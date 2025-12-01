Кошка пьёт как верблюд: сигнал, что внутри неё уже началась битва за жизнь

Питьевой режим кошки, её активность и даже выражение мордочки могут рассказать о её состоянии больше, чем кажется. Когда питомец начинает пить слишком много воды, чаще ходит в туалет и становится вялым, это не просто случайность — организм подаёт тревожный сигнал. Одной из возможных причин является хроническая болезнь почек, одно из наиболее распространённых заболеваний у домашних кошек старшего возраста. Об этом сообщает издание Patas da Casa.

Что представляет собой заболевание почек у кошек

Хроническая почечная недостаточность у кошек — это медленно прогрессирующее состояние, при котором ткани почек утрачивают способность фильтровать кровь и выводить токсины. В норме именно почки поддерживают химический баланс организма, выводя продукты обмена и регулируя уровень жидкости. Когда этот механизм нарушается, страдает весь организм животного.

Заболевание развивается по разным причинам: врождённые дефекты, возрастные изменения, длительная нехватка воды, воспалительные процессы, избыточный вес или гипертония. Нередко к ухудшению функции почек приводят и другие хронические болезни — панкреатит, мочекаменная болезнь, сахарный диабет. Почки содержат миллионы нефронов — микроскопических фильтров. Когда их становится меньше, нагрузка на оставшиеся возрастает, и процесс деградации ускоряется.

"Почки кошки выполняют жизненно важную работу — очищают кровь от токсинов и поддерживают водно-солевой баланс", — отмечается на сайте Patas da Casa.

Если болезнь не выявить вовремя, почки теряют способность выполнять свои функции, и у животного развивается почечная недостаточность, требующая постоянного наблюдения ветеринара.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Самая коварная особенность хронической болезни почек у кошек в том, что она долго не даёт о себе знать. Первые признаки часто списываются на усталость или возраст питомца. Однако внимательный хозяин может заметить тревожные сигналы.

К числу характерных симптомов относятся:

повышенная жажда и частое мочеиспускание;

снижение аппетита и потеря веса;

частая рвота и тошнота;

тусклая шерсть, спутанность меха;

апатия, снижение интереса к играм;

неприятный запах изо рта, связанный с накоплением токсинов.

Если животное внезапно начинает игнорировать лоток или наоборот, проводит в нём слишком много времени, стоит немедленно обратиться к ветеринару. Диагноз ставится на основании анализа крови и мочи, а также УЗИ почек, которое позволяет оценить их структуру.

"Раннее обращение к врачу увеличивает шансы замедлить развитие болезни и сохранить качество жизни питомца", — говорится в материале Patas da Casa.

Лечение и поддерживающая терапия

Полностью вылечить хроническую болезнь почек невозможно, но грамотная терапия позволяет держать её под контролем. Основная цель лечения — уменьшить нагрузку на почки и предотвратить дальнейшее разрушение тканей. Для этого применяются специальные корма с низким содержанием фосфора и ограниченным количеством белка, но при этом богатые необходимыми аминокислотами.

Такая диета снижает количество токсинов, которые образуются при переваривании белков, и помогает замедлить развитие болезни. Важно обеспечить питомцу постоянный доступ к чистой воде, а также контролировать уровень гидратации: кошкам с заболеванием почек часто требуется дополнительное введение жидкости под кожу или внутривенно. В некоторых случаях врач может назначить препараты, нормализующие давление и уменьшающие уровень мочевины в крови.

Регулярные осмотры и лабораторные тесты позволяют корректировать лечение по мере необходимости. При стабильном состоянии животное может вести полноценную жизнь годами.

Сравнение: Хроническая и острая формы болезни почек

Хроническая форма болезни почек развивается постепенно и необратимо, в то время как острая может появиться внезапно — из-за отравления, инфекции или обезвоживания. При остром состоянии правильная терапия способна полностью восстановить функцию почек, но при хроническом процессе можно лишь замедлить разрушение.

Сравним ключевые характеристики:

Скорость развития: острая форма проявляется за дни или недели, хроническая — в течение месяцев или лет. Прогноз: при острой возможно полное выздоровление, при хронической — контроль и замедление прогрессии. Лечение: в обоих случаях требуется поддерживающая терапия, но хроническое состояние требует постоянного контроля. Симптомы: при острой форме они выражены ярче, при хронической — сглажены и долго остаются незаметными.

Понимание различий помогает владельцам не терять время и вовремя обратиться за помощью.

Плюсы и минусы специализированных кормов

Лечебное питание играет ключевую роль в терапии ХБП. У него есть свои преимущества и ограничения, которые стоит учитывать.

Плюсы:

снижение нагрузки на почки за счёт уменьшения содержания белка;

поддержание нормального уровня фосфора;

улучшение общего состояния и активности животного;

высокая усвояемость и сбалансированный состав.

Минусы:

не всем кошкам нравится вкус лечебных кормов;

высокая стоимость по сравнению с обычными кормами;

необходимость строгого соблюдения диеты без "лакомств" со стола.

Тем не менее большинство ветеринаров сходятся во мнении, что польза от специализированного питания значительно превышает возможные неудобства.

Советы по уходу за кошкой с заболеванием почек

Чтобы продлить жизнь питомца и улучшить её качество, важно соблюдать ряд простых, но эффективных правил ухода.

Регулярные визиты к ветеринару. Контроль анализов и состояния животного помогает корректировать лечение вовремя. Постоянный доступ к воде. Можно установить фонтанчик — кошки чаще пьют из движущегося источника. Сбалансированное питание. Только лечебные корма, рекомендованные специалистом. Контроль массы тела. Ожирение усугубляет нагрузку на внутренние органы. Создание комфортной среды. Избегайте стрессов, переохлаждений, резких изменений в рационе. Внимание к поведению. Любые изменения привычек должны насторожить владельца.

"Даже при хронических проблемах с почками кошка может прожить долгую и счастливую жизнь при правильном уходе", — говорится в материале Patas da Casa.

Популярные вопросы о заболевании почек у кошек

1. Как выбрать корм для кошки с почечной недостаточностью?

Необходимо выбирать специализированные корма с пометкой "Renal" или "Kidney Support". Они содержат меньше белка и фосфора и помогают снизить нагрузку на почки.

2. Сколько стоит лечение хронической болезни почек у кошек?

Стоимость зависит от стадии заболевания и региона. В среднем на диету, анализы и медикаменты уходит от 3 до 10 тысяч рублей в месяц.

3. Что лучше — влажный или сухой корм?

Влажные корма предпочтительнее, так как они обеспечивают дополнительную гидратацию. Однако конкретный выбор следует делать после консультации с ветеринаром.

4. Можно ли вылечить болезнь почек полностью?

Полного излечения хронической формы не существует, но при своевременной диагностике и лечении животное может жить комфортно долгие годы.

5. Какие профилактические меры помогают избежать болезни?

Сбалансированное питание, достаточное потребление воды и регулярные осмотры у ветеринара — главные способы защиты от ХБП.