

Читать полностью » Нормальная температура тела у кошек выше, чем у человека и составляет 38-39 °C сегодня в 16:49
Осень пришла, а кошка кашляет: симптомы, которые нельзя игнорировать — и что делать

Ваша кошка чихает и стала вялой? Узнайте, как отличить обычную простуду от серьёзных инфекций и как правильно помочь питомцу в осенний период.

Читать полностью » Ночные забеги чаще случаются у домашних кошек, лишённых возможности реализовать охотничий инстинкт сегодня в 15:38
Коробки вместо лежанок: почему ваша кошка выбирает картон и что это значит для её психики

Почему кошки обожают картонные коробки и зачем приносят нам свои игрушки? Узнайте о пяти самых забавных кошачьих привычках и их скрытом смысле.

Читать полностью » У кошек на мордочке и у хвоста находятся железы, которыми они оставляют свой запах сегодня в 15:35
Мурлыканье и трение: язык тела, который манипулирует вами — и как отвечать правильно

Ваша кошка многое хочет вам сказать, но на своём языке. Узнайте, как расшифровать её жесты, позы и звуки, чтобы лучше понять потребности питомца.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
После 17 часов без сна водитель реагирует как при 0,5 промилле алкоголя
Еда
Кулинары напомнили, что говяжья печень придаёт печёному торту насыщенный вкус и плотную текстуру
Дом
Алюминиевая фольга помогает очистить сковороды и противни без химии
Питомцы
Домашняя среда содержит опасности для кошки
Садоводство
Никита Чаплин: главное в дачном доме — тёплый контур и качественные коммуникации
Спорт и фитнес
Польза тренировок Табата: жиросжигание, выносливость и ускорение метаболизма
Туризм
Лучшее время для поездки в Китай: осень и ранняя весна по мнению эксперта
Красота и здоровье
Учёные из Осаки обнаружили, что соединения хны способны обратить фиброз печени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet