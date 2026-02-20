Kia выводит Seltos в Европу — новый кроссовер бросает вызов Sportage и конкурентам

Kia готовит насыщенный год премьер и возвращений на европейский рынок. Одной из самых ожидаемых новинок станет кроссовер Seltos второго поколения. Модель, уже известная за пределами Европы, теперь официально готовится к дебюту на Старом континенте.

Новый игрок между Stonic и Sportage

Seltos займет позицию в линейке Kia между компактным Stonic и более крупным Sportage. При длине 4,43 метра, ширине 1,83 метра и высоте 1,6 метра он ориентирован на тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и путешествий.

Первое поколение модели продавалось на ряде мировых рынков, включая Северную Америку и Индию, но в Европу не поставлялось. Со второй генерацией стратегия изменилась: Kia рассчитывает укрепить позиции в сегменте C-SUV, где конкуренция особенно высока.

Дизайн выполнен в фирменной философии бренда Opposites United. Передняя часть выделяется широкой горизонтальной решёткой радиатора и вертикальными световыми элементами по краям. Профиль подчёркнут рельефными колёсными арками и выдвижными дверными ручками, а задняя светодиодная линия проходит по всей ширине кузова, усиливая визуальную устойчивость.

Простор и технологии нового уровня

Интерьер Seltos выполнен в современном и рациональном стиле. Горизонтальная архитектура панели приборов улучшает обзорность, а колесная база в 2,69 метра обеспечивает достаточное пространство для пассажиров.

Технологическая составляющая стала одним из ключевых преимуществ модели. В салоне установлены два 12,3-дюймовых дисплея — цифровая приборная панель и мультимедийная система с голосовым ассистентом. Для управления климат-контролем предусмотрен отдельный 5-дюймовый сенсорный экран, а 12-дюймовый проекционный дисплей выводит основные данные на лобовое стекло.

Рычаг переключения передач перенесён на рулевую колонку, что освобождает дополнительное место в центральной консоли. Задние сиденья регулируются в 24 положениях, а панорамная крыша и атмосферная подсветка с 64 цветами усиливают ощущение пространства и премиальности.

Двигатели и версии для Европы

Модель построена на платформе K3 и дебютирует в Италии с бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI. Четырёхцилиндровый агрегат развивает 180 л. с. и 265 Нм крутящего момента и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Для тех, кто рассчитывает на расширенные внедорожные возможности, будет доступна версия с полным приводом. Она оснащается многорычажной задней подвеской и системой выбора режимов Terrain, адаптирующей поведение автомобиля к различным типам покрытия.