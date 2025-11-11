Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025
© hyundai.ee by Hyundai is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 21:54

После отмены льгот электрокары Hyundai и Kia будто исчезли из США

Продажи Hyundai в США снизились на 2 % в октябре — данные компании

Продажи автомобилей Kia и Hyundai в США демонстрируют противоречивую динамику. Несмотря на общую положительную тенденцию по сравнению с прошлым годом, сегмент электромобилей столкнулся с серьёзными трудностями. В октябре корейские автогиганты почувствовали последствия отмены федеральной налоговой льготы в 7500 долларов, что заметно снизило интерес покупателей к "зелёным" моделям.

Продажи Hyundai: общая картина

Hyundai в октябре реализовал 70 118 машин, что на 2% ниже прошлогоднего результата. Однако суммарные продажи с начала года выросли на 10%, подтверждая стабильность бренда на рынке. Но электромобили компании показали резкое падение спроса.

Ioniq 5, одна из ключевых моделей, потерял 62% спроса: за месяц продано всего 1642 автомобиля против 4498 годом ранее. Ioniq 6 также оказался в минусе — минус 52%. Новый Ioniq 9, дебютировавший на рынке, привлёк лишь 317 покупателей в октябре, что оказалось значительно ниже ожиданий.

Среди традиционных моделей ситуация более сбалансированная. Kona, Santa Cruz, Sonata и Elantra показали снижение продаж, но Palisade, Santa Fe, Tucson и Venue компенсировали этот спад и позволили удержать общий объём реализации на достойном уровне.

Kia: рост общего объёма, но спад электромобилей

Kia повторила тенденцию Hyundai. Общий объём продаж с начала года достиг 705 000 машин, а октябрьские показатели слегка превысили прошлогодние результаты. Тем не менее электромобили EV9 и EV6 оказались в аутсайдерах. EV9 в октябре разошёлся тиражом всего 666 машин против 1941 в прошлом году. За год продажи модели снизились с 17 911 до 13 114. EV6 также потерял позиции — 508 машин против 1732 год назад. Даже гибридно-электрическая модель Niro не смогла значительно улучшить показатели.

На фоне таких цифр компания отложила запуск нового EV4 в США, ссылаясь на изменившиеся рыночные условия.

А что если… рынок электромобилей восстановится?

Даже при временном падении спроса на электромобили, постепенное возвращение налоговых льгот и рост инфраструктуры зарядки может оживить продажи EV-моделей Hyundai и Kia. В долгосрочной перспективе интерес к экологичному транспорту скорее всего вернётся.

FAQ

Как выбрать электромобиль сегодня?
Сравнивайте запас хода, цену, доступность зарядных станций и возможные налоговые льготы.

Сколько стоит Kia EV9 в США?
Ориентировочно от $65 000, однако цены могут варьироваться в зависимости от комплектации и региона.

Что лучше: EV или гибрид?
Если приоритет — дальние поездки и отсутствие проблем с зарядкой, гибрид может быть практичнее. Если хочется полностью "зелёную" модель и есть инфраструктура — EV предпочтительнее.

Мифы и правда о продажах электромобилей

  • Миф: все электромобили одинаково быстро теряют заряд зимой.

  • Правда: технологии аккумуляторов позволяют сохранять до 80-90% ёмкости при умеренных морозах.

  • Миф: электромобили всегда дороже бензиновых аналогов.

  • Правда: совокупная стоимость владения EV может быть ниже благодаря экономии на топливе и обслуживании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Заправился в в другой области — и не поверил глазам: цены упали впервые за месяцы сегодня в 12:18

В Пермском крае продолжаются колебания цен на топливо: одни марки бензина дешевеют, другие — растут в цене. Почему это происходит и как регион выглядит на фоне страны — в обзоре.

Читать полностью » Автомобили в Челябинске сбросили цену, как старую кожу: рынок лихорадит, но выгода рекордная сегодня в 11:16

Рынок новых автомобилей в Челябинской области показывает неожиданную динамику: цены снижаются уже несколько месяцев подряд. Почему это происходит и какие модели подешевели больше других — разбираемся.

Читать полностью » Бывший завод General Motors оживает: что там готовят — челюсть отвисла у всех, кто видел сегодня в 10:17

На петербургской площадке бывшего General Motors снова появятся автомобили. Кто стоит за проектом, когда стартует производство и чего ждут от новой индустриальной локации — в материале.

Читать полностью » Картошка, вместо антифога — как просто и эффективно решается проблема запотевания стекол сегодня в 9:33

Как советские водители ухищрялись с уходом за автомобилем, используя подручные средства. Проверенные временем лайфхаки, которые могут пригодиться и сегодня.

Читать полностью » Круиз-контроль обманывает водителей? Реальные цифры расхода топлива удивляют сегодня в 9:17

Круиз-контроль не всегда снижает расход топлива: эксперименты показывают, что система может даже слегка увеличивать расход бензина.

Читать полностью » Эксперт Ершов рассказал, как проезжать глубокие лужи без риска для автомобиля сегодня в 8:37
Лужи как мини-ловушки для вашего авто: что нужно знать, чтобы не потратить тысячи на ремонт

Узнайте, как правильно проезжать через лужи, чтобы избежать повреждений автомобиля. Эксперт делится полезными советами для безопасного вождения в дождливую погоду.

Читать полностью » Почти новые машины заполонили рынок — но за блеском скрываются тайны, о которых никто не говорит сегодня в 8:10

Автомобили с пробегом всего в несколько тысяч километров заполнили российский рынок — за этой волной скрываются неожиданные причины и новые тенденции автопрома.

Читать полностью » Закулисье Tesla: те, кто создавал легенду компанию, разворачиваются к выходу сегодня в 7:59

Tesla переживает волну отставок: руководители Model Y и Cybertruck покидают компанию, пока Маск меняет стратегию и делает ставку на искусственный интеллект.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Екатеринбурге до 2030 года снесут 370 металлических гаражей в санитарных зонах
Туризм
Сдирают деньги еще в аэропорту — чем может неприятно удивить Таиланд
Красота и здоровье
Раньше зимой постоянно болел — теперь просто делаю эти 5 вещей и чувствую себя отлично
Питомцы
Довёл кошку до сердечного приступа — теперь учусь жить спокойно
Наука
Исследование Стэнфорда: растения в офисах вызывают стресс при 60% покрытия
Дом
Раньше путала провода, теперь просто оборачиваю эту гирлянду вокруг веток — и всё идеально
Красота и здоровье
Керамиды, ниацинамид и холестерин названы ключевыми компонентами для защиты кожного барьера
Красота и здоровье
Анна Киркориан: привычки ухода часто усугубляют сухость кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet