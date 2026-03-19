Врач
Врач
© unsplash.com by National Cancer Institute is licensed under Free to use under the Unsplash License
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:28

Невидимый враг в легких: обычный перекус превратился в сложную операцию для медиков из Питера

Врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели две успешные операции по извлечению инородных предметов из дыхательных путей детей. Пациенты в возрасте трех и двенадцати лет поступили в учреждение из Новгородской области и Калининграда соответственно. В обоих случаях потребовалось вмешательство специалистов более высокого уровня после диагностических сложностей в региональных лечебных учреждениях. В настоящий момент состояние обоих детей не вызывает опасений, они проходят курс восстановительной терапии под наблюдением врачей.

Инцидент с орехом в Новгородской области

Трехлетний ребенок пострадал во время употребления пищи, когда фрагмент арахиса попал в бронхи. Первоначальное обследование с помощью рентгена в местной больнице не дало результатов, так как орех не обладает плотностью, достаточной для отображения на таких снимках. Малыш продолжил страдать от приступов кашля, что указывало на сохраняющуюся проблему.

После проведения бронхоскопии медики обнаружили инородное тело, но извлечь его на первом этапе не получилось. Пациента направили в Петербург, где врачи воспользовались специальной корзинкой Дормиа для безопасного удаления предмета. Сейчас мальчик продолжает лечение, включающее антибактериальную терапию и регулярные ингаляции.

Данная ситуация наглядно иллюстрирует, насколько сложной может быть ранняя диагностика аспирации у детей. Подобные случаи требуют высокого мастерства и наличия специализированного оснащения в распоряжении медицинской бригады.

Помощь подростку из Калининграда

Второй пациент, двенадцатилетний школьник, оказался в опасности из-за привычки держать предметы во рту. Подросток случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки, который плотно застрял в области голосовых связок. Самостоятельные попытки местных врачей достать пластиковый элемент оказались безуспешными из-за его сложной фиксации.

В Педиатрическом университете Петербурга операцию выполнили с помощью жесткого бронхоскопа. Процедура прошла успешно, однако длительное нахождение колпачка в дыхательных путях привело к повреждению слизистой оболочки. На данный момент ребенок находится под наблюдением специалистов, восстанавливая дыхательные функции.

"Работа в регионах требует особого внимания к маршрутизации пациентов, когда местные возможности исчерпаны. В таких критических ситуациях оперативность и слаженность действий профильных центров становятся решающим фактором для сохранения жизни и здоровья детей. Сложность манипуляций при инородных телах подчеркивает необходимость оснащения региональных больниц диагностикой нового поколения. Профилактика детского травматизма также остается важнейшим направлением работы на всех уровнях управления социальной сферой".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Важность своевременной диагностики

Примеры из Новгорода и Калининграда подчеркивают уязвимость дыхательной системы к инородным телам разной природы. Органические предметы, подобные орехам, часто не видны на рентгене, что затрудняет постановку диагноза без углубленного исследования. Родителям необходимо проявлять настороженность при возникновении внезапного кашля у детей, даже если нет температуры или других признаков простуды.

Любые предметы, попавшие в дыхательные пути, несут риск развития осложнений — от воспалительных процессов до полной закупорки проходов. Своевременное обращение в профильные медицинские учреждения, имеющие опыт работы с подобными случаями, кратно повышает шансы на благоприятный исход без серьезных последствий для организма.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

