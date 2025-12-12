Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Операция по установке сосудистого ксенопротеза
Операция по установке сосудистого ксенопротеза
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:16

Хирурги пошли против системы: один риск спас мужчине почку

Хирурги Калининграда удалили опухоль и сохранили почку пациента — КП

Редкие операции, в ходе которых врачи не только удаляют опухоль, но и сохраняют поражённый орган, требуют особой точности и опыта. Именно такую хирургическую задачу недавно выполнили специалисты Калининградского онкологического центра. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Хирурги пошли по сложному пути

Во время обследования у 48-летнего мужчины врачи обнаружили новообразование в почке. Опухоль размером около четырёх сантиметров располагалась в непосредственной близости от крупного сосуда. Подобные случаи считаются крайне рискованными: малейшая ошибка может привести к необходимости удалить весь орган.

Тем не менее хирурги Александр Плесовский и Александр Залозный приняли решение о щадящем вмешательстве. Их целью было устранить опухоль, сохранив функционирование почки. Как отмечает издание, в другой клинике пациенту ранее предлагали радикальное удаление органа. Калининградские специалисты выбрали более сложный, но безопасный для качества жизни путь.

Работа под контролем точности

Операция проходила в несколько этапов. Хирурги тщательно отделили поражённые ткани, следя за сохранностью важнейшего кровеносного сосуда. Использовались современные методики, минимизирующие риск кровопотери и осложнений. Сосуд удалось полностью сохранить, что стало главным успехом вмешательства.

Подобные операции требуют высокого уровня командной работы и применения современных технологий. Врачи подчёркивают, что сохранение органа при онкологических заболеваниях не только снижает нагрузку на организм, но и повышает шансы на полное восстановление пациента.

Пациент вернулся к обычной жизни

После вмешательства мужчина проходит наблюдение по месту жительства. По данным медиков, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. "Сосуд был полностью сохранён, операция прошла успешно", — сообщили хирурги в комментарии "Комсомольской правде".

История калининградского пациента демонстрирует, насколько значимыми становятся точные решения в хирургии. Успех операции доказывает: развитие региональных медицинских центров позволяет выполнять сложнейшие вмешательства без необходимости обращаться в столичные клиники.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Конфеты с алкогольной начинкой опасны для детей и взрослых — Минздрав МО сегодня в 13:03
Коньяк в конфетах — опасная привычка: чем угрожает употребление сладкого с алкоголем

Конфеты с алкоголем могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением и здоровьем, как у детей, так и у взрослых, предупреждают специалисты.

Читать полностью » Рыба дважды в неделю снижает риск инфаркта — кардиологи сегодня в 12:25
Рыба против стресса: сардины и скумбрия делают мозг спокойным, как море

Недорогие сардины и скумбрия способны укрепить мозг, сердце и иммунитет, став лучшей альтернативой дорогим добавкам и редким сортам рыбы.

Читать полностью » Не стоит зацикливаться на подсчете калорий — нутрициолог Шарапова сегодня в 12:17
Вес не уходит, хотя калории посчитаны: причина оказалась совсем в другом

Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала NewsInfo, почему сбалансированное питание важнее постоянного подсчета калорий.

Читать полностью » Пяти-десятиминутная умственная разминка утром улучшает память и внимание — UfaTime.ru сегодня в 10:25
Проснулась — а голова не варит: эти простые утренние упражнения включают мозг за минуты

Врачи из Уфы рассказали о простых утренних упражнениях, которые помогают быстрее включить мышление и улучшить внимание без перегрузки.

Читать полностью » Периодическая тяга к мясным блюдам может быть связана с дефицитом L-триптофана — Татьяна Гудожникова сегодня в 10:16
Когда тянет к цитрусовым — добавляю 1 лимон в день, и стресс исчезает: теперь не могу без этого

Почему организму вдруг хочется лимонов, рыбы или морской капусты, и какие скрытые дефициты это может выдавать — эксперт объясняет, как вкусовые предпочтения связаны с нашим здоровьем.

Читать полностью » Авокадо снижает уровень плохого холестерина на 6 мг/дл — CRFSN сегодня в 9:35
Секрет здоровья сосудов скрыт в косточке: сколько нужно съедать авокадо для эффекта

Исследователи назвали дневную дозу авокадо, при которой снижаются LDL и общий холестерин. Что показывают цифры и где эффект сильнее?

Читать полностью » Эксперты отметили экологичность ватных дисков из неотбелённого хлопка — учёные сегодня в 8:10
Японцы снова удивили: обычная вата превращает уход в церемонию

Обычные ватные диски могут портить впечатление от ухода. Разбираемся, чем отличаются хлопковые квадраты Koh Gen Do и кому они реально нужны.

Читать полностью » Самолечение магнием вызвало остановку сердца у пациентов — Малышева сегодня в 7:21
Малышева шокирована новой дикостью: люди ставят на себе опыты с магнием и попадают в больницу

Малышева в эфире "Жить здорово!" предупредила: самовольный прием магния может закончиться госпитализацией. В чем риск и на что она указала.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Потеря общения между супругами стала первым признаком кризиса — психолог Леонова
Наука
Марсоход Perseverance нашёл каолинит на Марсе — Броз
Спорт и фитнес
Выход из зоны комфорта можно натренировать как мышцу — Марин Леле тренер
Красота и здоровье
В детской поликлинике Петрозаводска закончилась вакцина для малышей — врачи
Питомцы
Генная инженерия поможет восстановить исчезающие виды животных — NRB
Общество
За фейерверки с балкона можно получить штраф до 15 тысяч рублей — адвокат Князев
Еда
Салат "Цезарь" с курицей и сухариками остаётся популярным блюдом домашней кухни — кулинары
Авто и мото
Подтеки масла и ржавчина на штоке указывают на неисправность амортизаторов — Аргументы и факты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet