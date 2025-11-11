После отмены льгот электрокары Hyundai и Kia будто исчезли из США

Продажи автомобилей Kia и Hyundai в США демонстрируют противоречивую динамику. Несмотря на общую положительную тенденцию по сравнению с прошлым годом, сегмент электромобилей столкнулся с серьёзными трудностями. В октябре корейские автогиганты почувствовали последствия отмены федеральной налоговой льготы в 7500 долларов, что заметно снизило интерес покупателей к "зелёным" моделям.

Продажи Hyundai: общая картина

Hyundai в октябре реализовал 70 118 машин, что на 2% ниже прошлогоднего результата. Однако суммарные продажи с начала года выросли на 10%, подтверждая стабильность бренда на рынке. Но электромобили компании показали резкое падение спроса.

Ioniq 5, одна из ключевых моделей, потерял 62% спроса: за месяц продано всего 1642 автомобиля против 4498 годом ранее. Ioniq 6 также оказался в минусе — минус 52%. Новый Ioniq 9, дебютировавший на рынке, привлёк лишь 317 покупателей в октябре, что оказалось значительно ниже ожиданий.

Среди традиционных моделей ситуация более сбалансированная. Kona, Santa Cruz, Sonata и Elantra показали снижение продаж, но Palisade, Santa Fe, Tucson и Venue компенсировали этот спад и позволили удержать общий объём реализации на достойном уровне.

Kia: рост общего объёма, но спад электромобилей

Kia повторила тенденцию Hyundai. Общий объём продаж с начала года достиг 705 000 машин, а октябрьские показатели слегка превысили прошлогодние результаты. Тем не менее электромобили EV9 и EV6 оказались в аутсайдерах. EV9 в октябре разошёлся тиражом всего 666 машин против 1941 в прошлом году. За год продажи модели снизились с 17 911 до 13 114. EV6 также потерял позиции — 508 машин против 1732 год назад. Даже гибридно-электрическая модель Niro не смогла значительно улучшить показатели.

На фоне таких цифр компания отложила запуск нового EV4 в США, ссылаясь на изменившиеся рыночные условия.

А что если… рынок электромобилей восстановится?

Даже при временном падении спроса на электромобили, постепенное возвращение налоговых льгот и рост инфраструктуры зарядки может оживить продажи EV-моделей Hyundai и Kia. В долгосрочной перспективе интерес к экологичному транспорту скорее всего вернётся.

FAQ

Как выбрать электромобиль сегодня?

Сравнивайте запас хода, цену, доступность зарядных станций и возможные налоговые льготы.

Сколько стоит Kia EV9 в США?

Ориентировочно от $65 000, однако цены могут варьироваться в зависимости от комплектации и региона.

Что лучше: EV или гибрид?

Если приоритет — дальние поездки и отсутствие проблем с зарядкой, гибрид может быть практичнее. Если хочется полностью "зелёную" модель и есть инфраструктура — EV предпочтительнее.

Мифы и правда о продажах электромобилей