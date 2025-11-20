Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Wikipedia by Tomash is licensed under CC BY-SA 3.0
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 13:16

Искал надёжный Kia и нашёл свой идеал — рассказываю, какая модель удивила больше всех

Kia Soul регулярно занимает первые места в мировых рейтингах надежности — TopSpeed

Выбирая автомобиль, всё больше россиян ориентируются не только на внешний вид или оснащение, но и на надёжность. Портал TopSpeed подготовил рейтинг десяти самых надёжных автомобилей марки Kia, который поможет определиться с выбором тем, кто хочет получить уверенность в эксплуатации без неприятных сюрпризов.

Лидеры рейтинга: кто надёжнее всех

Возглавил список Kia Soul 2025 модельного года — его оценка надежности составила 88 баллов из 100. Ближайшие конкуренты — городской кроссовер Kia Seltos (86 баллов) и новый седан Kia K4 (также 86 баллов). Эти модели отличились не только технической простотой и долговечностью, но и широкой доступностью на мировом рынке.

"Kia Soul 2025 модельного года набрал 88 баллов из 100 и возглавил рейтинг самых надежных автомобилей марки", — сообщили в TopSpeed.

Сравнение: топ-10 самых надежных Kia

Место Модель Рейтинг надежности (из 100)
1 Kia Soul 88
2 Kia Seltos 86
3 Kia K4 86
4 Kia K5 -
5 Kia Telluride -
6 Kia Sportage -
7 Kia Carnival -
8 Kia Sorento -
9 Kia Niro -
10 Kia EV9 -

Для части моделей рейтинг не раскрывается, но их попадание в топ свидетельствует о признанном уровне надежности.

Советы шаг за шагом: как выбрать надежный Kia

  1. Определитесь с типом кузова — для города подойдет Soul, Seltos или K4, для семьи — Carnival, Telluride, Sorento.

  2. Изучите историю обслуживания и отзывы реальных владельцев.

  3. Обратите внимание на официальную гарантию и наличие сервисных центров в вашем регионе.

  4. Выбирайте авто с простыми моторами и классическими коробками передач — они обычно надежнее.

  5. Проверьте комплектацию на наличие базовых электронных ассистентов и защиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Покупка по низкой цене без диагностики → возможны скрытые проблемы → обязательно пройдите техосмотр у специалистов.

  2. Игнорирование отзывов владельцев → неожиданные "болячки" и затраты → читайте независимые форумы.

  3. Выбор модификаций, не предназначенных для вашего климата → преждевременный износ → выбирайте комплектацию для российских дорог.

А что если нужен электрокар?

В рейтинг попал и Kia EV9 - электрический кроссовер, признанный одним из самых надежных среди электромобилей Kia. Электрическая платформа обеспечивает меньший износ деталей и простоту обслуживания, а запас хода и электроника ориентированы на комфортные поездки в городе и за его пределами.

Плюсы и минусы самых надежных Kia

Плюсы Минусы
Высокий уровень надежности Более высокая цена по сравнению с менее надежными моделями
Разнообразие кузовов Для некоторых моделей — ограниченный выбор моторов
Продвинутая гарантия Некоторым потребуется сервис у официальных дилеров
Хорошая остаточная стоимость Новые модели только выходят на рынок

FAQ

Какая модель Kia самая надежная?
По данным TopSpeed, в 2025 году — это Kia Soul (88 баллов из 100).

Насколько долго служат современные Kia?
При регулярном обслуживании — не менее 200-300 тыс. км до серьезных ремонтов.

Что выгоднее — бензиновый или электрический Kia?
Электрокары менее затратны в обслуживании, но дороже при покупке.

Мифы и правда

Миф: Все Kia одинаково надежны.
Правда: Лидеры — Soul, Seltos и K4, но разница между моделями может быть значительной.

Миф: Электрокары часто ломаются.
Правда: EV9 вошел в топ-10 по надежности.

Миф: Семейные минивэны не бывают надежными.
Правда: Kia Carnival регулярно входит в рейтинги по долговечности.

3 интересных факта

• Kia Soul — единственная модель, которая регулярно попадает в топ мировых рейтингов надежности среди кроссоверов.
• В десятке лучших Kia есть и бензиновые, и гибридные, и электромобили.
• По опросам владельцев, Kia Seltos чаще всего рекомендуют как первый семейный автомобиль.

Исторический контекст

  1. В начале 2010-х Kia получила репутацию производителя бюджетных, но не самых надежных машин.

  2. С 2015 года компания сделала ставку на качество — и попала в топ мировых рейтингов.

  3. В 2020-х годы Kia удерживает позиции среди лидеров по надежности, регулярно обновляя модельный ряд.

