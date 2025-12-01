Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кот и миска с водой
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 9:26

Кошка пьёт как верблюд: сигнал, что внутри неё уже началась битва за жизнь

Ветеринары зафиксировали у кошек частые симптомы почечной недостаточности — Patas da Casa

Питьевой режим кошки, её активность и даже выражение мордочки могут рассказать о её состоянии больше, чем кажется. Когда питомец начинает пить слишком много воды, чаще ходит в туалет и становится вялым, это не просто случайность — организм подаёт тревожный сигнал. Одной из возможных причин является хроническая болезнь почек, одно из наиболее распространённых заболеваний у домашних кошек старшего возраста. Об этом сообщает издание Patas da Casa.

Что представляет собой заболевание почек у кошек

Хроническая почечная недостаточность у кошек — это медленно прогрессирующее состояние, при котором ткани почек утрачивают способность фильтровать кровь и выводить токсины. В норме именно почки поддерживают химический баланс организма, выводя продукты обмена и регулируя уровень жидкости. Когда этот механизм нарушается, страдает весь организм животного.

Заболевание развивается по разным причинам: врождённые дефекты, возрастные изменения, длительная нехватка воды, воспалительные процессы, избыточный вес или гипертония. Нередко к ухудшению функции почек приводят и другие хронические болезни — панкреатит, мочекаменная болезнь, сахарный диабет. Почки содержат миллионы нефронов — микроскопических фильтров. Когда их становится меньше, нагрузка на оставшиеся возрастает, и процесс деградации ускоряется.

"Почки кошки выполняют жизненно важную работу — очищают кровь от токсинов и поддерживают водно-солевой баланс", — отмечается на сайте Patas da Casa.

Если болезнь не выявить вовремя, почки теряют способность выполнять свои функции, и у животного развивается почечная недостаточность, требующая постоянного наблюдения ветеринара.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Самая коварная особенность хронической болезни почек у кошек в том, что она долго не даёт о себе знать. Первые признаки часто списываются на усталость или возраст питомца. Однако внимательный хозяин может заметить тревожные сигналы.

К числу характерных симптомов относятся:

  • повышенная жажда и частое мочеиспускание;

  • снижение аппетита и потеря веса;

  • частая рвота и тошнота;

  • тусклая шерсть, спутанность меха;

  • апатия, снижение интереса к играм;

  • неприятный запах изо рта, связанный с накоплением токсинов.

Если животное внезапно начинает игнорировать лоток или наоборот, проводит в нём слишком много времени, стоит немедленно обратиться к ветеринару. Диагноз ставится на основании анализа крови и мочи, а также УЗИ почек, которое позволяет оценить их структуру.

"Раннее обращение к врачу увеличивает шансы замедлить развитие болезни и сохранить качество жизни питомца", — говорится в материале Patas da Casa.

Лечение и поддерживающая терапия

Полностью вылечить хроническую болезнь почек невозможно, но грамотная терапия позволяет держать её под контролем. Основная цель лечения — уменьшить нагрузку на почки и предотвратить дальнейшее разрушение тканей. Для этого применяются специальные корма с низким содержанием фосфора и ограниченным количеством белка, но при этом богатые необходимыми аминокислотами.

Такая диета снижает количество токсинов, которые образуются при переваривании белков, и помогает замедлить развитие болезни. Важно обеспечить питомцу постоянный доступ к чистой воде, а также контролировать уровень гидратации: кошкам с заболеванием почек часто требуется дополнительное введение жидкости под кожу или внутривенно. В некоторых случаях врач может назначить препараты, нормализующие давление и уменьшающие уровень мочевины в крови.

Регулярные осмотры и лабораторные тесты позволяют корректировать лечение по мере необходимости. При стабильном состоянии животное может вести полноценную жизнь годами.

Сравнение: Хроническая и острая формы болезни почек

Хроническая форма болезни почек развивается постепенно и необратимо, в то время как острая может появиться внезапно — из-за отравления, инфекции или обезвоживания. При остром состоянии правильная терапия способна полностью восстановить функцию почек, но при хроническом процессе можно лишь замедлить разрушение.

Сравним ключевые характеристики:

  1. Скорость развития: острая форма проявляется за дни или недели, хроническая — в течение месяцев или лет.

  2. Прогноз: при острой возможно полное выздоровление, при хронической — контроль и замедление прогрессии.

  3. Лечение: в обоих случаях требуется поддерживающая терапия, но хроническое состояние требует постоянного контроля.

  4. Симптомы: при острой форме они выражены ярче, при хронической — сглажены и долго остаются незаметными.

Понимание различий помогает владельцам не терять время и вовремя обратиться за помощью.

Плюсы и минусы специализированных кормов

Лечебное питание играет ключевую роль в терапии ХБП. У него есть свои преимущества и ограничения, которые стоит учитывать.

Плюсы:

  • снижение нагрузки на почки за счёт уменьшения содержания белка;

  • поддержание нормального уровня фосфора;

  • улучшение общего состояния и активности животного;

  • высокая усвояемость и сбалансированный состав.

Минусы:

  • не всем кошкам нравится вкус лечебных кормов;

  • высокая стоимость по сравнению с обычными кормами;

  • необходимость строгого соблюдения диеты без "лакомств" со стола.

Тем не менее большинство ветеринаров сходятся во мнении, что польза от специализированного питания значительно превышает возможные неудобства.

Советы по уходу за кошкой с заболеванием почек

Чтобы продлить жизнь питомца и улучшить её качество, важно соблюдать ряд простых, но эффективных правил ухода.

  1. Регулярные визиты к ветеринару. Контроль анализов и состояния животного помогает корректировать лечение вовремя.

  2. Постоянный доступ к воде. Можно установить фонтанчик — кошки чаще пьют из движущегося источника.

  3. Сбалансированное питание. Только лечебные корма, рекомендованные специалистом.

  4. Контроль массы тела. Ожирение усугубляет нагрузку на внутренние органы.

  5. Создание комфортной среды. Избегайте стрессов, переохлаждений, резких изменений в рационе.

  6. Внимание к поведению. Любые изменения привычек должны насторожить владельца.

"Даже при хронических проблемах с почками кошка может прожить долгую и счастливую жизнь при правильном уходе", — говорится в материале Patas da Casa.

Популярные вопросы о заболевании почек у кошек

1. Как выбрать корм для кошки с почечной недостаточностью?
Необходимо выбирать специализированные корма с пометкой "Renal" или "Kidney Support". Они содержат меньше белка и фосфора и помогают снизить нагрузку на почки.

2. Сколько стоит лечение хронической болезни почек у кошек?
Стоимость зависит от стадии заболевания и региона. В среднем на диету, анализы и медикаменты уходит от 3 до 10 тысяч рублей в месяц.

3. Что лучше — влажный или сухой корм?
Влажные корма предпочтительнее, так как они обеспечивают дополнительную гидратацию. Однако конкретный выбор следует делать после консультации с ветеринаром.

4. Можно ли вылечить болезнь почек полностью?
Полного излечения хронической формы не существует, но при своевременной диагностике и лечении животное может жить комфортно долгие годы.

5. Какие профилактические меры помогают избежать болезни?
Сбалансированное питание, достаточное потребление воды и регулярные осмотры у ветеринара — главные способы защиты от ХБП.

