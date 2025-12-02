Хунчунь превращается в магнит для россиян: город у границы запускает охоту за щедрыми скидочными талонами

Хунчунь — небольшой китайский город на стыке границ Китая, России и КНДР — стремительно превратился в одно из самых посещаемых направлений у российских путешественников. Здесь совмещают отдых, покупки и знакомство с традиционной медициной, что делает поездки насыщенными и доступными. Чтобы поддержать растущий поток туристов, власти города решили внедрить систему скидочных талонов, рассчитанную специально на гостей из России. Об этом сообщает газета Tumenjiang Bao.

Хунчунь как центр притяжения туристов

Расположение Хунчуня делает его удобной точкой для краткосрочных поездок: город стоит у сухопутного перехода "Хуньчунь", через который в последние годы проходит все больше российских туристов. Инфраструктура ориентирована на гостей, а основной упор делается на комфорт, безопасность и доступность услуг. Именно поэтому власти запустили программу потребительских талонов, которая призвана стимулировать траты и поддержать малый бизнес.

Напечатано 25 тысяч талонов на общую сумму 500 тысяч юаней. Каждый талон даёт скидку 20 юаней при покупке от 100 юаней, что делает их удобным инструментом экономии. Использовать купоны можно в крупных торговых центрах, туристических кварталах и заведениях общепита. Для удобства путешественников талоны оформлены на русском и китайском языках.

Туристы могут получить их сразу после прохождения пункта пропуска, предъявив паспорт. Сотрудники турфирм помогают разобраться в правилах использования и выдают брошюры о возврате налога при выезде из Китая обратно в Россию. Это позволяет гостям заранее планировать свои расходы и понимать, на какую экономию они могут рассчитывать.

По данным People's Daily, резкий рост турпотока начался осенью 2023 года, когда Китай и Россия вновь запустили двусторонний безвизовый режим для групповых туров. Это упростило посещение города и сделало поездки доступнее.

"Будущее приграничного туризма в Хунчуне выглядит очень многообещающим благодаря углублению экономического сотрудничества между нашими странами", — говорит генеральный директор компании Hunchun Yutong International Travel Service Сюй Ли.

Почему спрос на Хунчунь продолжает расти

В прошлом году в Хунчунь ежедневно приезжали около тысячи россиян, что значительно для города с населением менее 250 тысяч человек. Одно агентство Сюй Ли обслужило более 30 тысяч туристов, а в праздничные периоды в городе одновременно находились до нескольких тысяч гостей. Прошлый российский Новый год здесь встречало около 3,5 тысячи путешественников.

С середины сентября, когда безвизовый режим распространился и на индивидуальных туристов, поток увеличился ещё сильнее. Иммиграционная служба города сообщает: число россиян, посетивших Хунчунь за прошлый год, превысило 350 тысяч. Эта цифра превышает население города, что подчеркивает масштаб интереса.

Чтобы создать комфортные условия, власти усиливают меры безопасности, борются с карманниками и нелегальными посредниками, контролируют работу торговых точек и услуг. В результате город постепенно выстраивает репутацию безопасного и удобного направления.

Русскоязычные гиды отмечают, что Хунчунь стал популярным благодаря большому количеству магазинов, кафе и доступной кухне. Особой популярностью пользуются заведения в формате "китайского самовара", где туристы могут попробовать местные блюда.

"Российским путешественникам даже не нужно беспокоиться о том, что они заблудятся: в магазинах есть указатели на русском языке", — говорит гид компании Yutong International Tourism Сун Сюэянь.

Китайская медицина как главный магнит

Многие туристы направляются в Хунчунь в первую очередь ради процедур традиционной медицины — иглоукалывания, массажа, прогреваний, травяных методик. Такие услуги здесь стоят доступно, а уровень специалистов высок, что привлекает жителей приграничных регионов России.

Доктор Хань Шимин, работающий в клинике прижигания, отмечает постоянный поток российских пациентов. За три десятилетия практики он помог десяткам тысяч человек, преимущественно россиянам. К нему всё чаще приезжают и пациенты из Южной Кореи и Японии, что подчеркивает растущую международную репутацию маньчжурских медицинских школ.

По оценкам представителей туристической отрасли, в следующем году Хунчунь сможет принять до полумиллиона россиян.

Сравнение Хунчуня с другими популярными направлениями

Сравнение Хунчуня и Яньцзи

Хунчунь расположен ближе к российской границе и подходит для коротких поездок. Яньцзи обладает более развитой инфраструктурой и считается центром корейской культуры в Китае. Для медицинских процедур Хунчунь предлагает больше специализированных клиник. В Яньцзи популярны гастротуры, тогда как Хунчунь чаще выбирают для покупок и оздоровления. Наличие русскоязычного сервиса делает Хунчунь удобнее именно для граждан России.

Сравнение Хунчуня и Даляня

Далянь — крупный приморский город, ориентированный на пляжный отдых. Хунчунь подходит для коротких поездок, в том числе выходных шопинг-туров. В Даляне услуги дороже, чем в Хунчуне, что влияет на бюджет поездки. Хунчунь удобнее в плане логистики для жителей Дальнего Востока РФ. Средний чек туриста в Хунчуне обычно ниже, особенно при использовании скидочных талонов.

Плюсы и минусы поездки в Хунчунь

Перед планированием путешествия туристы оценивают преимущества и возможные трудности. Основные факторы включают доступность, ценовую политику и особенности сервиса.

Плюсы поездки:

Близость к российской границе. Большой выбор торговых центров и доступные цены. Развитие традиционной медицины и наличие клиник. Русскоязычные указатели и переводчики для туристов.

Минусы:

Перегруженность города в пиковые даты. Не все точки принимают международные карты. Возможны очереди на пункте пропуска. На отдельные медицинские услуги требуется запись заранее.

Советы туристам

Чтобы поездка была комфортной, стоит учитывать несколько практических моментов:

Определите цель путешествия — шопинг, лечение или отдых. Узнайте правила использования скидочных талонов заранее. При планировании оздоровительных процедур запишитесь в клинику заранее. Проверьте расписание магазинов и центров традиционной медицины. Подготовьте наличные юани, поскольку некоторые точки не принимают карты.

Популярные вопросы о поездках в Хунчунь