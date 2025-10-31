Такого от него точно не ждали: почему звезда "Иллюзии обмана" готов лечь под нож ради незнакомца
Голливудский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", вновь удивил поклонников — но на этот раз не новой ролью, а поступком, достойным восхищения. 41-летний артист признался, что через несколько недель пройдет операцию по донорству почки совершенно незнакомому человеку.
"Я стану донором почки через шесть недель. Я не знаю почему. Меня укусил вирус донорства", — поделился Джесси Айзенберг в эфире шоу Today на телеканале NBC.
Осознанный шаг, который зрело десятилетие
По словам актера, идея помочь нуждающемуся возникла у него еще десять лет назад. Тогда он впервые задумался о донорстве, но, как признался Джесси, его запрос "просто проигнорировали". Со временем желание не угасло — наоборот, стало сильнее.
В недавнем разговоре с врачом Айзенберг снова поднял тему донорства. Доктор, зная о его решимости, предложил обратиться в специализированный медицинский центр в Нью-Йорке, где ему подробно объяснили, как проходит процедура и кому может спасти жизнь одна пересаженная почка.
Почему люди становятся донорами почек
Решение Айзенберга подчеркивает важность безвозмездного донорства органов. В США ежегодно тысячи пациентов ждут трансплантации — и далеко не все дожидаются своего шанса. Нередко живые доноры соглашаются помочь не знакомому, а полностью постороннему человеку.
Такие случаи, как поступок актера, помогают разрушать страхи и предрассудки, связанные с пересадкой органов. Донор может жить полноценной жизнью с одной почкой, а процедура, при всех рисках, считается относительно безопасной при надлежащем медицинском контроле.
Десять лет на пути к решению
Айзенберг рассказал, что долгие годы идея оставалась на уровне размышлений, но, став отцом, он по-новому взглянул на ценность человеческой жизни и возможность делиться тем, что у тебя есть.
Актер признался, что уже много лет сдает кровь, и донорство стало для него чем-то вроде внутренней миссии. Теперь же он готов сделать шаг дальше — от регулярных благотворительных акций к реальному спасению чьей-то жизни.
Как проходит донорство почки
Процедура начинается с полного обследования — донор должен быть абсолютно здоров. После согласования и подбора совместимого реципиента проводится лапароскопическая операция, при которой почку удаляют через небольшой разрез.
Реабилитация занимает около шести недель — именно поэтому Айзенберг заранее сообщил о своем решении. После восстановления человек может вести привычный образ жизни, занимаясь спортом и работой без ограничений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: многие считают, что после донорства почки нельзя жить активно.
• Последствие: это заблуждение удерживает потенциальных доноров от участия в программах помощи.
• Альтернатива: современная медицина доказывает: жизнь с одной почкой ничем не отличается от обычной, при условии регулярного наблюдения у врача и здорового образа жизни.
Мифы и правда
• Миф: после донорства почки человек становится инвалидом.
Правда: доноры живут полноценной жизнью и не имеют ограничений по активности.
• Миф: донор может умереть во время операции.
Правда: лапароскопическая хирургия безопасна, а смертность — одна из самых низких среди всех видов операций.
• Миф: донорство — это крайняя мера.
Правда: это осознанный и благородный поступок, который может стать началом для других.
Интересные факты
-
В США более 100 000 человек ждут пересадки органов, из них около 85 % — почку.
-
Люди, ставшие донорами, живут не меньше среднего показателя по населению.
-
Существуют программы "анонимного донорства", где участники никогда не узнают, кому помогли.
Исторический контекст
Первую успешную пересадку почки от живого донора провели в 1954 году в Бостоне. Донором стал брат-близнец пациента, что исключило риск отторжения. Этот случай стал отправной точкой для развития современной трансплантологии и позволил тысячам людей получить второй шанс на жизнь.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru