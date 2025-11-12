Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уролог исследует снимок почек
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:42

Жил спокойно, пока не узнал, что ношу в себе камень размером с яйцо

Денис Мазуренко предупредил: удаление камней не решает проблему без профилактики

Каждый седьмой житель Подмосковья носит в себе потенциальную опасность — камни в почках, которые могут привести не только к боли, но и к тяжёлым осложнениям. По данным медиков, заболевание часто протекает незаметно, а его последствия могут быть крайне опасными.

В Раменской больнице врачи удалили у пациента камень размером 10 сантиметров - случай, наглядно показавший, насколько далеко способна зайти болезнь, если не обращать на неё внимания.

Кандидат медицинских наук Денис Мазуренко пояснил, что удаление камней не решает проблему полностью: важно предотвратить их повторное образование.

Почему болезнь опасна

Мочекаменная болезнь может годами протекать без симптомов. Пока камни малы, человек не испытывает боли, но внутри почек уже происходят разрушительные процессы. При увеличении образования нарушается отток мочи, начинается воспаление, а при запущенных формах — гниение тканей и даже заражение крови (сепсис).

"Если не лечить это заболевание, можно потерять почку. Ведь нередко камни приводят к гниению органа, что впоследствии оборачивается сепсисом и шоком. Пациенты рискуют даже не добраться до больницы", — пояснил Мазуренко.

Кто в группе риска

По медицинской статистике, около 15% жителей восточной части Московской области страдают мочекаменной болезнью в той или иной форме. Среди факторов риска:

  • наследственная предрасположенность;

  • недостаток жидкости в рационе;

  • малоподвижный образ жизни;

  • нерациональное питание (избыток соли, белка, сладких газированных напитков);

  • заболевания обмена веществ.

Как работают почки и почему образуются камни

Почки — это естественные фильтры организма. Они выводят токсины, соли и продукты обмена. Когда жидкости поступает недостаточно, концентрация солей в моче повышается, и они начинают кристаллизоваться, образуя песок, а затем камни.

Нарушение циркуляции крови, застой жидкости и малоподвижность усиливают риск кристаллизации — именно поэтому профилактика начинается с простых, но регулярных действий.

Советы шаг за шагом: как предотвратить образование камней

"Существует две универсальные рекомендации. Первая — физическая активность: ходьба, плавание, езда на велосипеде, занятия на эллиптическом тренажёре", — рассказал Денис Мазуренко.

  1. Двигайтесь каждый день. Умеренная физическая активность улучшает кровоток и способствует лёгкому смещению почек, помогая естественному "промыванию" органов.

  2. Пейте достаточно воды.

    "Доказано, что суточный диурез у человека должен составлять два-два с половиной литра жидкости", — пояснил врач.
    Это означает, что организм должен выделять не менее 2 литров мочи в сутки — только так почки могут эффективно очищаться.

  3. Сократите потребление соли. Избыток натрия способствует удержанию жидкости и повышает риск образования камней.

  4. Избегайте сладких газированных напитков и крепкого алкоголя. Они усиливают нагрузку на мочевыделительную систему.

  5. Регулярно проверяйтесь. УЗИ почек и общий анализ мочи хотя бы раз в год помогут выявить проблему на ранней стадии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Лечить камни народными средствами или игнорировать боль.
    Последствие: Развитие воспаления и почечной недостаточности.
    Альтернатива: Консультация уролога и ультразвуковое обследование.

  • Ошибка: Пить мало воды.
    Последствие: Повышенная концентрация солей и рост камней.
    Альтернатива: Поддерживайте водный баланс в течение дня.

  • Ошибка: Отказ от физической активности.
    Последствие: Застой крови в области таза.
    Альтернатива: Пешие прогулки не менее 30 минут ежедневно.

А что если камень уже образовался?

Если камни небольшие, врачи могут назначить консервативное лечение: препараты для растворения солей и диету с ограничением белка и соли. Крупные образования требуют удаления хирургическим или лазерным методом. После процедуры важно продолжить профилактику — иначе болезнь вернётся.

Таблица "Плюсы и минусы" хирургического удаления камней

Плюсы Минусы
Быстрое устранение боли и угрозы жизни Возможен рецидив без профилактики
Современные малоинвазивные методы (лазер, ультразвук) Требует послеоперационного наблюдения
Восстановление функции почки Риск инфекционных осложнений при запущенных формах

FAQ

Можно ли растворить камни без операции?
Некоторые типы камней поддаются медикаментозному лечению, но решение принимает врач после анализа состава камня.

Сколько воды нужно пить при жаре или занятиях спортом?
На 20-30% больше, чем обычно — до 2,5-3 литров в день.

Какие продукты снижают риск образования камней?
Овощи, зелень, арбузы, огурцы и продукты с калием способствуют выведению солей.

Мифы и правда

  • Миф: Камни появляются только у пожилых людей.
    Правда: Заболевание встречается и у молодых, особенно при малоподвижном образе жизни.

  • Миф: Если камень не болит, лечиться не нужно.
    Правда: Даже бессимптомные камни могут вызвать воспаление и потерю почки.

  • Миф: Минеральная вода полезна всегда.
    Правда: Некоторые виды с высоким содержанием солей противопоказаны при мочекаменной болезни.

Интересные факты

  1. Камни в почках могут вырастать до 10 см и весить более 100 г.

  2. Мужчины страдают мочекаменной болезнью почти вдвое чаще женщин.

  3. Увеличение физической активности снижает риск образования камней на 30%.

Исторический контекст

Упоминания о камнях в почках встречаются ещё в трудах Гиппократа. В древности их лечили травами и диетой, но без хирургического вмешательства шансы на выживание были минимальны. Современная медицина располагает безопасными методами диагностики и лечения — от лазерной литотрипсии до эндоскопии. Однако, как и тысячи лет назад, главная защита остаётся прежней — вода, движение и внимание к собственному телу.

