Кia задумал EV1 для города — меньшая батарея может сделать цену приятнее

Европейский рынок всё активнее смотрит в сторону компактных электромобилей, и производителям приходится искать способ сделать их действительно доступными. Kia тоже подстраивается под спрос и обсуждает расширение линейки вниз — туда, где сейчас доминируют городские хэтчбеки. В фокусе — идея модели, которая могла бы стать электрической альтернативой Picanto и дополнить EV2. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на представителей Kia Europe.

Зачем Kia может понадобиться ещё более маленький электрокар

По данным издания, бренд рассматривает проект под условным названием EV1 — он должен быть компактнее будущего EV2 и ориентироваться прежде всего на город. Логика простая: для коротких поездок по мегаполису не всегда нужен большой запас хода, а значит можно поставить меньшую батарею и снизить итоговую цену.

Интерес к таким машинам в Европе заметен: примером приводится Renault 5 E-Tech, который в 2025 году входил в число самых продаваемых электромобилей на континенте. На фоне этого успеха другие компании тоже начинают активнее думать о небольших электрокарах, причём не обязательно в формате кроссовера.

EV2 остаётся базой, а EV1 может стать "ступенькой ниже"

Сейчас самым компактным электромобилем в планах Kia называют EV2. Он выполнен в кроссоверной эстетике и относится к B-сегменту, который в Европе часто называют "супермини". При этом само название EV2 намекает, что у линейки может появиться и более доступная модель — именно так это объясняют в компании.

"Вся индустрия смотрит на то, как сделать электромобили более доступными. Конечно, мы тоже так делаем. Мы продолжим искать возможности для этого, и, очевидно, это называется EV2 не просто так", — отметил европейский маркетинговый руководитель Kia Дэвид Хилберт в разговоре с Autocar.

Также подчёркивается, что EV1 и EV2 теоретически могли бы продаваться параллельно, как Volkswagen планирует развести по рынку пары вроде ID. Polo и ID. Cross.

Вопрос решат правила ЕС и насыщенность сегмента

При этом в Kia дают понять: окончательного решения по EV1 пока нет. Компания внимательно следит за тем, какие требования Евросоюз сформулирует для нового класса доступных электромобилей. В материале говорится, что ЕС может опубликовать соответствующие правила к концу января, и уже после этого производители будут принимать решения о входе в сегмент.

"Я не переживаю, потому что в нашем продуктовом плане есть набор инструментов, позволяющий адаптироваться к тому, что будет анонсировано, — заявил руководитель по продуктам и ценообразованию Kia Europe Алекс Папапетропулос, комментируя внимание компании к действиям ЕС.

Конкуренция в классе уже усиливается: упоминаются Hyundai Inster, BYD Seagull, Leapmotor T03, Dacia Spring, а также EV2, Citroën ë-C3 и Fiat Grande Panda EV. Впереди — новые игроки вроде Renault Twingo E-Tech, более дешёвой Dacia EV и возможных моделей Volkswagen, поэтому решение Kia будет зависеть не только от спроса, но и от того, какие условия задаст регулятор.