Мал золотник, да дорог: Kia KX1 шокирует Россию ценой

Новый компактный кроссовер Kia KX1 появился на российском рынке, предлагая сочетание доступной цены и базового комфорта. Модель известна также как Stonic и построена на платформе, аналогичной Kia Rio. Ее двигатель схож по характеристикам с силовой установкой Hyundai Solaris, а стартовая цена составляет 1 559 000 рублей.

Комплектация и оснащение

Даже базовая версия из Владивостока оснащена кожаным салоном, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, кондиционером и камерой заднего вида. Многофункциональное рулевое колесо с глянцевыми вставками и литые диски добавляют автомобилю современный вид. Центральный подлокотник обеспечивает дополнительный комфорт для водителя и пассажира.

Цены по регионам

Стоимость кроссовера заметно различается в зависимости от региона. В Приморье версия Sunroof с черной крышей и зеркалами обойдется в 1 585 000 рублей, в Хабаровске — 1 650 000 рублей, а в Кирове цена достигает 1 729 000 рублей. Более дорогие варианты доступны в Воронеже за 1 950 000 рублей, в Перми — 1 990 000 рублей. В крупных дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга автомобили предлагаются от 2 390 000 до 2 475 000 рублей. Частные продавцы предлагают двухцветные версии за 2 190 000 рублей.

Интересно, что более дорогие кроссоверы окрашены в белый цвет, но по оснащению ничем не отличаются от доступных моделей: все имеют кондиционер, медиасистему с крупным экраном, камеру заднего вида, литые диски и мультифункциональный руль с кожаной отделкой.

Технические характеристики

Все Kia KX1 комплектуются одинаковым двигателем — 1,4-литровым атмосферным мотором мощностью 100 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Привод у всех моделей передний, что упрощает обслуживание и снижает стоимость эксплуатации.

Советы при выборе

Обратите внимание на региональные цены: доставка и местные налоги могут существенно изменить стоимость автомобиля. Если важен дизайн, рассмотрите версии с двухцветным кузовом или панорамной крышей Sunroof. Для городской эксплуатации стандартного переднего привода достаточно, а вариатор обеспечивает плавное движение в пробках.

А что если…

Покупка базовой версии из дальнего региона может быть выгоднее, чем выбор дорогого дилерского автомобиля в Москве. При этом комплектация останется практически идентичной, а разница в цене может достигать сотен тысяч рублей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Доступная стартовая цена Ограниченная мощность двигателя Полный набор базового оснащения Нет полного привода Современный дизайн и мультимедиа Вариатор может не всем понравиться Разные варианты окраски Разница в цене по регионам Компактные размеры для города Меньший багажник по сравнению с крупными SUV

FAQ

Как выбрать Kia KX1?

Выбор зависит от региона, желаемой комплектации и предпочтений по окраске кузова.

Сколько стоит базовая версия?

Стартовая цена составляет 1 559 000 рублей, но в разных городах она может варьироваться.

Что лучше: базовая или дорогая версия?

По оснащению существенной разницы нет, чаще переплата идет за цвет кузова или панорамную крышу.

Интересные факты

Kia KX1 использует платформу, аналогичную Kia Rio, что облегчает обслуживание и поиск запчастей. Двигатель и коробка передач унифицированы с Hyundai Solaris. Все автомобили комплектуются передним приводом, что упрощает конструкцию и снижает стоимость эксплуатации.

Исторический контекст

Kia активно расширяет линейку компактных SUV на российском рынке, следуя тренду на небольшие городские кроссоверы. Модель KX1 пришла на смену старым версиям Stonic и конкурирует с аналогичными автомобилями в сегменте B-SUV.