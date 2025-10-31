Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 18:14

Такого от него точно не ждали: почему звезда "Иллюзии обмана" готов лечь под нож ради незнакомца

Джесси Айзенберг станет донором почки незнакомому человеку — NBC

Голливудский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", вновь удивил поклонников — но на этот раз не новой ролью, а поступком, достойным восхищения. 41-летний артист признался, что через несколько недель пройдет операцию по донорству почки совершенно незнакомому человеку.

"Я стану донором почки через шесть недель. Я не знаю почему. Меня укусил вирус донорства", — поделился Джесси Айзенберг в эфире шоу Today на телеканале NBC.

Осознанный шаг, который зрело десятилетие

По словам актера, идея помочь нуждающемуся возникла у него еще десять лет назад. Тогда он впервые задумался о донорстве, но, как признался Джесси, его запрос "просто проигнорировали". Со временем желание не угасло — наоборот, стало сильнее.

В недавнем разговоре с врачом Айзенберг снова поднял тему донорства. Доктор, зная о его решимости, предложил обратиться в специализированный медицинский центр в Нью-Йорке, где ему подробно объяснили, как проходит процедура и кому может спасти жизнь одна пересаженная почка.

Почему люди становятся донорами почек

Решение Айзенберга подчеркивает важность безвозмездного донорства органов. В США ежегодно тысячи пациентов ждут трансплантации — и далеко не все дожидаются своего шанса. Нередко живые доноры соглашаются помочь не знакомому, а полностью постороннему человеку.

Такие случаи, как поступок актера, помогают разрушать страхи и предрассудки, связанные с пересадкой органов. Донор может жить полноценной жизнью с одной почкой, а процедура, при всех рисках, считается относительно безопасной при надлежащем медицинском контроле.

Десять лет на пути к решению

Айзенберг рассказал, что долгие годы идея оставалась на уровне размышлений, но, став отцом, он по-новому взглянул на ценность человеческой жизни и возможность делиться тем, что у тебя есть.

Актер признался, что уже много лет сдает кровь, и донорство стало для него чем-то вроде внутренней миссии. Теперь же он готов сделать шаг дальше — от регулярных благотворительных акций к реальному спасению чьей-то жизни.

Как проходит донорство почки

Процедура начинается с полного обследования — донор должен быть абсолютно здоров. После согласования и подбора совместимого реципиента проводится лапароскопическая операция, при которой почку удаляют через небольшой разрез.

Реабилитация занимает около шести недель — именно поэтому Айзенберг заранее сообщил о своем решении. После восстановления человек может вести привычный образ жизни, занимаясь спортом и работой без ограничений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: многие считают, что после донорства почки нельзя жить активно.
Последствие: это заблуждение удерживает потенциальных доноров от участия в программах помощи.
Альтернатива: современная медицина доказывает: жизнь с одной почкой ничем не отличается от обычной, при условии регулярного наблюдения у врача и здорового образа жизни.

Мифы и правда

Миф: после донорства почки человек становится инвалидом.
Правда: доноры живут полноценной жизнью и не имеют ограничений по активности.

Миф: донор может умереть во время операции.
Правда: лапароскопическая хирургия безопасна, а смертность — одна из самых низких среди всех видов операций.

Миф: донорство — это крайняя мера.
Правда: это осознанный и благородный поступок, который может стать началом для других.

Интересные факты

  1. В США более 100 000 человек ждут пересадки органов, из них около 85 % — почку.

  2. Люди, ставшие донорами, живут не меньше среднего показателя по населению.

  3. Существуют программы "анонимного донорства", где участники никогда не узнают, кому помогли.

Исторический контекст

Первую успешную пересадку почки от живого донора провели в 1954 году в Бостоне. Донором стал брат-близнец пациента, что исключило риск отторжения. Этот случай стал отправной точкой для развития современной трансплантологии и позволил тысячам людей получить второй шанс на жизнь.

