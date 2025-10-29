Простые приёмы, которые спасут перелёт с ребёнком от капризов и скуки

Полёт с ребёнком — испытание даже для опытных родителей. Нужно собрать вещи, ничего не забыть, пройти досмотр, унять детское любопытство и пережить часы в ограниченном пространстве. За десять лет путешествий с детьми я поняла главное: всё можно сделать спокойно, если заранее всё продумать.

Рассказываю, как грамотно подготовиться к полёту, что взять с собой и как провести время в самолёте без слёз и усталости.

С какого возраста можно лететь

Для новорождённых авиаперелёты — серьёзная нагрузка. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, детям младше семи дней летать не стоит. Если поездка необходима, нужно получить разрешение от педиатра и уточнить требования авиакомпании.

У разных перевозчиков свои правила:

некоторые разрешают полёт с первого дня жизни;

другие просят подписать расписку о снятии ответственности или предъявить справку от врача.

Запишитесь к педиатру заранее — документ должен быть свежим.

Как выбрать удобный рейс

Время вылета стоит подбирать под режим ребёнка.

Если малыш просыпается рано и быстро утомляется, выбирайте утренний рейс - к этому времени ребёнок бодр, а пробок по дороге в аэропорт меньше.

Детям, которым сложно заснуть днём, подойдёт вечерний перелёт - заснут прямо в кресле.

Дневные рейсы комфортнее, но часто дороже.

Главное — учитывать привычный ритм семьи. Уставший ребёнок в пути — источник капризов и нервов для всех.

Как выбрать места в самолёте

После покупки билетов обязательно выберите места заранее.

Самые удобные для родителей с малышами — первый ряд экономкласса. Там больше пространства, можно вытянуть ноги, а спереди нет соседей. Для младенцев до года авиакомпании часто предлагают люльку, которая крепится к стене.

Однако:

у кресел в первом ряду не поднимаются подлокотники;

под сиденьем нельзя хранить сумку;

если не успеть забронировать люльку (за 36 часов до вылета), ребёнок весь полёт будет на руках.

В таких случаях спасает слинг или переноска.

Чтобы ребёнка не задели сумки с верхних полок, место у окна - самое безопасное.

Планирование времени в аэропорту

Регистрация на рейс открывается за 1,5-2 часа до вылета. Лучше приехать заранее — с детьми всегда есть непредвиденные задержки.

Некоторые авиакомпании не позволяют онлайн-регистрацию пассажирам с детьми до двух лет. Придётся подходить к стойке лично и показывать документы ребёнка.

Если вы выезжаете за границу, дополнительно проверьте наличие нотариально заверенного согласия на выезд (если ребёнок путешествует с одним из родителей или сопровождающим). Это требование прописано в статье 20 Федерального закона № 114-ФЗ.

Чтобы всё прошло быстро, храните документы в отдельных файлах — один на каждого члена семьи.

Багаж и ручная кладь ребёнка

Даже если у малыша нет собственного места, ему положен отдельный багаж:

до 5 кг ручной клади и 10 кг багажа ;

и ; ребёнку от 2 до 12 лет — 8-10 кг ручной клади и до 20 кг багажа.

В салон можно взять:

коляску весом до 4,5 кг (размер 55-65×40×20 см);

люльку или автокресло (если куплено отдельное место).

Совет: коляску лучше сдать у выхода на посадку, а не при регистрации — так она останется с вами до последнего момента.

Что делать при досмотре

Не торопитесь выливать воду или детское питание. Семьям с детьми разрешено брать в салон столько жидкостей, сколько нужно малышу: воду, сок, молоко, пюре, смесь.

Сотрудники досмотра могут попросить отпить немного жидкости из бутылочки, чтобы убедиться, что всё в порядке.

После контроля у вас останется время перекусить и подготовиться к посадке, поэтому сохраняйте спокойствие и не спешите избавляться от содержимого детских термосов и баночек.

Чем занять ребёнка до посадки

Ожидание в аэропорту — идеальный момент, чтобы ребёнок выплеснул энергию. Пусть побегает, поиграет и устанет, чтобы легче заснуть в самолёте.

В большинстве аэропортов есть игровые комнаты и комнаты матери и ребёнка (для малышей до 7 лет). Там можно переодеть, покормить и уложить спать.

Если времени до посадки много — поиграйте вместе, порисуйте или почитайте книгу. Лучше уставший ребёнок в самолёте, чем непоседливый.

Что взять в салон

Каждой маме знакомо чувство, когда в самый неподходящий момент оказывается, что нужная вещь осталась дома. Чтобы этого избежать, составьте список заранее.

Для малышей до 2 лет:

Аптечка: жаропонижающее, антисептик, антигистаминное, пластырь, препараты по назначению врача.

жаропонижающее, антисептик, антигистаминное, пластырь, препараты по назначению врача. Еда: детское пюре, печенье, бананы, смеси, вода в термосе. Лучше брать с запасом — рейс могут задержать.

детское пюре, печенье, бананы, смеси, вода в термосе. Лучше брать с запасом — рейс могут задержать. Средства гигиены: подгузники, влажные салфетки, пеленки, одноразовые накладки на туалет.

подгузники, влажные салфетки, пеленки, одноразовые накладки на туалет. Смена одежды: пригодится, если ребёнок испачкается или вспотеет.

пригодится, если ребёнок испачкается или вспотеет. Игрушки: соска, любимая мягкая игрушка, книжка с наклейками, карандаши.

Для детей постарше:

мини-игрушки или настольные игры;

книжки, комиксы, головоломки;

блокнот, карандаши, дудлы;

лёгкий перекус — орешки, сухофрукты, печенье;

планшет с загруженными мультиками (в наушниках).

Совет: берите карандаши вместо фломастеров - фломастеры легко пачкают сидения и одежду.

Как помочь при взлёте и посадке

Во время изменения высоты у детей часто закладывает уши. Чтобы избежать боли и слёз:

дайте малышу соску, бутылочку с водой или сосательные конфеты ;

; постаршим детям предложите жевательную резинку;

при склонности к заложенности используйте сосудосуживающие капли перед полётом.

Эта простая мера поможет сделать взлёт и посадку безболезненными.

Домашняя еда — лучшее решение

Бортовое питание не всегда подходит детям. Возьмите с собой привычные продукты: варёные макароны, бутерброды, фрукты, печенье. Упакуйте всё в герметичные контейнеры.

Не забудьте:

влажные салфетки и антисептик;

нагрудник;

сменную одежду для ребёнка и для себя (на случай, если что-то прольётся).

Если еда требует подогрева, попросите стюардессу - они обычно с радостью помогают родителям с детьми.

Таблица: что взять с собой в ручную кладь

Категория Что включить Комментарий Документы Паспорта, свидетельства, справка от врача Хранить в отдельной папке Гигиена Подгузники, салфетки, пеленка, санитайзер Упаковать в прозрачный пакет Еда и вода Смеси, пюре, перекус Брать с запасом Аптечка Мини-набор первой помощи По возрасту ребёнка Игрушки Книга, карандаши, наклейки Без мелких деталей Одежда Комплект на смену Подобрать по климату прибытия

Советы шаг за шагом

Составьте список заранее. Начните сборы за 2-3 дня, чтобы ничего не забыть. Проверьте все документы. Особенно если летите за границу. Забронируйте люльку и выберите место. Сделайте это заранее, до онлайн-регистрации. Приезжайте в аэропорт пораньше. Детям лучше спокойно пройти все процедуры без спешки. На борту сохраняйте спокойствие. Дети чувствуют настроение родителей — если вы спокойны, им тоже легче.

Плюсы и минусы перелётов с детьми

Плюсы Минусы Ребёнок привыкает к путешествиям Требует тщательной подготовки Можно сэкономить на билетах для малышей Возможны капризы и усталость Совместные впечатления сближают семью Родителям труднее отдыхать Развивает любознательность Нужно нести дополнительный багаж

FAQ

Можно ли брать коляску в салон самолёта?

Да, если она лёгкая и складывается. Обычно её сдают у трапа и получают после посадки.

Что делать, если ребёнок плачет в полёте?

Попробуйте сменить позу, дать соску или игрушку. Иногда помогает лёгкое покачивание или разговор спокойным голосом.

Можно ли попросить подогреть питание?

Да, стюардессы подогреют бутылочку или баночку детского пюре.

Как справиться с длинным перелётом?

Разделите время на блоки: еда, сон, игры, прогулка по салону. Так ребёнок не устанет от однообразия.