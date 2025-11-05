Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свинья крупным планом
Свинья крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:36

Свиньи с человеческими почками: эксперимент, который перевернёт медицину с ног на голову

Почечные органоиды сохранили жизнеспособность в организме свиней через 48 часов после трансплантации

Научный прорыв в области регенеративной медицины может в будущем кардинально изменить подход к лечению почечной недостаточности. Международная команда исследователей под руководством Института биоинженерии Каталонии совершила значительный шаг вперёд, научившись массово выращивать миниатюрные модели человеческих почек и успешно внедрять их в почки свиней.

Что такое органоиды и как их вырастили

Органоиды — это трёхмерные клеточные структуры, выращенные из стволовых клеток, которые повторяют ключевые функции и архитектуру настоящего органа. В данном случае учёные создали почечные органоиды, используя генную инженерию для ускорения и масштабирования процесса. Им удалось разработать метод, позволяющий получать тысячи таких мини-органов, что является обязательным условием для будущего клинического применения.

Главным достижением работы стала успешная интеграция этих человеческих органоидов в живые свиные почки. Для этого исследователи использовали специальные нормотермические перфузионные аппараты — устройства, которые поддерживают жизнеспособность извлечённого органа вне тела, имитируя естественные условия кровоснабжения и температуры. Это позволило в режиме реального времени наблюдать, как человеческие клетки приживаются в чужеродной для них среде.

Результаты эксперимента: ex vivo и in vivo

Технология была опробована в двух форматах. Первый, ex vivo, подразумевал работу с органами, поддерживаемыми перфузионными аппаратами. Второй, более сложный, — in vivo, где почку с интегрированными органоидами пересаживали живому животному в модель трансплантации.

Результаты превзошли ожидания. Спустя 24 и 48 часов после процедуры человеческие органоиды не только сохраняли жизнеспособность, но и успешно встраивались в ткань свиной почки. Критически важным оказалось то, что не было зафиксировано признаков иммунного отторжения или токсичности. Это даёт надежду, что в будущем подобные технологии можно будет применять без риска острой реакции иммунной системы реципиента.

Три факта об органоидах

  1. Первые успешные опыты по выращиванию органоидов кишечника из стволовых клеток были проведены ещё в 2009 году, открыв новую эру в регенеративной медицине.

  2. Сегодня в лабораторных условиях уже умеют создавать мини-модели мозга, печени, лёгких и сетчатки глаза, которые используются для тестирования лекарств.

  3. Органоиды, в отличие от традиционных клеточных культур в чашках Петри, обладают трёхмерной структурой, что позволяет точнее изучать взаимодействие разных типов клеток и их реакцию на внешние воздействия.

Сравнительная таблица: Традиционные методы vs Новая технология

Критерий Традиционные методы выращивания клеточных культур Масштабируемое производство органоидов
Масштаб Ограниченное количество образцов Возможность получения тысяч идентичных органоидов
Точность Двумерные структуры, не всегда отражающие сложность органа Трёхмерные структуры, повторяющие архитектуру ткани
Скорость Длительный и трудоёмкий процесс Ускоренный цикл выращивания благодаря генной инженерии
Применение В основном для фундаментальных исследований Потенциал для клинического использования в трансплантологии

А что если…

Если дальнейшие клинические испытания окажутся успешными, это откроет путь к созданию биоискусственных почек для трансплантации. Такие органы, выращенные из собственных стволовых клеток пациента, смогут решить проблему пожизненного приёма иммуносупрессоров и бесконечного ожидания донорского органа.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Что такое почечные органоиды?
Это миниатюрные и упрощённые модели человеческой почки, выращенные в лаборатории из стволовых клеток. Они имитируют структуру и некоторые функции настоящего органа.

Когда технологию можно будет применять на людях?
Пока рано говорить о конкретных сроках. Учёным предстоит длительный этап доклинических и клинических испытаний, чтобы подтвердить безопасность и эффективность метода.

В чём главное преимущество новой технологии?
Ключевых преимуществ два: масштабируемость (возможность выращивать тысячи органоидов) и успешная интеграция в живой организм без немедленного отторжения.

Исторический контекст

Настоящая работа является кульминацией более чем десятилетних изысканий в области регенеративной медицины и тканевой инженерии. Первые попытки создания искусственных тканей можно отсчитывать с начала 2000-х годов, когда учёные научились работать со стволовыми клетками. Прорывом стало изобретение метода CRISPR-Cas9 для редактирования генома, позволившего направленно изменять клетки. Использование же перфузионных аппаратов, изначально созданных для продления жизни донорских органов перед трансплантацией, стало тем недостающим звеном, которое позволило не просто выращивать органоиды в пробирке, но и наблюдать за их интеграцией в сложную живую систему. Это слияние биотехнологий и трансплантологии открывает новую главу в борьбе с неизлечимыми ранее заболеваниями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бессонная ночь снижает способность мозга оценивать риски и последствия — Чжо Фан сегодня в 11:45
Мозг теряет контроль после одной ночи без сна: учёные зафиксировали эффект, сравнимый с опьянением

Учёные доказали: даже одна бессонная ночь снижает способность мозга оценивать риски и управлять эмоциями. Почему это происходит — и как защитить себя.

Читать полностью » Память человека изменяет реакцию страха в зависимости от контекста — Стив Рамирес сегодня в 10:45
Мозг поймал собственную тень: учёные нашли место, где живёт страх

Учёные из Бостона выяснили, что воспоминания о страхе не фиксированы — мозг способен менять их значение в зависимости от ситуации, переписывая собственные реакции.

Читать полностью » Окаменелости гигантских червей из Гренландии доказывают существование хищников кембрийского периода — Якоб Винтер сегодня в 9:45
Хищники без глаз и костей: новое открытие переписало историю кембрийского океана

В Гренландии нашли окаменелости древних гигантских червей Timorebestia. Кто они были — предки современных хищников или забытые цари кембрийских океанов?

Читать полностью » Шампанское создаёт эффект пузырьков методом шампенуаз, формируя неповторимый вкус и аромат — виноделы Франции сегодня в 8:45
Напиток, что родился из ошибки: как взрывающиеся бутылки превратились в символ радости

История шампанского — это путь от монастырских погребов до королевских дворцов и новогодних столов. Узнайте, как "звёздное вино" стало символом радости и успеха.

Читать полностью » Боль после тренировки вызвана микроповреждениями мышц, а не молочной кислотой — Анна Кузнецова сегодня в 7:05
Микротрещины под кожей: как обычная тренировка превращается в битву клеток за выживание

Почему болят мышцы после тренировки и стоит ли продолжать занятия при DOMS? Разбираемся, что происходит в организме и как ускорить восстановление.

Читать полностью » Холодная погода улучшает проводимость и производительность солнечных систем — Алексей Костырев сегодня в 6:05
Панели работают лучше, когда мёрзнут: почему холод делает солнечную энергию горячей темой

Снег — не враг, а союзник солнечной энергии. Узнайте, почему зимой панели вырабатывают больше электричества, как работает альбедо-эффект и что делать, если панель засыпало снегом.

Читать полностью » Квантовые термодетекторы раскрывают связь тепла и информации в микромире — Эрик де Оливейра сегодня в 5:05
Второе начало дрогнуло: квантовая физика показала, что энтропия — не приговор, а сделка с информацией

Учёные расширили второе начало термодинамики, добавив в него квантовый компонент. Оказывается, тепло может течь от холодного к горячему — если платить за это разрушением запутанности.

Читать полностью » Парижский университет Сорбонны: к 2300 году разрушится до 59% ледников Антарктиды сегодня в 4:25
Под водой — Лондон, Майами и Шанхай: Антарктида готовит крупнейший потоп за всю историю

Учёные предупреждают: если человечество не сократит выбросы, через несколько веков на месте привычных городов будут лишь волны. Что произойдёт с планетой и можно ли это остановить?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Эксперт Ванькова: боярышник выдерживает морозы и подходит для плотных изгородей
Садоводство
Осенняя перекопка огорода обеспечивает промерзание почвы и защиту от вредителей – Ольга Воронова
Красота и здоровье
Врачи напомнили: кровь в моче — один из первых признаков рака мочевого пузыря
Авто и мото
Клеа Мартине: электромобили Renault подешевеют благодаря новым аккумуляторам LFP
Красота и здоровье
Мужчинам требуется почти вдвое больше физической активности для защиты сердца, чем женщинам
Наука
Каждый дополнительный приём УПП в день приводит к замедлению скорости ходьбы на 0,001 м/с в год
Культура и шоу-бизнес
Звезда "Людей Икс" Фамке Янссен проведёт встречу с фанатами в Москве
Наука
Археолог Павлова: в Старой Ладоге обнаружена монета типа Rispling S52
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet