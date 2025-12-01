Кошка пьёт как верблюд: сигнал, что внутри неё уже началась битва за жизнь
Питьевой режим кошки, её активность и даже выражение мордочки могут рассказать о её состоянии больше, чем кажется. Когда питомец начинает пить слишком много воды, чаще ходит в туалет и становится вялым, это не просто случайность — организм подаёт тревожный сигнал. Одной из возможных причин является хроническая болезнь почек, одно из наиболее распространённых заболеваний у домашних кошек старшего возраста. Об этом сообщает издание Patas da Casa.
Что представляет собой заболевание почек у кошек
Хроническая почечная недостаточность у кошек — это медленно прогрессирующее состояние, при котором ткани почек утрачивают способность фильтровать кровь и выводить токсины. В норме именно почки поддерживают химический баланс организма, выводя продукты обмена и регулируя уровень жидкости. Когда этот механизм нарушается, страдает весь организм животного.
Заболевание развивается по разным причинам: врождённые дефекты, возрастные изменения, длительная нехватка воды, воспалительные процессы, избыточный вес или гипертония. Нередко к ухудшению функции почек приводят и другие хронические болезни — панкреатит, мочекаменная болезнь, сахарный диабет. Почки содержат миллионы нефронов — микроскопических фильтров. Когда их становится меньше, нагрузка на оставшиеся возрастает, и процесс деградации ускоряется.
"Почки кошки выполняют жизненно важную работу — очищают кровь от токсинов и поддерживают водно-солевой баланс", — отмечается на сайте Patas da Casa.
Если болезнь не выявить вовремя, почки теряют способность выполнять свои функции, и у животного развивается почечная недостаточность, требующая постоянного наблюдения ветеринара.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Самая коварная особенность хронической болезни почек у кошек в том, что она долго не даёт о себе знать. Первые признаки часто списываются на усталость или возраст питомца. Однако внимательный хозяин может заметить тревожные сигналы.
К числу характерных симптомов относятся:
-
повышенная жажда и частое мочеиспускание;
-
снижение аппетита и потеря веса;
-
частая рвота и тошнота;
-
тусклая шерсть, спутанность меха;
-
апатия, снижение интереса к играм;
-
неприятный запах изо рта, связанный с накоплением токсинов.
Если животное внезапно начинает игнорировать лоток или наоборот, проводит в нём слишком много времени, стоит немедленно обратиться к ветеринару. Диагноз ставится на основании анализа крови и мочи, а также УЗИ почек, которое позволяет оценить их структуру.
"Раннее обращение к врачу увеличивает шансы замедлить развитие болезни и сохранить качество жизни питомца", — говорится в материале Patas da Casa.
Лечение и поддерживающая терапия
Полностью вылечить хроническую болезнь почек невозможно, но грамотная терапия позволяет держать её под контролем. Основная цель лечения — уменьшить нагрузку на почки и предотвратить дальнейшее разрушение тканей. Для этого применяются специальные корма с низким содержанием фосфора и ограниченным количеством белка, но при этом богатые необходимыми аминокислотами.
Такая диета снижает количество токсинов, которые образуются при переваривании белков, и помогает замедлить развитие болезни. Важно обеспечить питомцу постоянный доступ к чистой воде, а также контролировать уровень гидратации: кошкам с заболеванием почек часто требуется дополнительное введение жидкости под кожу или внутривенно. В некоторых случаях врач может назначить препараты, нормализующие давление и уменьшающие уровень мочевины в крови.
Регулярные осмотры и лабораторные тесты позволяют корректировать лечение по мере необходимости. При стабильном состоянии животное может вести полноценную жизнь годами.
Сравнение: Хроническая и острая формы болезни почек
Хроническая форма болезни почек развивается постепенно и необратимо, в то время как острая может появиться внезапно — из-за отравления, инфекции или обезвоживания. При остром состоянии правильная терапия способна полностью восстановить функцию почек, но при хроническом процессе можно лишь замедлить разрушение.
Сравним ключевые характеристики:
-
Скорость развития: острая форма проявляется за дни или недели, хроническая — в течение месяцев или лет.
-
Прогноз: при острой возможно полное выздоровление, при хронической — контроль и замедление прогрессии.
-
Лечение: в обоих случаях требуется поддерживающая терапия, но хроническое состояние требует постоянного контроля.
-
Симптомы: при острой форме они выражены ярче, при хронической — сглажены и долго остаются незаметными.
Понимание различий помогает владельцам не терять время и вовремя обратиться за помощью.
Плюсы и минусы специализированных кормов
Лечебное питание играет ключевую роль в терапии ХБП. У него есть свои преимущества и ограничения, которые стоит учитывать.
Плюсы:
-
снижение нагрузки на почки за счёт уменьшения содержания белка;
-
поддержание нормального уровня фосфора;
-
улучшение общего состояния и активности животного;
-
высокая усвояемость и сбалансированный состав.
Минусы:
-
не всем кошкам нравится вкус лечебных кормов;
-
высокая стоимость по сравнению с обычными кормами;
-
необходимость строгого соблюдения диеты без "лакомств" со стола.
Тем не менее большинство ветеринаров сходятся во мнении, что польза от специализированного питания значительно превышает возможные неудобства.
Советы по уходу за кошкой с заболеванием почек
Чтобы продлить жизнь питомца и улучшить её качество, важно соблюдать ряд простых, но эффективных правил ухода.
-
Регулярные визиты к ветеринару. Контроль анализов и состояния животного помогает корректировать лечение вовремя.
-
Постоянный доступ к воде. Можно установить фонтанчик — кошки чаще пьют из движущегося источника.
-
Сбалансированное питание. Только лечебные корма, рекомендованные специалистом.
-
Контроль массы тела. Ожирение усугубляет нагрузку на внутренние органы.
-
Создание комфортной среды. Избегайте стрессов, переохлаждений, резких изменений в рационе.
-
Внимание к поведению. Любые изменения привычек должны насторожить владельца.
"Даже при хронических проблемах с почками кошка может прожить долгую и счастливую жизнь при правильном уходе", — говорится в материале Patas da Casa.
Популярные вопросы о заболевании почек у кошек
1. Как выбрать корм для кошки с почечной недостаточностью?
Необходимо выбирать специализированные корма с пометкой "Renal" или "Kidney Support". Они содержат меньше белка и фосфора и помогают снизить нагрузку на почки.
2. Сколько стоит лечение хронической болезни почек у кошек?
Стоимость зависит от стадии заболевания и региона. В среднем на диету, анализы и медикаменты уходит от 3 до 10 тысяч рублей в месяц.
3. Что лучше — влажный или сухой корм?
Влажные корма предпочтительнее, так как они обеспечивают дополнительную гидратацию. Однако конкретный выбор следует делать после консультации с ветеринаром.
4. Можно ли вылечить болезнь почек полностью?
Полного излечения хронической формы не существует, но при своевременной диагностике и лечении животное может жить комфортно долгие годы.
5. Какие профилактические меры помогают избежать болезни?
Сбалансированное питание, достаточное потребление воды и регулярные осмотры у ветеринара — главные способы защиты от ХБП.
