Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Kia Niro Hybrid 2026
Kia Niro Hybrid 2026
© kia.com by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:10

Kia Niro 2026 подтянул дизайн под EV-линейку — и это заметно с первого взгляда

Kia обновляет дизайн Niro к 2026 году

Kia Niro давно закрепился в сегменте компактных кроссоверов, но даже успешной модели приходится адаптироваться к быстро меняющимся трендам. Обновлённая версия 2026 года получила заметные штрихи во внешности, которые сразу выдают стремление бренда к единому стилю. При этом философия автомобиля осталась прежней — практичность, экономичность и универсальность.

Обновлённый дизайн и визуальная преемственность

Первое, что бросается в глаза, — переработанная передняя часть. Фары стали уже и технологичнее, а решётка радиатора получила более горизонтальные линии, визуально расширяющие автомобиль. Передний бампер теперь выглядит сдержаннее: воздухозаборники аккуратнее интегрированы в общий облик, без излишней агрессии.

Отдельного внимания заслуживает световая подпись. Вместо прежних дизайнерских элементов используется оформление, близкое к фирменному "Tiger Face", знакомому по EV6 и EV9. Таким образом Kia подчёркивает связь между гибридными моделями и электрической линейкой, выстраивая единый визуальный язык бренда.

Сзади изменения менее радикальны, но они заметны. Номерной знак переместили с крышки багажника на бампер, благодаря чему задняя дверь выглядит легче и аккуратнее. Фонари с вертикальным "бумерангом" сохранили общую форму, что позволяет легко узнать Niro даже после рестайлинга.

Интерьер: эволюция без революции

В салоне Kia пошла по пути аккуратных доработок. Появился новый руль, уже знакомый по другим моделям марки, а цифровая приборная панель получила небольшие обновления интерфейса. Центральный экран по-прежнему интегрирован в изогнутую панель и остаётся удобным с точки зрения эргономики.

Кардинальных изменений в архитектуре салона, материалах или компоновке не заявлено. Niro сохраняет практичный характер, простор для пассажиров и продуманное соотношение размеров салона и багажника. Для семей и городских водителей это по-прежнему одно из ключевых преимуществ модели.

Техника без сюрпризов и давление конкурентов

С технической точки зрения обновление носит скорее косметический характер. Kia пока не сообщала об изменениях в линейке силовых установок, поэтому ожидается сохранение трёх версий: гибридной (HEV), подключаемой гибридной (PHEV) и полностью электрической (e-Niro). Такой выбор остаётся сильной стороной модели на европейском рынке, где требования к выбросам становятся всё строже.

Однако ситуация для Niro усложняется. Конкуренция в классе электрифицированных компактных SUV усиливается, а внутри самой марки появляются всё более современные альтернативы. В первую очередь речь идёт о Kia EV3, который может поставить под вопрос актуальность электрической версии Niro и изменить баланс сил внутри модельного ряда.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подержанные авто за 2–3 млн рублей продаются быстрее ряда сегментов — автоаналитики вчера в 13:40
Перекупы не успевают моргнуть — вторичный рынок сметает эти авто за 2–3 млн без пауз

Рынок подержанных автомобилей в России показывает высокую активность: аналитики выяснили, какие бренды и модели в сегменте 2–3 млн рублей продаются быстрее.

Читать полностью » Дрель, шуруповерт или зубная паста: лучший способ отполировать фары вчера в 13:36

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал MosTimes, как самостоятельно отполировать фары автомобиля.

Читать полностью » Серийные двигатели проехали более 1 млн миль без капремонта — автомеханики вчера в 13:30
Их пытались убить километрами — не вышло: двигатели, которым износ оказался не по зубам

Какие моторы смогли пройти более миллиона километров без капитального ремонта и какие инженерные решения сделали их символами надежности.

Читать полностью » Онлайн-навигаторы объединяют данные ведомств и водителей — автоэксперты вчера в 13:25
Онлайн-навигаторы 2026 года незаметно берут управление на себя — водитель видит лишь результат

Онлайн-навигаторы в 2026 году умеют больше, чем кажется: от умной маршрутизации до персональных подсказок и точных данных о пробках.

Читать полностью » Mazda3 Carbon Edition 2026 получила полный привод в базе — Autoblog 22.01.2026 в 20:11
Тёмные акценты сделали Mazda3 дороже класса — один элемент внутри разделит мнения

Mazda3 Carbon Edition 2026 снова возвращает интерес к компактным седанам: полный привод в базе, 2,5‑литровый мотор 186 л.с., премиальный салон и цена от $30 210.

Читать полностью » Буксировочный трос рекомендуют возить для помощи себе и другим — Лысаков 22.01.2026 в 18:57
Обязательный набор в авто — это не всё: добавьте пару вещей, и сюрпризы дороги станут спокойнее

Вячеслав Лысаков советует держать в машине аптечку, буксировочный трос, топорик, сапёрную лопатку, складной нож и пакеты для мусора — минимальный полезный набор.

Читать полностью » Медленный проворот стартера указывает на слабый аккумулятор — CITIZEN AUTO 22.01.2026 в 14:52
Машина стала заводиться дольше по утрам — это не двигатель: главный сигнал прячется в одном показателе

Стартер крутит вяло, фары тускнеют — не мистика, а слабый аккумулятор. Читайте признаки, как проверить CCA и напряжение и когда нужна замена батареи.

Читать полностью » Мокрый снег увеличивает нагрузку на кузов автомобиля — Касьяненко автоэксперт 22.01.2026 в 12:01
Лень счищать снег обходится дорого: под белым покровом автомобиль медленно подписывает себе приговор

Снег на автомобиле кажется безобидным, но сочетание влаги, нагрузки и реагентов запускает процессы, которые могут незаметно повредить кузов зимой.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Бангкок подходит для первого знакомства с Таиландом — Чавади Нуалхайр
Спорт и фитнес
Терренкур снижает вред гиподинамии за счёт ходьбы — кардиолог Кондрахин
Красота и здоровье
Выгорание усиливает выработку гормона стресса кортизола — Varsity
Питомцы
Мягкие прикосновения формируют доверие собаки к ребёнку — педагог Бёрджесс
Наука
Новая кора при расхождении плит меняет поток углерода в океане — The Conversation
Еда
Японские рестораны подают салат с морковно-имбирной заправкой — Simply Recipes
Наука
Белый налёт на шоколаде возникает из-за миграции жира и сахара — PopSci
Красота и здоровье
Избыток растительного масла повышает риск сердечных болезней — кардиохирург Бхамре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet