Такого от него точно не ждали: почему звезда "Иллюзии обмана" готов лечь под нож ради незнакомца

Голливудский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", вновь удивил поклонников — но на этот раз не новой ролью, а поступком, достойным восхищения. 41-летний артист признался, что через несколько недель пройдет операцию по донорству почки совершенно незнакомому человеку.

"Я стану донором почки через шесть недель. Я не знаю почему. Меня укусил вирус донорства", — поделился Джесси Айзенберг в эфире шоу Today на телеканале NBC.

Осознанный шаг, который зрело десятилетие

По словам актера, идея помочь нуждающемуся возникла у него еще десять лет назад. Тогда он впервые задумался о донорстве, но, как признался Джесси, его запрос "просто проигнорировали". Со временем желание не угасло — наоборот, стало сильнее.

В недавнем разговоре с врачом Айзенберг снова поднял тему донорства. Доктор, зная о его решимости, предложил обратиться в специализированный медицинский центр в Нью-Йорке, где ему подробно объяснили, как проходит процедура и кому может спасти жизнь одна пересаженная почка.

Почему люди становятся донорами почек

Решение Айзенберга подчеркивает важность безвозмездного донорства органов. В США ежегодно тысячи пациентов ждут трансплантации — и далеко не все дожидаются своего шанса. Нередко живые доноры соглашаются помочь не знакомому, а полностью постороннему человеку.

Такие случаи, как поступок актера, помогают разрушать страхи и предрассудки, связанные с пересадкой органов. Донор может жить полноценной жизнью с одной почкой, а процедура, при всех рисках, считается относительно безопасной при надлежащем медицинском контроле.

Десять лет на пути к решению

Айзенберг рассказал, что долгие годы идея оставалась на уровне размышлений, но, став отцом, он по-новому взглянул на ценность человеческой жизни и возможность делиться тем, что у тебя есть.

Актер признался, что уже много лет сдает кровь, и донорство стало для него чем-то вроде внутренней миссии. Теперь же он готов сделать шаг дальше — от регулярных благотворительных акций к реальному спасению чьей-то жизни.

Как проходит донорство почки

Процедура начинается с полного обследования — донор должен быть абсолютно здоров. После согласования и подбора совместимого реципиента проводится лапароскопическая операция, при которой почку удаляют через небольшой разрез.

Реабилитация занимает около шести недель — именно поэтому Айзенберг заранее сообщил о своем решении. После восстановления человек может вести привычный образ жизни, занимаясь спортом и работой без ограничений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: многие считают, что после донорства почки нельзя жить активно.

• Последствие: это заблуждение удерживает потенциальных доноров от участия в программах помощи.

• Альтернатива: современная медицина доказывает: жизнь с одной почкой ничем не отличается от обычной, при условии регулярного наблюдения у врача и здорового образа жизни.

Мифы и правда

• Миф: после донорства почки человек становится инвалидом.

Правда: доноры живут полноценной жизнью и не имеют ограничений по активности.

• Миф: донор может умереть во время операции.

Правда: лапароскопическая хирургия безопасна, а смертность — одна из самых низких среди всех видов операций.

• Миф: донорство — это крайняя мера.

Правда: это осознанный и благородный поступок, который может стать началом для других.

Интересные факты

В США более 100 000 человек ждут пересадки органов, из них около 85 % — почку. Люди, ставшие донорами, живут не меньше среднего показателя по населению. Существуют программы "анонимного донорства", где участники никогда не узнают, кому помогли.

Исторический контекст

Первую успешную пересадку почки от живого донора провели в 1954 году в Бостоне. Донором стал брат-близнец пациента, что исключило риск отторжения. Этот случай стал отправной точкой для развития современной трансплантологии и позволил тысячам людей получить второй шанс на жизнь.