Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей
Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 8:13

Еда становится лекарством: диета для почек способна замедлить путь к отказу органов

Снижение соли в рационе уменьшило отёки при болезни почек — врачи

Хроническая болезнь почек долго может развиваться почти незаметно, но со временем серьёзно меняет качество жизни. Работа этих органов постепенно ухудшается, и организм теряет способность эффективно очищать кровь от лишних веществ. В такой ситуации даже повседневные привычки начинают играть ключевую роль. Об этом сообщает Knowridge.

Почему питание критично при ХБП

Хроническая болезнь почек приводит к тому, что фильтрационная функция органов ослабевает. В крови задерживаются продукты обмена и лишняя жидкость, что отражается на самочувствии и повышает риск осложнений. Подобные изменения часто развиваются постепенно и долго не дают о себе знать, как это бывает и при других патологиях, связанных со здоровьем почек, включая кисты почек.

Рацион в такой ситуации становится частью терапии. Сбалансированное питание помогает снизить нагрузку на почки, замедлить прогрессирование заболевания и поддержать общее состояние организма без резких ограничений.

Соль, давление и нагрузка на почки

Одним из наиболее чувствительных факторов остаётся натрий. Его избыток способствует росту артериального давления, а повышенное давление напрямую ухудшает работу почек. Дополнительно возникает задержка жидкости, что приводит к отёкам и ощущению тяжести.

Отказ от избытка соли, консервов, полуфабрикатов и еды быстрого приготовления помогает стабилизировать показатели давления. Этот подход важен не только при ХБП, но и в более широком контексте: почки участвуют в сложных механизмах регуляции давления, о чём свидетельствуют исследования, посвящённые тому, как почки контролируют гормоны давления.

Белок, калий и фосфор: скрытые риски

Белок необходим для поддержания мышечной массы и иммунитета, однако его избыток увеличивает объём отходов, которые почкам приходится выводить. Поэтому людям с ХБП часто рекомендуют умеренное потребление белка с упором на качественные источники — рыбу, птицу, нежирное мясо или растительные альтернативы.

Калий и фосфор также требуют внимания. При сниженной функции почек калий может накапливаться в крови и влиять на сердечный ритм, а избыток фосфора со временем ослабляет кости и негативно воздействует на сосуды. Контроль этих элементов помогает избежать дополнительных осложнений.

Жидкость и поддержка сердца

На поздних стадиях заболевания может потребоваться ограничение жидкости. Это снижает риск отёков и уменьшает нагрузку на сердце. Важно учитывать не только воду, но и напитки, супы и даже продукты вроде мороженого.

Поскольку у людей с ХБП выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, рацион часто строится с оглядкой на здоровье сердца. В него включают полезные жиры, рыбу и растительные масла, которые помогают поддерживать сосуды и общее самочувствие.

Индивидуальный подбор питания остаётся ключевым моментом. Работа с диетологом и внимательное отношение к сигналам организма позволяют адаптировать рацион по мере изменения состояния. Осознанный выбор продуктов становится частью повседневной заботы о себе и помогает сохранить качество жизни даже при хроническом заболевании.

