Kia KX1
Kia KX1
© commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 5:42

Мал золотник, да дорог: Kia KX1 шокирует Россию ценой

Новый кроссовер Kia KX1 вышел на российский рынок с ценой от 1,56 млн рублей

Новый компактный кроссовер Kia KX1 появился на российском рынке, предлагая сочетание доступной цены и базового комфорта. Модель известна также как Stonic и построена на платформе, аналогичной Kia Rio. Ее двигатель схож по характеристикам с силовой установкой Hyundai Solaris, а стартовая цена составляет 1 559 000 рублей.

Комплектация и оснащение

Даже базовая версия из Владивостока оснащена кожаным салоном, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, кондиционером и камерой заднего вида. Многофункциональное рулевое колесо с глянцевыми вставками и литые диски добавляют автомобилю современный вид. Центральный подлокотник обеспечивает дополнительный комфорт для водителя и пассажира.

Цены по регионам

Стоимость кроссовера заметно различается в зависимости от региона. В Приморье версия Sunroof с черной крышей и зеркалами обойдется в 1 585 000 рублей, в Хабаровске — 1 650 000 рублей, а в Кирове цена достигает 1 729 000 рублей. Более дорогие варианты доступны в Воронеже за 1 950 000 рублей, в Перми — 1 990 000 рублей. В крупных дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга автомобили предлагаются от 2 390 000 до 2 475 000 рублей. Частные продавцы предлагают двухцветные версии за 2 190 000 рублей.

Интересно, что более дорогие кроссоверы окрашены в белый цвет, но по оснащению ничем не отличаются от доступных моделей: все имеют кондиционер, медиасистему с крупным экраном, камеру заднего вида, литые диски и мультифункциональный руль с кожаной отделкой.

Технические характеристики

Все Kia KX1 комплектуются одинаковым двигателем — 1,4-литровым атмосферным мотором мощностью 100 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Привод у всех моделей передний, что упрощает обслуживание и снижает стоимость эксплуатации.

Советы при выборе

  1. Обратите внимание на региональные цены: доставка и местные налоги могут существенно изменить стоимость автомобиля.

  2. Если важен дизайн, рассмотрите версии с двухцветным кузовом или панорамной крышей Sunroof.

  3. Для городской эксплуатации стандартного переднего привода достаточно, а вариатор обеспечивает плавное движение в пробках.

А что если…

Покупка базовой версии из дальнего региона может быть выгоднее, чем выбор дорогого дилерского автомобиля в Москве. При этом комплектация останется практически идентичной, а разница в цене может достигать сотен тысяч рублей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступная стартовая цена Ограниченная мощность двигателя
Полный набор базового оснащения Нет полного привода
Современный дизайн и мультимедиа Вариатор может не всем понравиться
Разные варианты окраски Разница в цене по регионам
Компактные размеры для города Меньший багажник по сравнению с крупными SUV

FAQ

Как выбрать Kia KX1?
Выбор зависит от региона, желаемой комплектации и предпочтений по окраске кузова.

Сколько стоит базовая версия?
Стартовая цена составляет 1 559 000 рублей, но в разных городах она может варьироваться.

Что лучше: базовая или дорогая версия?
По оснащению существенной разницы нет, чаще переплата идет за цвет кузова или панорамную крышу.

Интересные факты

  1. Kia KX1 использует платформу, аналогичную Kia Rio, что облегчает обслуживание и поиск запчастей.

  2. Двигатель и коробка передач унифицированы с Hyundai Solaris.

  3. Все автомобили комплектуются передним приводом, что упрощает конструкцию и снижает стоимость эксплуатации.

Исторический контекст

Kia активно расширяет линейку компактных SUV на российском рынке, следуя тренду на небольшие городские кроссоверы. Модель KX1 пришла на смену старым версиям Stonic и конкурирует с аналогичными автомобилями в сегменте B-SUV.

