Искал надёжный Kia и нашёл свой идеал — рассказываю, какая модель удивила больше всех
Выбирая автомобиль, всё больше россиян ориентируются не только на внешний вид или оснащение, но и на надёжность. Портал TopSpeed подготовил рейтинг десяти самых надёжных автомобилей марки Kia, который поможет определиться с выбором тем, кто хочет получить уверенность в эксплуатации без неприятных сюрпризов.
Лидеры рейтинга: кто надёжнее всех
Возглавил список Kia Soul 2025 модельного года — его оценка надежности составила 88 баллов из 100. Ближайшие конкуренты — городской кроссовер Kia Seltos (86 баллов) и новый седан Kia K4 (также 86 баллов). Эти модели отличились не только технической простотой и долговечностью, но и широкой доступностью на мировом рынке.
"Kia Soul 2025 модельного года набрал 88 баллов из 100 и возглавил рейтинг самых надежных автомобилей марки", — сообщили в TopSpeed.
Сравнение: топ-10 самых надежных Kia
|Место
|Модель
|Рейтинг надежности (из 100)
|1
|Kia Soul
|88
|2
|Kia Seltos
|86
|3
|Kia K4
|86
|4
|Kia K5
|-
|5
|Kia Telluride
|-
|6
|Kia Sportage
|-
|7
|Kia Carnival
|-
|8
|Kia Sorento
|-
|9
|Kia Niro
|-
|10
|Kia EV9
|-
Для части моделей рейтинг не раскрывается, но их попадание в топ свидетельствует о признанном уровне надежности.
Советы шаг за шагом: как выбрать надежный Kia
-
Определитесь с типом кузова — для города подойдет Soul, Seltos или K4, для семьи — Carnival, Telluride, Sorento.
-
Изучите историю обслуживания и отзывы реальных владельцев.
-
Обратите внимание на официальную гарантию и наличие сервисных центров в вашем регионе.
-
Выбирайте авто с простыми моторами и классическими коробками передач — они обычно надежнее.
-
Проверьте комплектацию на наличие базовых электронных ассистентов и защиты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка по низкой цене без диагностики → возможны скрытые проблемы → обязательно пройдите техосмотр у специалистов.
-
Игнорирование отзывов владельцев → неожиданные "болячки" и затраты → читайте независимые форумы.
-
Выбор модификаций, не предназначенных для вашего климата → преждевременный износ → выбирайте комплектацию для российских дорог.
А что если нужен электрокар?
В рейтинг попал и Kia EV9 - электрический кроссовер, признанный одним из самых надежных среди электромобилей Kia. Электрическая платформа обеспечивает меньший износ деталей и простоту обслуживания, а запас хода и электроника ориентированы на комфортные поездки в городе и за его пределами.
Плюсы и минусы самых надежных Kia
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень надежности
|Более высокая цена по сравнению с менее надежными моделями
|Разнообразие кузовов
|Для некоторых моделей — ограниченный выбор моторов
|Продвинутая гарантия
|Некоторым потребуется сервис у официальных дилеров
|Хорошая остаточная стоимость
|Новые модели только выходят на рынок
FAQ
Какая модель Kia самая надежная?
По данным TopSpeed, в 2025 году — это Kia Soul (88 баллов из 100).
Насколько долго служат современные Kia?
При регулярном обслуживании — не менее 200-300 тыс. км до серьезных ремонтов.
Что выгоднее — бензиновый или электрический Kia?
Электрокары менее затратны в обслуживании, но дороже при покупке.
Мифы и правда
Миф: Все Kia одинаково надежны.
Правда: Лидеры — Soul, Seltos и K4, но разница между моделями может быть значительной.
Миф: Электрокары часто ломаются.
Правда: EV9 вошел в топ-10 по надежности.
Миф: Семейные минивэны не бывают надежными.
Правда: Kia Carnival регулярно входит в рейтинги по долговечности.
3 интересных факта
• Kia Soul — единственная модель, которая регулярно попадает в топ мировых рейтингов надежности среди кроссоверов.
• В десятке лучших Kia есть и бензиновые, и гибридные, и электромобили.
• По опросам владельцев, Kia Seltos чаще всего рекомендуют как первый семейный автомобиль.
Исторический контекст
-
В начале 2010-х Kia получила репутацию производителя бюджетных, но не самых надежных машин.
-
С 2015 года компания сделала ставку на качество — и попала в топ мировых рейтингов.
-
В 2020-х годы Kia удерживает позиции среди лидеров по надежности, регулярно обновляя модельный ряд.
