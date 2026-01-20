Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 1:00

Машина для 60+ без боли в спине и коленях — неожиданное решение скрывалось на виду

Kia Soul облегчает посадку и выход для водителей старше 60 лет — NESPECHEJ.cz

В 60+ автомобиль перестаёт быть игрушкой и превращается в ежедневного помощника. Здесь важны не лошадиные силы, а то, как легко сесть за руль, насколько спокойно машина ведёт себя в потоке и не заставляет ли она разбираться в десятках меню. На этом фоне всё чаще всплывает один неожиданный вариант — Kia Soul. Об этом сообщает NESPECHEJ. cz.

Комфорт начинается с посадки и высоты кузова

При выборе машины в зрелом возрасте обычно в первую очередь смотрят на удобство входа и выхода. Низкая посадка часто означает, что приходится "проваливаться" в кресло и потом с усилием подниматься, а слишком высокий SUV может потребовать лишнего шага и неестественного движения корпуса. У Kia Soul кузов и посадка находятся в золотой середине: водитель садится выше, чем в классический хэтчбек, но без ощущения, что нужно карабкаться наверх. Это особенно ценят те, у кого периодически напоминают о себе спина, колени или ограниченная подвижность.

Широкие двери и достаточный запас места над головой тоже работают на комфорт. В итоге посадка становится более естественной: меньше наклонов, меньше "скручиваний" и меньше усталости уже на этапе, когда поездка только начинается.

Понятный салон без лишнего стресса

Ещё один частый запрос — простое управление. Когда основные функции спрятаны глубоко в мультимедийных настройках, поездка может превращаться в раздражающий квест. В случае Kia Soul, как отмечает издание, интерьер выглядит практично: логика расположения органов управления понятна, а нужные кнопки находятся там, где их ожидаешь увидеть. Экран мультимедийной системы при этом остаётся читаемым, не вынуждая разбираться в "технологиях ради технологий".

Для повседневной езды это важно не меньше, чем дизайн. Чем меньше отвлекающих факторов, тем проще держать внимание на дороге, особенно в городе, где решений за минуту бывает слишком много.

Безопасность, которая помогает, а не мешает

Отдельный акцент — на системах безопасности. NESPECHEJ. cz пишет, что у Soul есть функции, которые действительно поддерживают водителя в реальных ситуациях: например, автоматическое экстренное торможение, способное предотвратить столкновение или смягчить последствия, а также контроль полосы и предупреждения о нежелательных манёврах. Смысл таких ассистентов — подстраховать, когда реакция уже не такая быстрая, как раньше, или когда внимание на долю секунды отвлеклось.

Важна и общая манера автомобиля на ходу. Издание подчёркивает, что Soul ведёт себя спокойно и предсказуемо: без излишней жёсткости и без раскачки, которая утомляет. Такая настройка не провоцирует на резкость и лучше подходит тем, кто выбирает плавный, уверенный стиль вождения.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

