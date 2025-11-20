Искал надёжный Kia и нашёл свой идеал — рассказываю, какая модель удивила больше всех

Выбирая автомобиль, всё больше россиян ориентируются не только на внешний вид или оснащение, но и на надёжность. Портал TopSpeed подготовил рейтинг десяти самых надёжных автомобилей марки Kia, который поможет определиться с выбором тем, кто хочет получить уверенность в эксплуатации без неприятных сюрпризов.

Лидеры рейтинга: кто надёжнее всех

Возглавил список Kia Soul 2025 модельного года — его оценка надежности составила 88 баллов из 100. Ближайшие конкуренты — городской кроссовер Kia Seltos (86 баллов) и новый седан Kia K4 (также 86 баллов). Эти модели отличились не только технической простотой и долговечностью, но и широкой доступностью на мировом рынке.

"Kia Soul 2025 модельного года набрал 88 баллов из 100 и возглавил рейтинг самых надежных автомобилей марки", — сообщили в TopSpeed.

Сравнение: топ-10 самых надежных Kia

Место Модель Рейтинг надежности (из 100) 1 Kia Soul 88 2 Kia Seltos 86 3 Kia K4 86 4 Kia K5 - 5 Kia Telluride - 6 Kia Sportage - 7 Kia Carnival - 8 Kia Sorento - 9 Kia Niro - 10 Kia EV9 -

Для части моделей рейтинг не раскрывается, но их попадание в топ свидетельствует о признанном уровне надежности.

Советы шаг за шагом: как выбрать надежный Kia

Определитесь с типом кузова — для города подойдет Soul, Seltos или K4, для семьи — Carnival, Telluride, Sorento. Изучите историю обслуживания и отзывы реальных владельцев. Обратите внимание на официальную гарантию и наличие сервисных центров в вашем регионе. Выбирайте авто с простыми моторами и классическими коробками передач — они обычно надежнее. Проверьте комплектацию на наличие базовых электронных ассистентов и защиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка по низкой цене без диагностики → возможны скрытые проблемы → обязательно пройдите техосмотр у специалистов. Игнорирование отзывов владельцев → неожиданные "болячки" и затраты → читайте независимые форумы. Выбор модификаций, не предназначенных для вашего климата → преждевременный износ → выбирайте комплектацию для российских дорог.

А что если нужен электрокар?

В рейтинг попал и Kia EV9 - электрический кроссовер, признанный одним из самых надежных среди электромобилей Kia. Электрическая платформа обеспечивает меньший износ деталей и простоту обслуживания, а запас хода и электроника ориентированы на комфортные поездки в городе и за его пределами.

Плюсы и минусы самых надежных Kia

Плюсы Минусы Высокий уровень надежности Более высокая цена по сравнению с менее надежными моделями Разнообразие кузовов Для некоторых моделей — ограниченный выбор моторов Продвинутая гарантия Некоторым потребуется сервис у официальных дилеров Хорошая остаточная стоимость Новые модели только выходят на рынок

FAQ

Какая модель Kia самая надежная?

По данным TopSpeed, в 2025 году — это Kia Soul (88 баллов из 100).

Насколько долго служат современные Kia?

При регулярном обслуживании — не менее 200-300 тыс. км до серьезных ремонтов.

Что выгоднее — бензиновый или электрический Kia?

Электрокары менее затратны в обслуживании, но дороже при покупке.

Мифы и правда

Миф: Все Kia одинаково надежны.

Правда: Лидеры — Soul, Seltos и K4, но разница между моделями может быть значительной.

Миф: Электрокары часто ломаются.

Правда: EV9 вошел в топ-10 по надежности.

Миф: Семейные минивэны не бывают надежными.

Правда: Kia Carnival регулярно входит в рейтинги по долговечности.

3 интересных факта

• Kia Soul — единственная модель, которая регулярно попадает в топ мировых рейтингов надежности среди кроссоверов.

• В десятке лучших Kia есть и бензиновые, и гибридные, и электромобили.

• По опросам владельцев, Kia Seltos чаще всего рекомендуют как первый семейный автомобиль.

Исторический контекст