Хирурги пошли против системы: один риск спас мужчине почку

Редкие операции, в ходе которых врачи не только удаляют опухоль, но и сохраняют поражённый орган, требуют особой точности и опыта. Именно такую хирургическую задачу недавно выполнили специалисты Калининградского онкологического центра. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Хирурги пошли по сложному пути

Во время обследования у 48-летнего мужчины врачи обнаружили новообразование в почке. Опухоль размером около четырёх сантиметров располагалась в непосредственной близости от крупного сосуда. Подобные случаи считаются крайне рискованными: малейшая ошибка может привести к необходимости удалить весь орган.

Тем не менее хирурги Александр Плесовский и Александр Залозный приняли решение о щадящем вмешательстве. Их целью было устранить опухоль, сохранив функционирование почки. Как отмечает издание, в другой клинике пациенту ранее предлагали радикальное удаление органа. Калининградские специалисты выбрали более сложный, но безопасный для качества жизни путь.

Работа под контролем точности

Операция проходила в несколько этапов. Хирурги тщательно отделили поражённые ткани, следя за сохранностью важнейшего кровеносного сосуда. Использовались современные методики, минимизирующие риск кровопотери и осложнений. Сосуд удалось полностью сохранить, что стало главным успехом вмешательства.

Подобные операции требуют высокого уровня командной работы и применения современных технологий. Врачи подчёркивают, что сохранение органа при онкологических заболеваниях не только снижает нагрузку на организм, но и повышает шансы на полное восстановление пациента.

Пациент вернулся к обычной жизни

После вмешательства мужчина проходит наблюдение по месту жительства. По данным медиков, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. "Сосуд был полностью сохранён, операция прошла успешно", — сообщили хирурги в комментарии "Комсомольской правде".

История калининградского пациента демонстрирует, насколько значимыми становятся точные решения в хирургии. Успех операции доказывает: развитие региональных медицинских центров позволяет выполнять сложнейшие вмешательства без необходимости обращаться в столичные клиники.