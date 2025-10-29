Простые приёмы, которые спасут перелёт с ребёнком от капризов и скуки
Полёт с ребёнком — испытание даже для опытных родителей. Нужно собрать вещи, ничего не забыть, пройти досмотр, унять детское любопытство и пережить часы в ограниченном пространстве. За десять лет путешествий с детьми я поняла главное: всё можно сделать спокойно, если заранее всё продумать.
Рассказываю, как грамотно подготовиться к полёту, что взять с собой и как провести время в самолёте без слёз и усталости.
С какого возраста можно лететь
Для новорождённых авиаперелёты — серьёзная нагрузка. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, детям младше семи дней летать не стоит. Если поездка необходима, нужно получить разрешение от педиатра и уточнить требования авиакомпании.
У разных перевозчиков свои правила:
- некоторые разрешают полёт с первого дня жизни;
- другие просят подписать расписку о снятии ответственности или предъявить справку от врача.
Запишитесь к педиатру заранее — документ должен быть свежим.
Как выбрать удобный рейс
Время вылета стоит подбирать под режим ребёнка.
- Если малыш просыпается рано и быстро утомляется, выбирайте утренний рейс - к этому времени ребёнок бодр, а пробок по дороге в аэропорт меньше.
- Детям, которым сложно заснуть днём, подойдёт вечерний перелёт - заснут прямо в кресле.
- Дневные рейсы комфортнее, но часто дороже.
Главное — учитывать привычный ритм семьи. Уставший ребёнок в пути — источник капризов и нервов для всех.
Как выбрать места в самолёте
После покупки билетов обязательно выберите места заранее.
Самые удобные для родителей с малышами — первый ряд экономкласса. Там больше пространства, можно вытянуть ноги, а спереди нет соседей. Для младенцев до года авиакомпании часто предлагают люльку, которая крепится к стене.
Однако:
- у кресел в первом ряду не поднимаются подлокотники;
- под сиденьем нельзя хранить сумку;
- если не успеть забронировать люльку (за 36 часов до вылета), ребёнок весь полёт будет на руках.
В таких случаях спасает слинг или переноска.
Чтобы ребёнка не задели сумки с верхних полок, место у окна - самое безопасное.
Планирование времени в аэропорту
Регистрация на рейс открывается за 1,5-2 часа до вылета. Лучше приехать заранее — с детьми всегда есть непредвиденные задержки.
Некоторые авиакомпании не позволяют онлайн-регистрацию пассажирам с детьми до двух лет. Придётся подходить к стойке лично и показывать документы ребёнка.
Если вы выезжаете за границу, дополнительно проверьте наличие нотариально заверенного согласия на выезд (если ребёнок путешествует с одним из родителей или сопровождающим). Это требование прописано в статье 20 Федерального закона № 114-ФЗ.
Чтобы всё прошло быстро, храните документы в отдельных файлах — один на каждого члена семьи.
Багаж и ручная кладь ребёнка
Даже если у малыша нет собственного места, ему положен отдельный багаж:
- до 5 кг ручной клади и 10 кг багажа;
- ребёнку от 2 до 12 лет — 8-10 кг ручной клади и до 20 кг багажа.
В салон можно взять:
- коляску весом до 4,5 кг (размер 55-65×40×20 см);
- люльку или автокресло (если куплено отдельное место).
Совет: коляску лучше сдать у выхода на посадку, а не при регистрации — так она останется с вами до последнего момента.
Что делать при досмотре
Не торопитесь выливать воду или детское питание. Семьям с детьми разрешено брать в салон столько жидкостей, сколько нужно малышу: воду, сок, молоко, пюре, смесь.
Сотрудники досмотра могут попросить отпить немного жидкости из бутылочки, чтобы убедиться, что всё в порядке.
После контроля у вас останется время перекусить и подготовиться к посадке, поэтому сохраняйте спокойствие и не спешите избавляться от содержимого детских термосов и баночек.
Чем занять ребёнка до посадки
Ожидание в аэропорту — идеальный момент, чтобы ребёнок выплеснул энергию. Пусть побегает, поиграет и устанет, чтобы легче заснуть в самолёте.
В большинстве аэропортов есть игровые комнаты и комнаты матери и ребёнка (для малышей до 7 лет). Там можно переодеть, покормить и уложить спать.
Если времени до посадки много — поиграйте вместе, порисуйте или почитайте книгу. Лучше уставший ребёнок в самолёте, чем непоседливый.
Что взять в салон
Каждой маме знакомо чувство, когда в самый неподходящий момент оказывается, что нужная вещь осталась дома. Чтобы этого избежать, составьте список заранее.
Для малышей до 2 лет:
- Аптечка: жаропонижающее, антисептик, антигистаминное, пластырь, препараты по назначению врача.
- Еда: детское пюре, печенье, бананы, смеси, вода в термосе. Лучше брать с запасом — рейс могут задержать.
- Средства гигиены: подгузники, влажные салфетки, пеленки, одноразовые накладки на туалет.
- Смена одежды: пригодится, если ребёнок испачкается или вспотеет.
- Игрушки: соска, любимая мягкая игрушка, книжка с наклейками, карандаши.
Для детей постарше:
- мини-игрушки или настольные игры;
- книжки, комиксы, головоломки;
- блокнот, карандаши, дудлы;
- лёгкий перекус — орешки, сухофрукты, печенье;
- планшет с загруженными мультиками (в наушниках).
Совет: берите карандаши вместо фломастеров - фломастеры легко пачкают сидения и одежду.
Как помочь при взлёте и посадке
Во время изменения высоты у детей часто закладывает уши. Чтобы избежать боли и слёз:
- дайте малышу соску, бутылочку с водой или сосательные конфеты;
- постаршим детям предложите жевательную резинку;
- при склонности к заложенности используйте сосудосуживающие капли перед полётом.
Эта простая мера поможет сделать взлёт и посадку безболезненными.
Домашняя еда — лучшее решение
Бортовое питание не всегда подходит детям. Возьмите с собой привычные продукты: варёные макароны, бутерброды, фрукты, печенье. Упакуйте всё в герметичные контейнеры.
Не забудьте:
- влажные салфетки и антисептик;
- нагрудник;
- сменную одежду для ребёнка и для себя (на случай, если что-то прольётся).
Если еда требует подогрева, попросите стюардессу - они обычно с радостью помогают родителям с детьми.
Таблица: что взять с собой в ручную кладь
|Категория
|Что включить
|Комментарий
|Документы
|Паспорта, свидетельства, справка от врача
|Хранить в отдельной папке
|Гигиена
|Подгузники, салфетки, пеленка, санитайзер
|Упаковать в прозрачный пакет
|Еда и вода
|Смеси, пюре, перекус
|Брать с запасом
|Аптечка
|Мини-набор первой помощи
|По возрасту ребёнка
|Игрушки
|Книга, карандаши, наклейки
|Без мелких деталей
|Одежда
|Комплект на смену
|Подобрать по климату прибытия
Советы шаг за шагом
- Составьте список заранее. Начните сборы за 2-3 дня, чтобы ничего не забыть.
- Проверьте все документы. Особенно если летите за границу.
- Забронируйте люльку и выберите место. Сделайте это заранее, до онлайн-регистрации.
- Приезжайте в аэропорт пораньше. Детям лучше спокойно пройти все процедуры без спешки.
- На борту сохраняйте спокойствие. Дети чувствуют настроение родителей — если вы спокойны, им тоже легче.
Плюсы и минусы перелётов с детьми
|Плюсы
|Минусы
|Ребёнок привыкает к путешествиям
|Требует тщательной подготовки
|Можно сэкономить на билетах для малышей
|Возможны капризы и усталость
|Совместные впечатления сближают семью
|Родителям труднее отдыхать
|Развивает любознательность
|Нужно нести дополнительный багаж
FAQ
Можно ли брать коляску в салон самолёта?
Да, если она лёгкая и складывается. Обычно её сдают у трапа и получают после посадки.
Что делать, если ребёнок плачет в полёте?
Попробуйте сменить позу, дать соску или игрушку. Иногда помогает лёгкое покачивание или разговор спокойным голосом.
Можно ли попросить подогреть питание?
Да, стюардессы подогреют бутылочку или баночку детского пюре.
Как справиться с длинным перелётом?
Разделите время на блоки: еда, сон, игры, прогулка по салону. Так ребёнок не устанет от однообразия.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru