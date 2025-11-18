88 баллов надежности и выше: эти Kia не подведут даже через годы

Проверенные временем и современными рейтингами автомобили Kia вновь подтвердили свою репутацию надежных и долговечных транспортных средств. Эксперты TopSpeed составили список самых надежных моделей бренда в 2025 году, опираясь на оценки J. D. Power, а также на характеристики и функциональные возможности автомобилей. Этот обзор позволит не только оценить техническую устойчивость моделей, но и понять, на какие автомобили стоит обратить внимание при покупке.

Лидеры надежности: кто оказался на вершине

Первое место в рейтинге заслуженно занял кроссовер Kia Soul 2025. Эксперты J. D. Power оценили его надежность на 88 из 100 возможных баллов. Этот компактный паркетник привлекает внимание не только своей яркой внешностью, но и комфортом, безопасностью и доступной ценой, что делает его привлекательным для широкой аудитории.

На втором месте разместился городской кроссовер Kia Seltos, который набрал 86 баллов. Помимо надежности, Seltos выделяется просторным салоном и вместительным багажником. Модель предлагает покупателю выбор из нескольких комплектаций и двух силовых установок, что позволяет подстроить автомобиль под индивидуальные потребности.

Третье место разделила модель Kia K4, также получившая 86 баллов. Этот компактный седан, сменивший на рынке Kia Forte, отличается высоким уровнем технологий, комфортом и современными опциями. Для любителей динамичной езды доступна более мощная силовая установка, а для повседневного использования — экономичная и практичная версия.

Сравнение надежности ключевых моделей Kia

Kia Soul — 88/100 Kia Seltos — 86/100 Kia K4 — 86/100 Kia K5 — 85/100 Kia Telluride — 85/100 Kia Sportage — 84/100 Kia Carnival — 76/100 Kia Sorento — 74/100 Kia Niro — 74/100 Kia EV9 — 67/100

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка электромобиля с низким рейтингом надежности (например, Kia EV9, 67/100) → возможны дорогостоящие поломки → Альтернатива: Kia Soul или Seltos, проверенные временем.

Выбор базовой комплектации без дополнительных опций → ограниченный комфорт и функциональность → Альтернатива: продвинутые версии с расширенными функциями безопасности.

Игнорирование отзывов владельцев → неожиданности в эксплуатации → Альтернатива: изучение форумов и рейтингов перед покупкой.

А что если рассматривать долгосрочную эксплуатацию?

Выбирая автомобиль с высокими баллами надежности, можно сократить количество визитов в сервис и минимизировать затраты на ремонт. Kia Soul и Seltos доказали, что долговечность и доступная цена могут сочетаться с современным дизайном и комфортом для водителя и пассажиров.

FAQ

Как выбрать надежный Kia?

Ориентируйтесь на рейтинги J. D. Power, отзывы владельцев и учитывайте цели эксплуатации.

Сколько стоит обслуживание популярных моделей Kia?

Стоимость зависит от модели и комплектации, но для Soul и Seltos средние расходы на ТО ниже, чем у больших SUV.

Что лучше для города: Seltos или Soul?

Soul подойдет любителям компактных и ярких машин, Seltos — для тех, кто ценит простор и функциональность.

Мифы и правда о надежности Kia