Kia Niro 2026 подтянул дизайн под EV-линейку — и это заметно с первого взгляда

Kia Niro давно закрепился в сегменте компактных кроссоверов, но даже успешной модели приходится адаптироваться к быстро меняющимся трендам. Обновлённая версия 2026 года получила заметные штрихи во внешности, которые сразу выдают стремление бренда к единому стилю. При этом философия автомобиля осталась прежней — практичность, экономичность и универсальность.

Обновлённый дизайн и визуальная преемственность

Первое, что бросается в глаза, — переработанная передняя часть. Фары стали уже и технологичнее, а решётка радиатора получила более горизонтальные линии, визуально расширяющие автомобиль. Передний бампер теперь выглядит сдержаннее: воздухозаборники аккуратнее интегрированы в общий облик, без излишней агрессии.

Отдельного внимания заслуживает световая подпись. Вместо прежних дизайнерских элементов используется оформление, близкое к фирменному "Tiger Face", знакомому по EV6 и EV9. Таким образом Kia подчёркивает связь между гибридными моделями и электрической линейкой, выстраивая единый визуальный язык бренда.

Сзади изменения менее радикальны, но они заметны. Номерной знак переместили с крышки багажника на бампер, благодаря чему задняя дверь выглядит легче и аккуратнее. Фонари с вертикальным "бумерангом" сохранили общую форму, что позволяет легко узнать Niro даже после рестайлинга.

Интерьер: эволюция без революции

В салоне Kia пошла по пути аккуратных доработок. Появился новый руль, уже знакомый по другим моделям марки, а цифровая приборная панель получила небольшие обновления интерфейса. Центральный экран по-прежнему интегрирован в изогнутую панель и остаётся удобным с точки зрения эргономики.

Кардинальных изменений в архитектуре салона, материалах или компоновке не заявлено. Niro сохраняет практичный характер, простор для пассажиров и продуманное соотношение размеров салона и багажника. Для семей и городских водителей это по-прежнему одно из ключевых преимуществ модели.

Техника без сюрпризов и давление конкурентов

С технической точки зрения обновление носит скорее косметический характер. Kia пока не сообщала об изменениях в линейке силовых установок, поэтому ожидается сохранение трёх версий: гибридной (HEV), подключаемой гибридной (PHEV) и полностью электрической (e-Niro). Такой выбор остаётся сильной стороной модели на европейском рынке, где требования к выбросам становятся всё строже.

Однако ситуация для Niro усложняется. Конкуренция в классе электрифицированных компактных SUV усиливается, а внутри самой марки появляются всё более современные альтернативы. В первую очередь речь идёт о Kia EV3, который может поставить под вопрос актуальность электрической версии Niro и изменить баланс сил внутри модельного ряда.